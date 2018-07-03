客製化組合屋：24 坪的隔熱、防水、抗震好居所

每次只要介紹貨櫃屋，許多熱情的你們就會爭相發問，這種房屋類型雖然施工快速，價格又低廉，但是不是夏天很熱，冬天很冷，而且又不能抗震呢？其實已經有專家們看透你的心，創造出既有隔熱防水功能，又抗震的移動組合屋。

這些以組合式的方式建造而成的移動宅可以依照你的需求客製化，你不僅可以選擇喜歡的水泥，還可運用大理石、石材、磁磚等建材，打造出非常高貴大器的房屋外觀，堪稱是組合屋界的豪宅！

到底這樣的移動宅有什麼其他特色呢？接下來就讓我們欣賞一間 24 坪、3房2廳2乾溼分離衛浴的範例，從中進一步瞭解吧！