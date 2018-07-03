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客製化組合屋：24 坪的隔熱、防水、抗震好居所

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客製化-移動宅-3個單位組合, 築地岩移動宅 築地岩移動宅
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每次只要介紹貨櫃屋，許多熱情的你們就會爭相發問，這種房屋類型雖然施工快速，價格又低廉，但是不是夏天很熱，冬天很冷，而且又不能抗震呢？其實已經有專家們看透你的心，創造出既有隔熱防水功能，又抗震的移動組合屋。

這些以組合式的方式建造而成的移動宅可以依照你的需求客製化，你不僅可以選擇喜歡的水泥，還可運用大理石、石材、磁磚等建材，打造出非常高貴大器的房屋外觀，堪稱是組合屋界的豪宅！

到底這樣的移動宅有什麼其他特色呢？接下來就讓我們欣賞一間 24 坪、3房2廳2乾溼分離衛浴的範例，從中進一步瞭解吧！

外觀

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築地岩移動宅

客製化-移動宅-3個單位組合

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

外觀造型採用高屋頂，並且以白色外牆搭配黑色，看起來非常有現在備受歡迎的簡約時尚感。不管是牆面或是大門的素材，你都可以依照喜好，選擇最符合你的調性的建材。

綠建材

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築地岩移動宅

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築地岩移動宅
築地岩移動宅
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移動式的組合屋的其中一項特色就是，外牆使用的綠建材可以防火絕緣、防水防潮，導電性低，而且壽命超長，耐酸鹼、耐腐蝕、還不會遭潮氣或蟲蟻等損害。牆壁的強度和硬度隨時間會再增強，使用壽命超長。組合屋的內牆也用環保的綠建材處理，不含石綿的矽酸鈣板、安全無害的室內漆等，是非常適合現代人居住的環保健康住家。

隔熱

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築地岩移動宅
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除此之外，屋頂也是這間組合屋的一大特色，除了建築本身的美感之外，利用其內部空間作為一個大型的空氣阻熱層，阻絕來自外部的高溫，加上屋內規劃的通風及採光，讓室內冬暖夏涼。

功能性高

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築地岩移動宅
築地岩移動宅
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不管你想要蓋農舍、住家、商業設施，內在與外觀都與一般傳統房屋沒有差異，但是價格卻更為實惠的移動式組合屋優勢更高！

看看這間組合屋的室內裝潢，是不是簡單卻有質感呢？

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留有廚房的接線區，你可以依照你的需求以及品味，選擇安裝你的小廚房！

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你看看，客廳的沙發是不是十分別緻有典雅的味道，彷彿像是小豪宅裡頭的裝潢呢？

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浴室裡頭的建材也可客製化，而專家也為這個區域開了窗，因此絕對不會感到陰暗狹窄！

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除了上述的特色外，這間移動式的組合屋還提供修繕的服務。由於這樣子的組合屋搬動非常容易，因此如果發生問題，專家也能立刻出馬為你服務！

延伸閱讀：

一間機能超強，兼具質樸與時尚感的郊區預製屋 (組合屋)

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