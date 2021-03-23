13種讓路人都驚嘆的現代風門面設計

大家在設計自家的時候，定義了內部風格，卻忘記了設計大門，讓整體風格設計感差一步！你知道嗎，其實大門是裝潢和設計過程中非常重要的一個方面，所以當你在打造一個現代風居家空間的同時，千萬也不要忘記了大門的門面設計！那麼我們可以從那些方面來設計大門呢？基礎建材的選擇是一定需要考慮的，包括安全、美觀等等都是我們的考慮因素，當然，僅僅選對了建材也是不夠的，以下我們整理了13個超美超有感的現代風格設計大門，讓你一定能找到喜歡的樣式和靈感！現在就來一起看看！
大膽地利用正方形框出大門，讓路人彷彿在看電視一樣，聚焦的視覺讓你忍不住想走進來看看！
粗匡線質感的鐵門店面設計，黑色霧面的反光、店內搶眼的白格網椅背，讓人感受到店主的工業風品味！
這裡的大門使用了灰色與白色作為主軸，拼接在一起就能增添質感。
大門的扶把簡單的設計與極簡風非常配！門邊還有低矮的小盆栽，相當可愛！
這裡採用大量的木條紋拼成庭院地板與設計天花板，與大門相匹配。
另外水泥牆面與細竹葉也與整體空間非常相稱，令人聯想到度假時心情愉悅的時刻！
整個地面都用了白色大理石就是霸氣！從地面上打出來的黃光也營造的很有氣氛！
這個大門入口就用了五種建材，多元拼接起來又不衝突。
一條條木頭搭建起來像是隧道一般的大門，一進來家門就有安全感的包覆。
植栽的挑選也是營造氣氛重要的元素喔！
一道長長的走廊引導你來到門口，一階階的規劃讓人一步步都是不同感受。
木門的層次設計，呈現出原木多重色澤不單調，更能營造隱密沉穩的風格。
日系淺色原木大門，靜靜的隨著光影變化有不同的投射，搭配青綠的藤蔓與植物就增添了生氣。
牆上幾支鐵釘，與這個極簡牆相當搭配！現在就聯繫設計師為你設計！
白色的櫥窗能搭配各種不同的產品，百搭的木頭線條一定要選擇它！
黑色線條框出一格格正方形與長方形區塊，大門就以此拼裝出來了。
正門還特地選了跳tone的紅色門板，搭配左側留白的牆面，讓人不得不注意到這個設計！
光是灰色就有三種建材搭配，這裡雖然內斂卻不馬虎！
大門也選了較深色的木門，門把也一眼可見，讓沈穩風格更完整。
左邊搶眼的紅色窗框在後方，低調卻很有存在感，其實庭院天花板內側也保留了木頭原色，完全是設計感的呈現！
牆面與地面的橫條互相交錯也很有趣！
內收式的大門讓人想一探究竟，門口擺放長凳，是個很歡迎新朋友來坐坐的設計！綠盆栽也是加分的元素！
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