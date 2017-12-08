依據你的星座，裝飾你的聖誕樹！

愛家的巨蟹座不會置房子佈置於不顧，特別是聖誕節這麼大的節日！圖中的客廳裡有溫馨的暖爐、美麗精緻的聖誕樹以及完美的空間設計，看起來真的很令人羨慕！。
低調的金牛座一般來說都比較喜歡自然、簡單的設計，因此一個迎接佳節的完美客廳除了要有一棵經過簡單裝飾的聖誕樹外，整體還應該散發出溫馨舒適的氛圍。圖中這一個灰色與大地色系的溫馨客廳正正就是一個好例子。
出奇不意的雙子座不愛墨守成規，因此一棵與別不同的聖誕樹就最適合不過了！像是說這一棵我們不常見到的白色的聖誕樹！如果你不是雙子座可是又覺得這個設計點子很適合你的現代風客廳，當然你也是可以參考看看！
處女座對於美感有一種執著，他們多會選擇一棵簡簡單單而又完美對稱的聖誕樹來妝點空間，太繽紛的裝飾品反而不適合。
天蠍座的人性格很剛烈，在設計上亦會強調要展示個人風格。因此，一棵符合自己美學標準以及裝飾喜好的聖誕樹會是最適合他們的款式。
水瓶座有點叛逆又有點大無胃精神，因此一個充滿著創意、與眾不同的迷你聖誕樹會很適合喔～
水象的雙魚座喜歡大地色系、淺色以及粉色這一類的顏色，因此你大可以從這些顏色的聖誕裝飾品入手，從而打造出一棵最合自己心意的聖誕樹！
如果你在設計上有任何疑問，記得要跟我們的專業設計師們聊聊喔！
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