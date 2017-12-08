依據你的星座，裝飾你的聖誕樹！

一年之中讓人最期待的聖誕節又來了！如果想要在家裡增添節日氣氛，那麼當然就少不了客廳裡的那一棵裝飾得閃閃亮亮的聖誕樹。無論你的家是屬於溫馨的鄉村風格，還是強調簡單俐落設計的現代風路線，你也是可以擺放聖誕樹來美化空間！

以下是12個依據各個星座特點而配對的聖誕樹裝飾點子，記得趕快參考一下，然後開始動手DIY吧！