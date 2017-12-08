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依據你的星座，裝飾你的聖誕樹！

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​Christmas Inspiration: The Tree, LOMBOK LOMBOK 客廳
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一年之中讓人最期待的聖誕節又來了！如果想要在家裡增添節日氣氛，那麼當然就少不了客廳裡的那一棵裝飾得閃閃亮亮的聖誕樹。無論你的家是屬於溫馨的鄉村風格，還是強調簡單俐落設計的現代風路線，你也是可以擺放聖誕樹來美化空間！

以下是12個依據各個星座特點而配對的聖誕樹裝飾點子，記得趕快參考一下，然後開始動手DIY吧！

巨蟹座

​Christmas Inspiration: The Tree, LOMBOK LOMBOK 客廳
LOMBOK

​Christmas Inspiration: The Tree

LOMBOK
LOMBOK
LOMBOK

愛家的巨蟹座不會置房子佈置於不顧，特別是聖誕節這麼大的節日！圖中的客廳裡有溫馨的暖爐、美麗精緻的聖誕樹以及完美的空間設計，看起來真的很令人羨慕！。

​牡羊座

O Melhor Natal de Sempre - Coleção Red Winter 2016, DeBORLA DeBORLA 客廳配件與裝飾品 Red
DeBORLA

DeBORLA
DeBORLA
DeBORLA

代表熱情的牡羊座最怕沉悶又無聊的設計，所以一棵顏色鮮艷的聖誕樹一定是基本條件！屬於牡羊座的你，有沒有覺得這一棵掛滿了紅通通的裝飾品的聖誕樹上有你的名字呢？

金牛座

Christmas Lifestyle, M&S M&S 客廳
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

低調的金牛座一般來說都比較喜歡自然、簡單的設計，因此一個迎接佳節的完美客廳除了要有一棵經過簡單裝飾的聖誕樹外，整體還應該散發出溫馨舒適的氛圍。圖中這一個灰色與大地色系的溫馨客廳正正就是一個好例子。

​雙子座

Christmas Lifestyle, M&S M&S 客廳配件與裝飾品
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

出奇不意的雙子座不愛墨守成規，因此一棵與別不同的聖誕樹就最適合不過了！像是說這一棵我們不常見到的白色的聖誕樹！如果你不是雙子座可是又覺得這個設計點子很適合你的現代風客廳，當然你也是可以參考看看！

​獅子座

O Melhor Natal de Sempre, DeBORLA DeBORLA 客廳配件與裝飾品
DeBORLA

DeBORLA
DeBORLA
DeBORLA

獅子座的性格跟白羊有很多相似的地方，因此一個理想的聖誕樹應該掛滿了鮮艷活潑的聖誕裝飾品才對！

處女座

Möbel zu Weihnachten, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH 餐廳桌子 木頭 Brown
KwiK Designmöbel GmbH

KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH

處女座對於美感有一種執著，他們多會選擇一棵簡簡單單而又完美對稱的聖誕樹來妝點空間，太繽紛的裝飾品反而不適合。

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​天秤座

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天秤座愛追求和諧，因此無論是裝飾品的排放方式、數量及款式都應該要平衡。此外，客廳的設計亦同樣會以和諧感為重點。（話說回來這個看起來凌空的聖誕樹真的好酷！）

​天蠍座

Decoración navideña hotel 4 estrellas en Las Ramblas de Barcelona, Cor d'estel Cor d'estel 室內景觀
Cor d&#39;estel

Cor d'estel
Cor d&#39;estel
Cor d'estel

天蠍座的人性格很剛烈，在設計上亦會強調要展示個人風格。因此，一棵符合自己美學標準以及裝飾喜好的聖誕樹會是最適合他們的款式。

射手座

homify 客廳配件與裝飾品 金屬 Black
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射手座天生愛自由，最討厭拖泥帶水，因此這一棵乾淨俐落、以金屬支條打造而成的輕質感「聖誕樹」最能合他們的心意。

​摩羯座

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一棵走經典風路線的聖誕樹最適合我們的摩羯座，比如說似是圖中那樣子的設計來把樹掛好掛滿！

水瓶座

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball 客廳
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

水瓶座有點叛逆又有點大無胃精神，因此一個充滿著創意、與眾不同的迷你聖誕樹會很適合喔～

雙魚座

Christmas Dinning Room, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa 餐廳
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

水象的雙魚座喜歡大地色系、淺色以及粉色這一類的顏色，因此你大可以從這些顏色的聖誕裝飾品入手，從而打造出一棵最合自己心意的聖誕樹！

如果你在設計上有任何疑問，記得要跟我們的專業設計師們聊聊喔！

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