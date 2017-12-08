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非凡脫俗大變身：從老舊平房蛻變成自然風時尚美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
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很多時候你真的不得不佩服建築師設計師的專業與創意，因為他們能夠化腐朽為神奇，把殘並不堪的老舊房子變成人人稱羨的時尚美房！

而今天我們正正要為大家介紹這樣子的一個舊房翻新建案——房子本來是一間鄉土味極重，而且東西擁擠不堪的老舊平房，經韓國當地的建築公司改造後蛻變成一間令人著迷的自然風現代美房！你準備好要一起來參觀了嗎？

​改造前

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這一張四合一的照片一次為大家講解釋了改造的必要性！房子的屋頂、地板、庭院等等的老氣設計就不說了！然而就算廚房的牆面經過特別設計、鋪設了好看的木板，可是整個房子根本讓人視線離不開一堆又一堆的雜物啊！這根本是重災區吧？

改造後

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呼！改造後的房子終於能讓人重見天日了！雖然設計師在房型上並沒有太大的改動，可是經過翻新的屋頂、庭院與鋪了戶外木條的牆身已經足以讓我們讚嘆！

​入口

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從閘口大門走進來，我們直接會來到這一個小型的庭院。對於現代人來說，擁有庭院這個戶外空間實在是很難得，然而有很多人卻會覺得要打理花花草草很麻煩。所以，像是這樣子的一個鋪石板庭院就是最完美的解決方案！

​入口

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然而在房子側門的一邊，設計師不忘打造出一個靠牆的小花圃來妝點空間，增添空間的自然觀感。

​廚房與餐廳

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房子本身擁有挑高樓底，因此只要搭配一些天窗引入自然光，整個室內就能很容易地顯得明亮、寬闊。

在這一邊我們能看得到一個靠牆的開放式廚房，它所佔的面積不大，但卻足以滿足屋主一家人的需要。

餐廳這邊採用的是木製餐桌和餐椅，跟木地板互相呼應，營造出富有自然風格的氛圍。

​天窗與中庭

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除了到處可見的天窗外，房子另一個特別之處就是它的中庭。這樣子的中庭花園能夠進一步提升室內採光，而且為屋主提供了一處極具隱私的戶外休憩空間。

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​衛浴間

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衛浴間的設計亦以簡單俐落的取向為主，大地色系的主色調讓人能盡情放鬆身心。

​樓梯

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改造之前的房子其實只是一間平房，然而在這些設計加入了一個額外的、好玩的設計部分——小閣樓！而要連接上下層的話，我們當然需要一條簡約的樓梯囉！

秘密閣樓

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房子沒有設有客廳的原因是‥‥‥因為這邊有一個可以讓人盡情放鬆的秘密閣樓！木材依然是主要的設計素材，配搭簡約的牆身與舒適的坐墊與枕頭，這真是個讓人靜俏俏聊天的好地方！

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