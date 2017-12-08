非凡脫俗大變身：從老舊平房蛻變成自然風時尚美房

這一張四合一的照片一次為大家講解釋了改造的必要性！房子的屋頂、地板、庭院等等的老氣設計就不說了！然而就算廚房的牆面經過特別設計、鋪設了好看的木板，可是整個房子根本讓人視線離不開一堆又一堆的雜物啊！這根本是重災區吧？
呼！改造後的房子終於能讓人重見天日了！雖然設計師在房型上並沒有太大的改動，可是經過翻新的屋頂、庭院與鋪了戶外木條的牆身已經足以讓我們讚嘆！
從閘口大門走進來，我們直接會來到這一個小型的庭院。對於現代人來說，擁有庭院這個戶外空間實在是很難得，然而有很多人卻會覺得要打理花花草草很麻煩。所以，像是這樣子的一個鋪石板庭院就是最完美的解決方案！
然而在房子側門的一邊，設計師不忘打造出一個靠牆的小花圃來妝點空間，增添空間的自然觀感。
房子本身擁有挑高樓底，因此只要搭配一些天窗引入自然光，整個室內就能很容易地顯得明亮、寬闊。
在這一邊我們能看得到一個靠牆的開放式廚房，它所佔的面積不大，但卻足以滿足屋主一家人的需要。
餐廳這邊採用的是木製餐桌和餐椅，跟木地板互相呼應，營造出富有自然風格的氛圍。
除了到處可見的天窗外，房子另一個特別之處就是它的中庭。這樣子的中庭花園能夠進一步提升室內採光，而且為屋主提供了一處極具隱私的戶外休憩空間。
衛浴間的設計亦以簡單俐落的取向為主，大地色系的主色調讓人能盡情放鬆身心。
改造之前的房子其實只是一間平房，然而在這些設計加入了一個額外的、好玩的設計部分——小閣樓！而要連接上下層的話，我們當然需要一條簡約的樓梯囉！
房子沒有設有客廳的原因是‥‥‥因為這邊有一個可以讓人盡情放鬆的秘密閣樓！木材依然是主要的設計素材，配搭簡約的牆身與舒適的坐墊與枕頭，這真是個讓人靜俏俏聊天的好地方！
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