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15 種佈置居家空間的創意好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 商业空间
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今天我們要強調的是「創意」這兩個字。要把創意融入室內設計當中，其實很考設計師的功力，因為要把創新元素跟整體空間配合其實不是一件易事。

然而，我們搜集了15個由專家們打造的佈置居家空間好點子，當中更有不少是台灣本地設計公司的作品喔！現在就讓我們從這些獨特的設計身上獲取更多靈感吧！

1. 普普風精神

童趣小屋The Home, The Castle, The Dreams homify 商业空间 商業空間
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童趣小屋The Home, The Castle, The Dreams

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這一個繽紛又活潑的客廳天花板裝有有彩色的碟型裝飾品，整體設計甚有普普風的色彩——這是一種發源於上世紀50年代的藝術風格，主張將藝術融入日常生活中，表現出通俗、年輕與創意，而普普風的精神最常展現在搶眼的用色上。

2. 玩味索繩

生活，就是那麼有趣 伏見設計事業有限公司 商业空间 商業空間
伏見設計事業有限公司

生活，就是那麼有趣

伏見設計事業有限公司
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設計師竹特殊的索繩來把三盆可愛的盆景固定，形成獨特又有趣的特色牆。更好玩的是，這些索繩是可調較高低，能讓人隨心所欲地發揮創意。

3. 新舊交融

The Wall, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 客廳 實木
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

The Wall

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

客廳的牆身是一整幅以多色舊木板組成的特色牆，多元的色彩為整個空間帶來焦點。除此以外，數盞設計新穎的特色吊燈亦非常吸睛！

​4. 鄉村風吊燈

來我家吧!, 釩星空間設計 釩星空間設計 餐廳
釩星空間設計

來我家吧!

釩星空間設計
釩星空間設計
釩星空間設計

以乾花乾草來製成的餐廳吊燈極具個人風格，而且為整個木製空間帶來了鄉村風格美感。

​5. 鳥籠吊燈

復古遇見色, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 餐廳
思為設計 SW Design

復古遇見色

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

這一個餐廳除了擁有一幅鮮艷又獨特的裝飾牆外，最吸引人的地方還有中間的鳥籠型吊燈！

​6. 金屬鍊子

​藝樹食屋 伏見設計事業有限公司 商业空间 商業空間
伏見設計事業有限公司

​藝樹食屋

伏見設計事業有限公司
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把金屬鍊子帶進室內，並跟其他裝飾品（比如說燭台）融合吧！這樣子的設計元素絕定能為你的客人帶來深刻印象。

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7. 滑板牆架

Habitaciones infantiles, Dröm Living Dröm Living 嬰兒/兒童房桌椅
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

什麼，滑板也可以用來做牆架？沒錯！這一個充滿年輕活力的臥室就是一個好範例。

​8. 印花把手

Mieszkanie na Osiedlu Zory, ABU Wnętrza ABU Wnętrza 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 White
ABU Wnętrza

ABU Wnętrza
ABU Wnętrza
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如果你覺得牆架、吊燈等傢俱太大型的話，你也可以低調地選用一些有圖樣的把手，為房子裡的小細節帶來不平凡。

​9. 垂直花園與鐵筒吊燈

Exclusieve logiesaccommodaties Castricum, Atelier09 Atelier09 商业空间 飯店
Atelier09

Atelier09
Atelier09
Atelier09

垂直花園是近年愈來愈受歡迎的室內設計元素！除此以外，這裡你還可以找到由舊水管與舊鐵筒打造而成的特色吊燈！

10. 風格混搭

CASA HC, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

當代表現代風格的玻璃圍欄以及代表原始鄉村風格的自然木質元素放在一起的時候，或許會產生一種有趣又有創意的對比喔！

​11. 小型單品

寓子空間設計 homify 客廳
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寓子空間設計

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在房子的角落設置一些小型的傢俱，比如說一張單人椅或者擺放了相框等裝飾品的小櫃檯，其裝飾效果亦不遜色喔～

12. 懸牆式床頭檯

主臥 御見設計企業有限公司 臥室
御見設計企業有限公司

主臥

御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司
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這一個經過翻新後的臥室呈現出既時尚又自然的美感，當中懸牆式的木製床頭檯更是有滿滿創意的設計元素。

​13. 極簡美學

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 臥室
潤澤明亮設計事務所

流白

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
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在這個極簡風客廳裡，最搶眼的裝飾品當然就是替代了一般茶几的特色盤子了～

14. 玻璃燈罩

Dulwich Loft Conversation , R+L Architect R+L Architect 臥室
R+L Architect

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R+L Architect
R+L Architect
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一盞夠獨特的吊燈能夠為你的空間瞬間注入設計焦點，就好比說圖中的這款玻璃燈罩吊燈！ 

延伸閱讀：

妝點浴室牆面: 20 種讓浴室更有特色的好點子

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