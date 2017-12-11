15 種佈置居家空間的創意好點子

今天我們要強調的是「創意」這兩個字。要把創意融入室內設計當中，其實很考設計師的功力，因為要把創新元素跟整體空間配合其實不是一件易事。
然而，我們搜集了15個由專家們打造的佈置居家空間好點子，當中更有不少是台灣本地設計公司的作品喔！現在就讓我們從這些獨特的設計身上獲取更多靈感吧！
這一個繽紛又活潑的客廳天花板裝有有彩色的碟型裝飾品，整體設計甚有普普風的色彩——這是一種發源於上世紀50年代的藝術風格，主張將藝術融入日常生活中，表現出通俗、年輕與創意，而普普風的精神最常展現在搶眼的用色上。
設計師竹特殊的索繩來把三盆可愛的盆景固定，形成獨特又有趣的特色牆。更好玩的是，這些索繩是可調較高低，能讓人隨心所欲地發揮創意。
客廳的牆身是一整幅以多色舊木板組成的特色牆，多元的色彩為整個空間帶來焦點。除此以外，數盞設計新穎的特色吊燈亦非常吸睛！
這一個餐廳除了擁有一幅鮮艷又獨特的裝飾牆外，最吸引人的地方還有中間的鳥籠型吊燈！
把金屬鍊子帶進室內，並跟其他裝飾品（比如說燭台）融合吧！這樣子的設計元素絕定能為你的客人帶來深刻印象。
什麼，滑板也可以用來做牆架？沒錯！這一個充滿年輕活力的臥室就是一個好範例。
如果你覺得牆架、吊燈等傢俱太大型的話，你也可以低調地選用一些有圖樣的把手，為房子裡的小細節帶來不平凡。
當代表現代風格的玻璃圍欄以及代表原始鄉村風格的自然木質元素放在一起的時候，或許會產生一種有趣又有創意的對比喔！
這一個經過翻新後的臥室呈現出既時尚又自然的美感，當中懸牆式的木製床頭檯更是有滿滿創意的設計元素。
一盞夠獨特的吊燈能夠為你的空間瞬間注入設計焦點，就好比說圖中的這款玻璃燈罩吊燈！
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