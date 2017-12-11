15 種佈置居家空間的創意好點子

這一個繽紛又活潑的客廳天花板裝有有彩色的碟型裝飾品，整體設計甚有普普風的色彩——這是一種發源於上世紀50年代的藝術風格，主張將藝術融入日常生活中，表現出通俗、年輕與創意，而普普風的精神最常展現在搶眼的用色上。