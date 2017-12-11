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整合廚房與餐廳: 9 個適合小公寓的別緻設計

Peggy Yu Peggy Yu
concentration, 建築設計事務所SAI工房 建築設計事務所SAI工房 餐廳
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你家的廚房空間夠用嘛？其實現在很多小坪數的家，常會犧牲了廚房與餐廳的空間，讓人想開伙卻沒有機會！實在好可惜！

現在我們當地厲害的設計師，就準備了9個案例，想讓你看看小坪數該如何設計整合廚房與餐廳，讓家人更能在此凝聚感情、吃的也更健康！有了它之後，才會發現原本看似不常用的空間，其實是那麼重要！

1.小巧簡單的廚房規劃

CASA DEL PODESTÀ, Officine Liquide Officine Liquide 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭
Officine Liquide

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Officine Liquide
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一字型的廚房實際又實用！爐火與抽油煙機小巧規模，就是小公寓的標準配備，餐桌就在一旁使用效率飛長高。

銀色廚具、木頭櫥櫃、白色大理石的檯面，將此處呈現出溫暖的文青質感風格。

窗戶旁邊的吊燈與桌邊的裁縫燈為此空間增添工業風！

2.純白的明亮廚房

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Atelier09

Atelier09
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你可能會覺得白色很容易髒，但其實只要用心維護，檯面使用耐髒的材質，像本案例的木頭檯面就會比白色更耐用！

這裡的餐桌倚靠著窗戶擺放，就能享受最好的陽光，煮飯時也可以讓空氣循換。

3.簡約的北歐廚房

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TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo

TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo
TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo
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若你對煮飯的需求只需要簡便的烤箱與微波爐，就可以參考這樣的設計！兩側的櫥櫃可以做好收納，讓你的空間簡約又實際！

這裡的地板磁磚使用雪花一般的圖案，為此處增添北歐風格！這樣的木製椅腳也為空間增添了溫度。

4.咖啡店一般的無印風格廚房

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建築設計事務所SAI工房

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就是無印良品的風格一樣，有簡潔的咖啡桌與木頭櫃子，開放式設計可以擺放更多個性化產品，天花板也增加了橫木的設計，讓人想坐一下午不離開！

洗手台前方也有木頭層架，放上自己喜歡的產品，就是一個最好的風格與態度展現。

5.日系廚房再一間

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toki Architect design office

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這個木頭層架兼具櫥物與展式的功能，將漂亮的碗放出來，讓來你家的客人好好稱讚一番！

左方的木頭餐桌與屏風、吊燈都是同一個風格，讓整體廚房呈現濃濃的原木質感氛圍。

6.個性化廚房設計

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株式会社ブルースタジオ

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廚房牆面安裝了仿紅磚的牆，讓你煮飯不用髒牆面，另外立面也選用了黑色的材質，是個防汙減少清潔時間的好方法！

看看頭上櫥櫃的設計，開放式可以讓你方便拿取碗盤，加上竹籃讓拿取更便利，左邊的收納籃有加裝蓋子，適合收納不染髒污的物品。

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7.氣派豪宅的廚房

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Decolabs Home

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沿著窗戶擺放餐桌就能一邊用餐一邊享用美景，加裝窗簾就是實用的遮光布。

廚房的牆壁選擇花俏的質感壁紙，與可愛的地磚相呼應，空間色彩雖然很多，但都屬於同一質感的氛圍，相當何禮！

8.北歐風格的廚房

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Ivo Santos Multimédia

Ivo Santos Multimédia
Ivo Santos Multimédia
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廚房就是這樣簡單乾淨，令人各方面都很安心，像是寬闊的廚房，可以準備各式菜餚，不怕沒空間！檯面也選擇了耐髒的暗色系，牆面也是好清潔的瓷磚，煮飯的人一定會很喜歡這個空間！

此外，廚房地面也拼裝了防滑的地板材質，與餐桌的木頭地板不一樣！設計師的細節功力就在這裡！

9.工業風與原木的搭配！

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.8 / TENHACHI

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利用開放式層架可以清楚找到自己需要的廚具，還加放了盆栽，點綴這個看似冷冷的空間！

一般使用工業風的管線外漏、黑色電線吊燈等，都會讓人感覺較有距離，搭配木頭桌椅就能平衡這個氛圍！

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