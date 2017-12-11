整合廚房與餐廳: 9 個適合小公寓的別緻設計

一字型的廚房實際又實用！爐火與抽油煙機小巧規模，就是小公寓的標準配備，餐桌就在一旁使用效率飛長高。

銀色廚具、木頭櫥櫃、白色大理石的檯面，將此處呈現出溫暖的文青質感風格。

窗戶旁邊的吊燈與桌邊的裁縫燈為此空間增添工業風！