整合廚房與餐廳: 9 個適合小公寓的別緻設計

一字型的廚房實際又實用！爐火與抽油煙機小巧規模，就是小公寓的標準配備，餐桌就在一旁使用效率飛長高。
銀色廚具、木頭櫥櫃、白色大理石的檯面，將此處呈現出溫暖的文青質感風格。
窗戶旁邊的吊燈與桌邊的裁縫燈為此空間增添工業風！
你可能會覺得白色很容易髒，但其實只要用心維護，檯面使用耐髒的材質，像本案例的木頭檯面就會比白色更耐用！
這裡的餐桌倚靠著窗戶擺放，就能享受最好的陽光，煮飯時也可以讓空氣循換。
若你對煮飯的需求只需要簡便的烤箱與微波爐，就可以參考這樣的設計！兩側的櫥櫃可以做好收納，讓你的空間簡約又實際！
這裡的地板磁磚使用雪花一般的圖案，為此處增添北歐風格！這樣的木製椅腳也為空間增添了溫度。
就是無印良品的風格一樣，有簡潔的咖啡桌與木頭櫃子，開放式設計可以擺放更多個性化產品，天花板也增加了橫木的設計，讓人想坐一下午不離開！
洗手台前方也有木頭層架，放上自己喜歡的產品，就是一個最好的風格與態度展現。
這個木頭層架兼具櫥物與展式的功能，將漂亮的碗放出來，讓來你家的客人好好稱讚一番！
左方的木頭餐桌與屏風、吊燈都是同一個風格，讓整體廚房呈現濃濃的原木質感氛圍。
廚房牆面安裝了仿紅磚的牆，讓你煮飯不用髒牆面，另外立面也選用了黑色的材質，是個防汙減少清潔時間的好方法！
看看頭上櫥櫃的設計，開放式可以讓你方便拿取碗盤，加上竹籃讓拿取更便利，左邊的收納籃有加裝蓋子，適合收納不染髒污的物品。
沿著窗戶擺放餐桌就能一邊用餐一邊享用美景，加裝窗簾就是實用的遮光布。
廚房的牆壁選擇花俏的質感壁紙，與可愛的地磚相呼應，空間色彩雖然很多，但都屬於同一質感的氛圍，相當何禮！
廚房就是這樣簡單乾淨，令人各方面都很安心，像是寬闊的廚房，可以準備各式菜餚，不怕沒空間！檯面也選擇了耐髒的暗色系，牆面也是好清潔的瓷磚，煮飯的人一定會很喜歡這個空間！
此外，廚房地面也拼裝了防滑的地板材質，與餐桌的木頭地板不一樣！設計師的細節功力就在這裡！
利用開放式層架可以清楚找到自己需要的廚具，還加放了盆栽，點綴這個看似冷冷的空間！
一般使用工業風的管線外漏、黑色電線吊燈等，都會讓人感覺較有距離，搭配木頭桌椅就能平衡這個氛圍！
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