750 平方米的現代風別墅：運用高級石材與木頭、含車庫的時尚居所

當你想到要蓋別墅的時候，腦海中浮現的是什麼樣的設計呢？是鄉村風、經典風，還是最流行的現代風呢？如果說你喜歡現代風的簡約幹練，那麼今天這間 750 平方米的現代風別墅將會帶給你非常多實用的靈感。

別墅的外觀採用白色、灰色與黑色，打造出非常有神秘感且有個性的樣貌。專家運用了大量木頭與高級石材，讓別墅的室內氛圍更豐富。除此之外，別墅的後院規劃了水池，美觀且有生命力！

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