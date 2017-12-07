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750 平方米的現代風別墅：運用高級石材與木頭、含車庫的時尚居所

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當你想到要蓋別墅的時候，腦海中浮現的是什麼樣的設計呢？是鄉村風、經典風，還是最流行的現代風呢？如果說你喜歡現代風的簡約幹練，那麼今天這間 750 平方米的現代風別墅將會帶給你非常多實用的靈感。

別墅的外觀採用白色、灰色與黑色，打造出非常有神秘感且有個性的樣貌。專家運用了大量木頭與高級石材，讓別墅的室內氛圍更豐富。除此之外，別墅的後院規劃了水池，美觀且有生命力！

一起來看看更多細節～

外觀

LOS OLIVOS, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器
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別墅的下半部使用深色系，因此感覺更為沈穩，不會有頭重腳輕的感覺。車庫的門以及大門都透漏出屋主重視隱私的個性，讓人更好奇室內的樣貌。

小花圃

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推開大門，前院的小花圃種植了不同的熱帶植物，一改外頭的冷冽個性。

木頭門

LOS OLIVOS, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos 門 木頭
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走上臺階，迎面而來的是美麗的木頭門，沒有接縫的設計超級有美感，也帶有禪意。

玄關

LOS OLIVOS, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
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玄關十分寬敞，使用了咖啡色系，家具則經典復古，非常大器。

客廳

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讓大夥聚集在一塊的客廳絲毫沒有冰冷的感覺，而這都是因為美麗的黃光，讓公共領域更加溫馨。

餐廳

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廳與客廳之間沒有隔間，石材長桌非常高貴，配上奢華的燈具，更顯高級。

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娛樂區

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為了讓家人可以招待親友同樂，專家規劃了娛樂區。這裡的氛圍較為有情調，讓人想賴著不走。

後院

LOS OLIVOS, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos 庭院泳池
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後院又一改別墅改人的印象，白色的牆面非常清新，配上石材更有味道。露臺旁是美麗的小水池，在家就可以享受戲水的快樂！

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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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浴室

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