750 平方米的現代風別墅：運用高級石材與木頭、含車庫的時尚居所

當你想到要蓋別墅的時候，腦海中浮現的是什麼樣的設計呢？是鄉村風、經典風，還是最流行的現代風呢？如果說你喜歡現代風的簡約幹練，那麼今天這間 750 平方米的現代風別墅將會帶給你非常多實用的靈感。
別墅的外觀採用白色、灰色與黑色，打造出非常有神秘感且有個性的樣貌。專家運用了大量木頭與高級石材，讓別墅的室內氛圍更豐富。除此之外，別墅的後院規劃了水池，美觀且有生命力！
一起來看看更多細節～
別墅的下半部使用深色系，因此感覺更為沈穩，不會有頭重腳輕的感覺。車庫的門以及大門都透漏出屋主重視隱私的個性，讓人更好奇室內的樣貌。
推開大門，前院的小花圃種植了不同的熱帶植物，一改外頭的冷冽個性。
走上臺階，迎面而來的是美麗的木頭門，沒有接縫的設計超級有美感，也帶有禪意。
玄關十分寬敞，使用了咖啡色系，家具則經典復古，非常大器。
讓大夥聚集在一塊的客廳絲毫沒有冰冷的感覺，而這都是因為美麗的黃光，讓公共領域更加溫馨。
餐廳與客廳之間沒有隔間，石材長桌非常高貴，配上奢華的燈具，更顯高級。
為了讓家人可以招待親友同樂，專家規劃了娛樂區。這裡的氛圍較為有情調，讓人想賴著不走。
後院又一改別墅改人的印象，白色的牆面非常清新，配上石材更有味道。露臺旁是美麗的小水池，在家就可以享受戲水的快樂！
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