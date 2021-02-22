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住得安心最重要！19 間有圍牆的美麗獨棟別墅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
花蓮 光屋 老屋翻新大改造, 夏禾創作有限公司 夏禾創作有限公司 平房 木頭 White
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隨著社會越來越進步，人之間的信任感也越來越低。雖然說要對於他人抱有開放的心胸，然而為了讓全家人能住得安心，別墅設有圍牆是比較安全的做法。

這一次的點子簿要介紹 22 間有圍牆的美麗獨棟別墅，不論是利用石頭、磚頭或是混凝土，這些獨棟別墅的圍牆都散發不同的風味，除了有防禦的功能，也成為造型的一部分。

為了讓你的家跟圍牆更為和諧不突兀，你可以參考這 22 種設計。

橘色的別墅

Sesión de Fotos en Pazo de Longora en Galicia, España, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging 獨棟房
CCVO Design and Staging

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CCVO Design and Staging
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擁有紅瓦屋頂，以及橘色的外牆，這間別墅的造型超級搶眼。為了搭配鄉村風的別墅外觀，專家使用石頭堆砌圍牆，並且讓植物攀爬於欄杆上，增添自然風味。

2. 86 坪的別墅

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Archimontage Design Fields Sophisticated

Archimontage Design Fields Sophisticated
Archimontage Design Fields Sophisticated
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接下來這間現代風的別墅有不規則的山形屋頂，結合了傳統與現代兩種線條，非常獨特。圍牆的設計則也配合現代風格，因此非常和諧。

點此看更多細節：86 坪的兩層樓獨棟別墅: 有大庭院與木質陽台的好居所 (含設計圖)

3. 位在宜蘭的別墅

建築物外觀圍牆 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 別墅 圍牆
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

建築物外觀圍牆

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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接下來這間位在宜蘭的別墅以中性色系打造出現代風的外觀，而石頭的圍牆則營造出強悍的防衛感，與園中的樹木也增添自然氣息。

4. 磚牆

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소하 건축사사무소 SoHAA

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接下來這間位在韓國的兩層樓別墅外觀簡單利落，因此圍牆也以可愛的磚頭堆砌而成，整體非常柔和。

5. 老屋改造的別墅

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夏禾創作有限公司

老屋翻新大改造

夏禾創作有限公司
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位在花蓮的這間現代風別墅是由老屋改造而成，雖然房屋本身走簡約現代風，但為了增添當地的質樸情懷，專家利用磚頭以及木頭大門，營造出純樸的味道。

點此看更多細節：在家裡陽台看海吧！迎太平洋的鐵皮老屋改造成純白通透居所

6. 咖啡色的別墅

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Y.Architectural Design

Y.Architectural Design
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咖啡色的別墅與木頭的圍牆十分搭襯，讓人想起樹木的質感。

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7. 混搭風格

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IAD Arqutiectura

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這間別墅的建築體本身混搭了鄉村與現代的元素，圍欄也是如此。

8. 溫馨別墅

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In Déco

In Déco
In Déco
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以老屋改造而成的別墅外觀超級和藹可親，室內的裝潢更是溫馨宜人，是絕佳的家庭住宅。

點此看更多細節：改造七零年代的老房子: 一個適合親友歡聚的超溫馨兩層樓住宅

9. 個性風

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接下來帶你來到泰國，看看這間超級有個性，散發工業風情懷的別墅。裸露的混凝土與木頭完美結合，雖然個性強烈，卻又不失柔軟。

10. 木頭圍欄

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位在新加坡的這間獨棟房外觀非常有層次感，而木頭圍欄以及石頭讓現代風的別墅更有其他自然風味。

11. 積木形狀

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KREATIVE HOUSE

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KREATIVE HOUSE
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像是積木一樣的現代風別墅外觀很有層次感，圍牆的設計也結合了花圃的設計。

12. 元素彼此呼應

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3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

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別墅一樓的材質與圍牆呼應，既有現代風，又有強烈的現代元素。

13. 紫色別墅

บ้านชั้นครึ่ง สไตล์โมเดิร์น, Add-con Architect Add-con Architect 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Add-con Architect

Add-con Architect
Add-con Architect
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各種色階的紫色組合成一間獨特的別墅，而圍欄設計簡單且不會搶走建築體的風采。

14. 日式風格的別墅

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ATELIER TAMA

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有著獨特的屋頂結構，這間日式風格的別墅的圍欄以木頭搭建而成，超有日式的簡約美感。

15. 隱密性高

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Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
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高聳的圍牆讓別墅看起來隱密性超高，是注重隱私的人的首選。

16. 大地色系

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ARQ. María Florencia Fernández

ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández
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大地色系的房子讓人聯想到土地的質感，非常質樸有味道。

17. 搭配的色調

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groupDCA

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圍牆的顏色搭配別墅的外牆，一致性很高。

搭配色調(暖)

木耳生活藝術-建築設計暨室內設計/雲居蔚藍, 木耳生活藝術 木耳生活藝術 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 實木
木耳生活藝術

木耳生活藝術-建築設計暨室內設計/雲居蔚藍

木耳生活藝術
木耳生活藝術
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另一種台灣建築師打造的暖色房屋圍牆設計。

18. 低調別墅

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David James Architects &amp; Partners Ltd

Nairn Road, Canford Cliffs

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

黑色混凝土外牆搭配石材，這間別墅看起來超級低調。圍欄選擇木頭這個材質，因此更為柔和。

19. 雪白精靈

homify 華廈
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最後這間別墅有著雪白的身軀，搭配酒紅色，更有質感。圍欄也使用同樣的顏色搭配，因此沒有違和感。


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