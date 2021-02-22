住得安心最重要！19 間有圍牆的美麗獨棟別墅

隨著社會越來越進步，人之間的信任感也越來越低。雖然說要對於他人抱有開放的心胸，然而為了讓全家人能住得安心，別墅設有圍牆是比較安全的做法。
這一次的點子簿要介紹 22 間有圍牆的美麗獨棟別墅，不論是利用石頭、磚頭或是混凝土，這些獨棟別墅的圍牆都散發不同的風味，除了有防禦的功能，也成為造型的一部分。
為了讓你的家跟圍牆更為和諧不突兀，你可以參考這 22 種設計。
擁有紅瓦屋頂，以及橘色的外牆，這間別墅的造型超級搶眼。為了搭配鄉村風的別墅外觀，專家使用石頭堆砌圍牆，並且讓植物攀爬於欄杆上，增添自然風味。
接下來這間現代風的別墅有不規則的山形屋頂，結合了傳統與現代兩種線條，非常獨特。圍牆的設計則也配合現代風格，因此非常和諧。
接下來這間位在宜蘭的別墅以中性色系打造出現代風的外觀，而石頭的圍牆則營造出強悍的防衛感，與園中的樹木也增添自然氣息。
接下來這間位在韓國的兩層樓別墅外觀簡單利落，因此圍牆也以可愛的磚頭堆砌而成，整體非常柔和。
位在花蓮的這間現代風別墅是由老屋改造而成，雖然房屋本身走簡約現代風，但為了增添當地的質樸情懷，專家利用磚頭以及木頭大門，營造出純樸的味道。
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咖啡色的別墅與木頭的圍牆十分搭襯，讓人想起樹木的質感。
這間別墅的建築體本身混搭了鄉村與現代的元素，圍欄也是如此。
以老屋改造而成的別墅外觀超級和藹可親，室內的裝潢更是溫馨宜人，是絕佳的家庭住宅。
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位在新加坡的這間獨棟房外觀非常有層次感，而木頭圍欄以及石頭讓現代風的別墅更有其他自然風味。
像是積木一樣的現代風別墅外觀很有層次感，圍牆的設計也結合了花圃的設計。
別墅一樓的材質與圍牆呼應，既有現代風，又有強烈的現代元素。
各種色階的紫色組合成一間獨特的別墅，而圍欄設計簡單且不會搶走建築體的風采。
有著獨特的屋頂結構，這間日式風格的別墅的圍欄以木頭搭建而成，超有日式的簡約美感。
高聳的圍牆讓別墅看起來隱密性超高，是注重隱私的人的首選。
大地色系的房子讓人聯想到土地的質感，非常質樸有味道。
黑色混凝土外牆搭配石材，這間別墅看起來超級低調。圍欄選擇木頭這個材質，因此更為柔和。