住得安心最重要！19 間有圍牆的美麗獨棟別墅

隨著社會越來越進步，人之間的信任感也越來越低。雖然說要對於他人抱有開放的心胸，然而為了讓全家人能住得安心，別墅設有圍牆是比較安全的做法。

這一次的點子簿要介紹 22 間有圍牆的美麗獨棟別墅，不論是利用石頭、磚頭或是混凝土，這些獨棟別墅的圍牆都散發不同的風味，除了有防禦的功能，也成為造型的一部分。

為了讓你的家跟圍牆更為和諧不突兀，你可以參考這 22 種設計。