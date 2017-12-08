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別讓愛車受風寒！9 種使用不同素材與結構的絕美車庫

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Pergolado e revestimento em aço corten, Belas Artes Estruturas Avançadas Belas Artes Estruturas Avançadas 車庫門 鐵/鋼 Metallic/Silver
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車庫的設計看似不重要，但其實規劃得宜的話，不僅讓你的房屋外觀加分，也能增加家中的機能性。比方說，有些專家會依照屋主的需求，將車庫打造成身兼書房或是籃球場的空間，因此可以說是一室兩用。至於外觀方面，除了常見的鐵捲門，有些屋主也會選擇木頭材質，提升質感。

不知道要為你的車庫挑選什麼造型以及材質，就跟著我們一起看看下列的九種範例，從中找靈感吧～

1. 柔和的色系

1F車庫區 映荷空間設計 車庫/遮陽棚 車庫
映荷空間設計

1F車庫區

映荷空間設計
映荷空間設計
映荷空間設計

首先看到的這個車庫是由台灣專家為一間三代同堂的獨棟厝所設計的，為了一改車庫給人的陰暗印象，專家特地選擇白色鐵捲門，搭配木頭的元素，讓車庫更為柔和。除此之外，車庫的屋頂使用霧面材質，因此陽光也能照射進來，更為明亮！

點此看這間獨棟厝的設計：三代同堂的獨棟厝：含車庫、共有三間客廳的絕佳木質居所

2. 時尚空間

Folio Design | The Cricketers | Car Room KSR Architects & Interior Designers 車庫/遮陽棚
KSR Architects &amp; Interior Designers

Folio Design | The Cricketers | Car Room

KSR Architects & Interior Designers
KSR Architects &amp; Interior Designers
KSR Architects & Interior Designers

誰能料想的到，你跟愛車可以共處一室呢？這個空間結合了公共領域，並且採用中性色系，非常有時尚感。

3. 可升降的車庫

KSR Architects | Two Houses | Car lift homify 車庫/遮陽棚
homify

KSR Architects | Two Houses | Car lift

homify
homify
homify

覺得獨立的車庫太佔空間的話，那麼升降式的設計是最棒的選擇！然而這樣的設計，自然花費會比較高。

4. 照明

dezanove house designed by iñaki leite - front view at twilight Inaki Leite Design Ltd. 車庫/遮陽棚
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – front view at twilight

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

這間車庫的空間很寬敞，並且搭配美麗的燈光設計，讓空間更有情調。

5. 大片玻璃推門

Garage conversion for luxury cars homify 車庫/遮陽棚
homify

Garage conversion for luxury cars

homify
homify
homify

一般的車庫牆面都是用混凝土，然而專家別出心裁，使用玻璃推門取代厚實牆面，讓車庫更有穿透性。

6. 獨特造型

homify 車庫/遮陽棚 石板 Black
homify

homify
homify
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密閉式的車庫是保護愛車的最佳選擇，而為了讓車庫外觀更有趣味，專家採用了幾何圖形，讓造型更為獨特。

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7. 經典款式

Bifamiliare, studio 2a+g studio 2a+g 車庫/遮陽棚
studio 2a+g

studio 2a+g
studio 2a+g
studio 2a+g

喜歡耐看的設計的話，不妨選擇這款有灰色車庫門，十分俐落時尚的車庫

8. 木門

Pergolado e revestimento em aço corten, Belas Artes Estruturas Avançadas Belas Artes Estruturas Avançadas 車庫門 鐵/鋼 Metallic/Silver
Belas Artes Estruturas Avançadas

Belas Artes Estruturas Avançadas
Belas Artes Estruturas Avançadas
Belas Artes Estruturas Avançadas

這個設計實在太特別太有質感了！取代一般的鐵門，以木頭推門搭配混凝土的外牆，進而打造出超有自然風味的車庫。

9. 搭配石材

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects 車庫/遮陽棚 石器
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

以石材搭建而成的車庫，搭配上深色的車庫門，散發一種時尚且大器的個性。

延伸閱讀：有車家庭照過來! 7 間含密閉式車庫的現代住宅

11 座有夢幻屋頂的住宅
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