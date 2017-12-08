別讓愛車受風寒！9 種使用不同素材與結構的絕美車庫

車庫的設計看似不重要，但其實規劃得宜的話，不僅讓你的房屋外觀加分，也能增加家中的機能性。比方說，有些專家會依照屋主的需求，將車庫打造成身兼書房或是籃球場的空間，因此可以說是一室兩用。至於外觀方面，除了常見的鐵捲門，有些屋主也會選擇木頭材質，提升質感。
不知道要為你的車庫挑選什麼造型以及材質，就跟著我們一起看看下列的九種範例，從中找靈感吧～
首先看到的這個車庫是由台灣專家為一間三代同堂的獨棟厝所設計的，為了一改車庫給人的陰暗印象，專家特地選擇白色鐵捲門，搭配木頭的元素，讓車庫更為柔和。除此之外，車庫的屋頂使用霧面材質，因此陽光也能照射進來，更為明亮！
點此看這間獨棟厝的設計：三代同堂的獨棟厝：含車庫、共有三間客廳的絕佳木質居所
誰能料想的到，你跟愛車可以共處一室呢？這個空間結合了公共領域，並且採用中性色系，非常有時尚感。
覺得獨立的車庫太佔空間的話，那麼升降式的設計是最棒的選擇！然而這樣的設計，自然花費會比較高。
這間車庫的空間很寬敞，並且搭配美麗的燈光設計，讓空間更有情調。
一般的車庫牆面都是用混凝土，然而專家別出心裁，使用玻璃推門取代厚實牆面，讓車庫更有穿透性。
喜歡耐看的設計的話，不妨選擇這款有灰色車庫門，十分俐落時尚的車庫。
這個設計實在太特別太有質感了！取代一般的鐵門，以木頭推門搭配混凝土的外牆，進而打造出超有自然風味的車庫。
以石材搭建而成的車庫，搭配上深色的車庫門，散發一種時尚且大器的個性。