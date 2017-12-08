別讓愛車受風寒！9 種使用不同素材與結構的絕美車庫

車庫的設計看似不重要，但其實規劃得宜的話，不僅讓你的房屋外觀加分，也能增加家中的機能性。比方說，有些專家會依照屋主的需求，將車庫打造成身兼書房或是籃球場的空間，因此可以說是一室兩用。至於外觀方面，除了常見的鐵捲門，有些屋主也會選擇木頭材質，提升質感。

不知道要為你的車庫挑選什麼造型以及材質，就跟著我們一起看看下列的九種範例，從中找靈感吧～