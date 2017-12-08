擁抱大自然! 13 間被綠意擁抱的獨棟別墅

台灣的自然風光獨特又美麗，尤其是那獨特的山景，更是讓許多外國遊客讚嘆不已。假如說，可以居住在被大自然擁抱的環境，相信心情一定會更開闊吧！
如果你打算在有美好綠意的環境中打造一間別墅，最好的方式是考慮到週遭的環境，讓建築物不會過於突兀。接下來我們將要介紹 13 間被綠意擁抱的獨棟別墅，這些別墅的造型都大不相同，然而卻能完美地與自然融合。現在就跟我們一塊找靈感吧！
第一間看到的別墅最大的特色就是寬敞的庭院，草坪與花草都完美地與週遭環境融合。別墅本身的造型很有趣味，專家重視採光，因此開了多扇窗。別墅裡頭採取挑高的設計，並有大量木頭元素，十分溫暖。
當你在大自然中蓋一間別墅，自然也要尊重所處的環境。這間別墅的造型結合傳統與現代元素，而為了環保，專家還在屋頂裝置了太陽能電板，因此是對地球十分友善的一間房子！
為了讓屋主可以在室內也能欣賞到外頭的風光，專家利用玻璃取代厚實的牆面，讓外頭的景色成為最美好的設計。除此之外，木頭結合混凝土，讓別墅外觀剛柔並濟。
接下來這間別墅面積寬敞，白色的外牆與草地、天空搭配地和諧美麗。別墅中間使用灰色系，因此感覺更有深度。
被自然環繞，那麼就讓設計一切從簡吧！這間別墅的線條簡單，顏色也很中性，重點是外頭那讓你可以享受戶外時光的簡約風露臺。
鵝黃色的山形屋頂別墅讓人感到舒服自在，二樓的寬敞陽臺更是讓你可以自在地感受綠意。
接下來這間日式的別墅色調清新，高聳的落地窗讓屋內與屋外完美連結。屋子裡頭的挑高設計讓通風與採光都更棒，是一間讓人可以感到平靜的居所。
日本人最愛木頭，而這間別墅從裡到外都使用了美麗的木材，十分柔和美麗。
上窄下寬的設計讓這間別墅特色獨具，室內以白色系為主，開放式的設計讓空間更為寬敞透氣。
接下來這間別墅有兩個不同結構的建築體，非常有度假的風味，是喜歡放鬆享受戶外生活的你的好選擇！
鵝黃色的外牆加上美麗的墨綠色木門窗，這間別墅散發濃濃的南歐氣息，而可愛別緻的庭院，更是非常珍貴的空間。
最後這間別墅採用深色系，磚頭搭配了石頭，非常有自然的觸感。別墅裡頭的設計非常樸實簡單，是想要自在過生活的好居所。