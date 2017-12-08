擁抱大自然! 13 間被綠意擁抱的獨棟別墅

台灣的自然風光獨特又美麗，尤其是那獨特的山景，更是讓許多外國遊客讚嘆不已。假如說，可以居住在被大自然擁抱的環境，相信心情一定會更開闊吧！

如果你打算在有美好綠意的環境中打造一間別墅，最好的方式是考慮到週遭的環境，讓建築物不會過於突兀。接下來我們將要介紹 13 間被綠意擁抱的獨棟別墅，這些別墅的造型都大不相同，然而卻能完美地與自然融合。現在就跟我們一塊找靈感吧！