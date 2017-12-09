你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

維護你的實木地板：NG 與 OK 的做法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
신목동 3단지 한옥스타일 아파트 인테리어, (주)더블유디자인 (주)더블유디자인 地板
Loading admin actions …

許多人非常喜歡使用實木地板，為的就是那美好的質感與紋理。然而實木地板的確需要較多的“關愛”，而如果你沒有先做好功課，隨意保養的話，地板反而會出現反效果。

所以實木地板究竟要怎麼維護呢？我們幫你整理了該與不該做的動作，記得要筆記這些小撇步，這樣一來，當你維護你的實木地板的時候，會事半功倍喔！

1. 千千萬萬不能用 – 醋！

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン 廚房長凳套 木頭 Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

如果你有在注意一些清潔小撇步的話，應該常常見識到將醋融在水中的清潔魔力吧？有些人甚至會告訴你，可以用這樣的液體維護你的實木地板。然而，我們其實超級不推薦這種做法！為什麼呢？想像看看白醋裡頭的酸性物質，長久來看，對於實木地板其實會造成頗大的傷害！

2. 千萬別穿高跟鞋踏在實木地板上！

Champagne Brut Oak Oiled Quick-Step 牆壁與地板牆壁與地板罩
Quick-Step

Champagne Brut Oak Oiled

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

想必這一點應該是常識了吧？！高跟鞋對於實木地板的傷害超多，有可能會讓地板產生許多刮痕，因此如果你的客人不想拖鞋，還是拜託他們行行好吧！

3. 掃地跟吸塵

신목동 3단지 한옥스타일 아파트 인테리어, (주)더블유디자인 (주)더블유디자인 地板
(주)더블유디자인

(주)더블유디자인
(주)더블유디자인
(주)더블유디자인

沒錯，也許你不覺得灰塵或是小屑屑會對你的實木地板造成傷害，那麼你就太大意了。不管是餅乾屑或是從外頭帶回來的小碎石，都可能會讓實木地板產生不容易發現的刮痕。

4. 絕對要避免用刷子！

Oak Aged Pre-oiled Parquet The Natural Wood Floor Company 牆壁與地板牆壁與地板罩
The Natural Wood Floor Company

Oak Aged Pre-oiled Parquet

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

你可以掃地或是吸塵，但千萬不要用到刷子刷實木地板，不然後果不堪設想～

5. 記得注意溫度與濕度！

Oak Bandswan Antique The Natural Wood Floor Company 牆壁與地板牆壁與地板罩 複合木地板 Brown engineered oak,hardwood flooring,wood flooring,timber flooring
The Natural Wood Floor Company

Oak Bandswan Antique

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

當你在家的時候，比較能掌控溫度與溼度，然而當你出門之後，將暖氣或是冷氣關掉，那就難說了。

如果說濕度太高，實木地板會膨脹，而低溼度則會讓它們收縮。因此，如果你將家中的濕度以及溫度掌控在合理的範圍，那麼實木地板壽命就更長！

那麼，最理想的濕度與溫度是多少呢？我們建議 15 到 26°C，濕度則大約保持在 30 to 50%。

6. 千萬不要溼拖實木地板！

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

溼拖把有可能會讓你的實木地板受潮，因此千萬要避免溼拖實木地板。若真的要這樣做，記得立刻拿乾拖把再拖一次～

7. 除非真的必要，不要重新打磨！

Bolefloor y Curv8, Rochene Floors Rochene Floors 牆面 木頭
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

打磨是非常重要的任務，應該要請專業人員處理。然而，非必要的話，我們其實不建議你這麼做。如果真的要打磨的話，可能是地板出現褪色，或是刮痕等情況。專家將可以使用聚氨酯的新塗層為你的實木地板換上新面貌。

如果你認真地遵守這幾項原則，你的實木地板絕對可以使用非常長的時間～

延伸閱讀：

10 個仿木頭地板的好選擇

8 間風格迥異、採用木質地板的溫馨客廳

擁抱大自然! 13 間被綠意擁抱的獨棟別墅
你也有實木地板嗎？這些提點實用嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了