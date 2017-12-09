維護你的實木地板：NG 與 OK 的做法

許多人非常喜歡使用實木地板，為的就是那美好的質感與紋理。然而實木地板的確需要較多的“關愛”，而如果你沒有先做好功課，隨意保養的話，地板反而會出現反效果。
所以實木地板究竟要怎麼維護呢？我們幫你整理了該與不該做的動作，記得要筆記這些小撇步，這樣一來，當你維護你的實木地板的時候，會事半功倍喔！
如果你有在注意一些清潔小撇步的話，應該常常見識到將醋融在水中的清潔魔力吧？有些人甚至會告訴你，可以用這樣的液體維護你的實木地板。然而，我們其實超級不推薦這種做法！為什麼呢？想像看看白醋裡頭的酸性物質，長久來看，對於實木地板其實會造成頗大的傷害！
想必這一點應該是常識了吧？！高跟鞋對於實木地板的傷害超多，有可能會讓地板產生許多刮痕，因此如果你的客人不想拖鞋，還是拜託他們行行好吧！
沒錯，也許你不覺得灰塵或是小屑屑會對你的實木地板造成傷害，那麼你就太大意了。不管是餅乾屑或是從外頭帶回來的小碎石，都可能會讓實木地板產生不容易發現的刮痕。
你可以掃地或是吸塵，但千萬不要用到刷子刷實木地板，不然後果不堪設想～
當你在家的時候，比較能掌控溫度與溼度，然而當你出門之後，將暖氣或是冷氣關掉，那就難說了。
如果說濕度太高，實木地板會膨脹，而低溼度則會讓它們收縮。因此，如果你將家中的濕度以及溫度掌控在合理的範圍，那麼實木地板壽命就更長！
那麼，最理想的濕度與溫度是多少呢？我們建議 15 到 26°C，濕度則大約保持在 30 to 50%。
溼拖把有可能會讓你的實木地板受潮，因此千萬要避免溼拖實木地板。若真的要這樣做，記得立刻拿乾拖把再拖一次～
打磨是非常重要的任務，應該要請專業人員處理。然而，非必要的話，我們其實不建議你這麼做。如果真的要打磨的話，可能是地板出現褪色，或是刮痕等情況。專家將可以使用聚氨酯的新塗層為你的實木地板換上新面貌。
如果你認真地遵守這幾項原則，你的實木地板絕對可以使用非常長的時間～
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