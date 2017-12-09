維護你的實木地板：NG 與 OK 的做法

許多人非常喜歡使用實木地板，為的就是那美好的質感與紋理。然而實木地板的確需要較多的“關愛”，而如果你沒有先做好功課，隨意保養的話，地板反而會出現反效果。

所以實木地板究竟要怎麼維護呢？我們幫你整理了該與不該做的動作，記得要筆記這些小撇步，這樣一來，當你維護你的實木地板的時候，會事半功倍喔！