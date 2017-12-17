你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

現代田園風別墅：使用石材、木頭與混凝土的溫馨兩層樓居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

純粹田園風的別墅是比較少見的風格，然而這種類型的設計非常有質樸感，能讓人聯想到自然的風味。想要讓別墅有田園風的味道，卻又不失現代感的話，那麼就結合兩種元素吧！

今天要介紹的兩層樓別墅有現代的俐落結構，而石材則帶來田園風的氣息。別墅的一樓有客廳、餐廳、廚房與遊戲間。二樓的空間則有兩間臥室、書房、浴室，而使用了木頭樑柱的天花板以及天窗的設計，都是這間現代田園風別墅的亮點！

這間別墅還有加強隔熱的功能，不僅美觀又能讓居住的人感到舒適自在。接下來就一塊欣賞更多細節！

別墅的主要結構

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

別墅主要的結構採取現代建築常見的方形模式，而石材鋪成的牆面則較為突出，木頭大門往內縮，因此更有隱密性。仔細看看的話，會發現窗戶有趣味的小細節，讓人感受到專家的用心。

混搭的方式

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

如果說只有混凝土的話，那麼難免顯得比較生冷。配上木頭以及石材，別墅的風格就大不相同了！混搭不同的元素，絕對能讓你的別墅更有層次！

客廳

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

走進客廳，主要用色為白色，因此看起來特別寬敞清新！木頭的地板的鋪設方式很有復古感，搭配上皮製沙發後更有味道！

畫作

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

想要讓客廳更有藝術氣息，那麼絕對要擺放你心愛的畫作或是藝術作品。除此之外，在窗邊放上一張搖椅，就能打造出一個輕鬆的閱讀區。

很有開放感的餐廳

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 餐廳
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

這間別墅的餐廳旁就是大大的窗戶，因此非常明亮，而開放式的設計也讓用餐的人心情更愉悅！在這樣的空間裡頭，垂掛的燈泡增添了現代感。

木頭樓梯間

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代風玄關、走廊與階梯
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

復古的木頭地板與充滿現代感的樓梯間形成巧妙對比，黑色的直線取代扶手，個性十足！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

樓梯間的景緻

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代風玄關、走廊與階梯
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

往二樓的路上，想不到還能欣賞到窗外的美好景緻！

臥室

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 臥室
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

斜屋頂下的臥室開了天窗，並且有木頭樑柱，非常有田園風的氣息。臥室裡頭的木頭家具，也帶來復古風味。

另外一個角度

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 臥室
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

浴室

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

浴室採取乾濕分離的設計，便利性非常高。

氣窗

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

有氣窗的浴室通風更好，不用擔心過於潮溼的問題。

木頭紋理

Remodelación Casa Soler, ARCOP Arquitectura & Construcción ARCOP Arquitectura & Construcción 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

ARCOP Arquitectura & Construcción
ARCOP Arquitectura &amp; Construcción
ARCOP Arquitectura & Construcción

洗手頭下方的櫥櫃可以讓人欣賞到木頭美麗的紋理，與白色的元素也很搭。

延伸閱讀：

現代風兩層樓別墅: 一間混搭天然建材，充滿溫度的絕佳居所

兩層樓別墅: 一間擁有雙車庫與雙衛浴，簡約高雅的郊區居所

15 款讓你驚豔的外門設計
你喜歡這間別墅的設計嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了