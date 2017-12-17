現代田園風別墅：使用石材、木頭與混凝土的溫馨兩層樓居所

純粹田園風的別墅是比較少見的風格，然而這種類型的設計非常有質樸感，能讓人聯想到自然的風味。想要讓別墅有田園風的味道，卻又不失現代感的話，那麼就結合兩種元素吧！

今天要介紹的兩層樓別墅有現代的俐落結構，而石材則帶來田園風的氣息。別墅的一樓有客廳、餐廳、廚房與遊戲間。二樓的空間則有兩間臥室、書房、浴室，而使用了木頭樑柱的天花板以及天窗的設計，都是這間現代田園風別墅的亮點！

這間別墅還有加強隔熱的功能，不僅美觀又能讓居住的人感到舒適自在。接下來就一塊欣賞更多細節！