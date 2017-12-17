現代田園風別墅：使用石材、木頭與混凝土的溫馨兩層樓居所

純粹田園風的別墅是比較少見的風格，然而這種類型的設計非常有質樸感，能讓人聯想到自然的風味。想要讓別墅有田園風的味道，卻又不失現代感的話，那麼就結合兩種元素吧！
今天要介紹的兩層樓別墅有現代的俐落結構，而石材則帶來田園風的氣息。別墅的一樓有客廳、餐廳、廚房與遊戲間。二樓的空間則有兩間臥室、書房、浴室，而使用了木頭樑柱的天花板以及天窗的設計，都是這間現代田園風別墅的亮點！
這間別墅還有加強隔熱的功能，不僅美觀又能讓居住的人感到舒適自在。接下來就一塊欣賞更多細節！
別墅主要的結構採取現代建築常見的方形模式，而石材鋪成的牆面則較為突出，木頭大門往內縮，因此更有隱密性。仔細看看的話，會發現窗戶有趣味的小細節，讓人感受到專家的用心。
如果說只有混凝土的話，那麼難免顯得比較生冷。配上木頭以及石材，別墅的風格就大不相同了！混搭不同的元素，絕對能讓你的別墅更有層次！
走進客廳，主要用色為白色，因此看起來特別寬敞清新！木頭的地板的鋪設方式很有復古感，搭配上皮製沙發後更有味道！
想要讓客廳更有藝術氣息，那麼絕對要擺放你心愛的畫作或是藝術作品。除此之外，在窗邊放上一張搖椅，就能打造出一個輕鬆的閱讀區。
這間別墅的餐廳旁就是大大的窗戶，因此非常明亮，而開放式的設計也讓用餐的人心情更愉悅！在這樣的空間裡頭，垂掛的燈泡增添了現代感。
復古的木頭地板與充滿現代感的樓梯間形成巧妙對比，黑色的直線取代扶手，個性十足！
往二樓的路上，想不到還能欣賞到窗外的美好景緻！
斜屋頂下的臥室開了天窗，並且有木頭樑柱，非常有田園風的氣息。臥室裡頭的木頭家具，也帶來復古風味。
浴室採取乾濕分離的設計，便利性非常高。
有氣窗的浴室通風更好，不用擔心過於潮溼的問題。
洗手頭下方的櫥櫃可以讓人欣賞到木頭美麗的紋理，與白色的元素也很搭。
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