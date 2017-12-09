不生冷的現代風別墅！擁有絕佳綠色空間的通透好居所

現代風的設計雖然受到許多人喜愛，然而難免會顯得有點生冷。要如何蓋一間有個性的現代風別墅，但是又要有生活的溫度，那麼運用綠意以及陽光就更為重要。

接下來的點子簿將要介紹一間由泰國專家所打造的現代風別墅，別墅的外觀以中性色系打造而成，並且有最為經典的簡約結構。屋內的有大片落地窗，以及美麗的後花園，因此非常有通透感，屋外傳來的綠意、陽光以及微風，都讓別墅室內更有生命力！

讓我們一起欣賞別墅的外觀與室內裝潢吧！