不生冷的現代風別墅！擁有絕佳綠色空間的通透好居所

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現代風的設計雖然受到許多人喜愛，然而難免會顯得有點生冷。要如何蓋一間有個性的現代風別墅，但是又要有生活的溫度，那麼運用綠意以及陽光就更為重要。
接下來的點子簿將要介紹一間由泰國專家所打造的現代風別墅，別墅的外觀以中性色系打造而成，並且有最為經典的簡約結構。屋內的有大片落地窗，以及美麗的後花園，因此非常有通透感，屋外傳來的綠意、陽光以及微風，都讓別墅室內更有生命力！
讓我們一起欣賞別墅的外觀與室內裝潢吧！
不管是圍牆或者是建築體本身都採用相同的色系 – 白與咖啡，簡單中又帶有樹木的質樸味道。
緊鄰著後花園的客廳有玻璃拉門，並且採用光亮的米白色磁磚，因此更顯得明亮有朝氣。
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後花園其實沒有任何繁複的造景，只是隨性擺放屋主鍾愛的盆栽，彷彿置身熱帶雨林。
專家幾乎讓玻璃落地窗取代牆壁，這間臥室可以享受到非常棒的視野，而且超級明亮！
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