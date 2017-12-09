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不生冷的現代風別墅！擁有絕佳綠色空間的通透好居所

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現代風的設計雖然受到許多人喜愛，然而難免會顯得有點生冷。要如何蓋一間有個性的現代風別墅，但是又要有生活的溫度，那麼運用綠意以及陽光就更為重要。

接下來的點子簿將要介紹一間由泰國專家所打造的現代風別墅，別墅的外觀以中性色系打造而成，並且有最為經典的簡約結構。屋內的有大片落地窗，以及美麗的後花園，因此非常有通透感，屋外傳來的綠意、陽光以及微風，都讓別墅室內更有生命力！

讓我們一起欣賞別墅的外觀與室內裝潢吧！

外觀

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不管是圍牆或者是建築體本身都採用相同的色系 – 白與咖啡，簡單中又帶有樹木的質樸味道。

近距離欣賞別墅的陽臺，美麗的窗格十分搶眼，綠色的植物也讓別墅外觀不冰冷。

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遮陽棚的設計讓陽光可以透進空間，卻又不會過於刺眼。

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門牌號碼也走簡約的路線，非常有設計感！

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白色的圍牆環繞著別墅，像是捍衛著家園一樣。

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通透的客廳

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緊鄰著後花園的客廳有玻璃拉門，並且採用光亮的米白色磁磚，因此更顯得明亮有朝氣。

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利用拉門的金屬框，以及黑色鋼琴，白色的空間有了對比色。

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後花園

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後花園其實沒有任何繁複的造景，只是隨性擺放屋主鍾愛的盆栽，彷彿置身熱帶雨林。

美好的臥室

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專家幾乎讓玻璃落地窗取代牆壁，這間臥室可以享受到非常棒的視野，而且超級明亮！

木頭搭配上裸露的混凝土，是不是非常有味道呢？

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這裡藏了一個洗手台，是善用空間的極佳創意。

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與戶外完美連結的小廚房與餐廳，黑白的對比讓整體空間更有個性。

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書架也延續了相同的設計主旨，簡單俐落！

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連接建築體的走道也能當做悠閒的戶外休息區～

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不同的長方形，展現了幾何的美。

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夜晚時分來臨，美麗的燈光讓別墅更有味道，也多了浪漫情調。

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