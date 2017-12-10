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小空間隔間術：9 種不佔位置的神奇創意點子

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現代人能夠擁有的生活面積非常有限，因此傳統的隔間絕對不適用於現在的小公寓或是房子裡頭。想要區分不同生活領域，但又覺得不想要壓縮空間的話，你可以發揮一些小創意！

接下來要為你介紹由不同專家們所想出來的小空間隔間術，不論是利用電視牆或是木頭拉門，生活領域都被隔開，卻又緊密連結。趕快一起看看更多細節，從中找靈感～

1. 電視牆

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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通常你認知中的電視牆都是固定在一個厚實的牆面上，然而，在這間公寓裡頭，專家以不到天花板一半高度的矮牆取代，劃分出客廳與… .往下看就知道！

… 與餐廳的空間！這樣的隔間方式是不是維持室內的寬敞感，卻又讓各個領域有其獨立性呢？

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2. 臥室隔間法

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在臥室裡頭，其實可以有不同的機能。比方說，也許你可以利用這樣的半牆，隔開睡覺以及看書，或者是更衣的區域。既讓兩種空間不打架，也不會有壓迫感。

3. 霧面玻璃

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玄關處是訪客對你家的第一印象，也許你不希望他們一進門就看到家中的所有動態。如果是這樣的話，選擇這種霧面玻璃窗格，不僅可以區分空間，也還是有其穿透性。

4. 拉門

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客廳的身後是書房，專家在書桌上方設計了可以推拉的木門，這樣一來，當你想要擁有自己的時光的時候，僅需要拉起拉門即可。

5. 顏色選擇也很重要

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同樣是用電視牆隔開空間，這個設計讓我們發現色系的搭配也很重要，如果搭襯的話，可以讓被分隔開來的空間更有一致性。

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6. 展示架

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接下來這個結合展示空間的木頭櫥櫃讓訪客一進門不會直接看到餐廳，有美感之外也很有機能性。

7. 有收納功能的桌子

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開放式的餐廳與客廳是現在非常流行的設計，專家在兩個區域間擺了一個較高一點，有收納功能的桌子，讓兩者之間依舊有一點區別。

8. 玻璃取代牆面

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厚實的牆面絕對會讓空間壓縮，因此玻璃就是最佳的替代人選。看看圖中的範例，是不是讓兩個空間被隔開了，卻又連結在一起呢？

9. 櫃子

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最後這個範例利用沙發後方的區域，以櫃子作為隔間，又可以當做書桌，一物多用！

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