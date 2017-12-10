小空間隔間術：9 種不佔位置的神奇創意點子

現代人能夠擁有的生活面積非常有限，因此傳統的隔間絕對不適用於現在的小公寓或是房子裡頭。想要區分不同生活領域，但又覺得不想要壓縮空間的話，你可以發揮一些小創意！

接下來要為你介紹由不同專家們所想出來的小空間隔間術，不論是利用電視牆或是木頭拉門，生活領域都被隔開，卻又緊密連結。趕快一起看看更多細節，從中找靈感～