就要下鄉去! 10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝

想要日出而作、日落而息的話，能夠住在農地附近當然是最理想的了。你不僅可以隨時就注意到農地裡的狀態，累了也可以趕快回家休息。這本點子簿要介紹 10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝，這些住宅都與週遭的環境完美結合，不會讓人覺得過於突兀或是誇張，是非常適合喜歡過著質樸生活的人的好選擇。
現在就讓我們一塊看看這10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝！
第一眼看到這間獨棟厝的時候，就被顏色的搭配給吸引住了。屋子裡頭使用大量木頭元素，還有美好的木頭露臺，超級適合農作的質樸生活～
咖啡色與土色結合而成的獨棟厝呼應著大地的樣貌，而反射的玻璃讓室內的人可以看到外面的動態，卻又不會被窺視。
第一間看到的獨棟厝外型是非常傳統與常見的日式結構，房屋的外牆以及木頭都讓人聯想到大自然，因此在農地旁絲毫沒有違和感。
鞋屋頂的造型適合多雨的天氣，而純白的外牆更是讓人感到舒適自在。專家不僅規劃了寬敞的木頭露臺，還有大片的玻璃推門，因此隨時隨地都能注意到農地的動態。
外觀其貌不揚，然而走進這間獨棟厝的室內，你絕對會被那美麗的挑高設計，以及木頭的螺旋樓梯給深深吸引住。這間房子的設計，非常適合務農的年輕家庭。
紅色的大屋頂配上木頭的外牆，這間獨棟厝超級獨特。走進一看，木頭外牆的設計非常有特色，讓人感受到專家的用心。
最後這間獨棟厝使用了大量石材，因此散發天然的味道。外牆有各種不同的方框與長方形狀，因此很有幾何的趣味感。
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