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就要下鄉去! 10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
柿碕の家, 神谷建築スタジオ 神谷建築スタジオ 房子
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想要日出而作、日落而息的話，能夠住在農地附近當然是最理想的了。你不僅可以隨時就注意到農地裡的狀態，累了也可以趕快回家休息。這本點子簿要介紹 10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝，這些住宅都與週遭的環境完美結合，不會讓人覺得過於突兀或是誇張，是非常適合喜歡過著質樸生活的人的好選擇。

現在就讓我們一塊看看這10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝！

1. 木頭元素

バルコニーに小さなコテージのある家 たんぼの中の一軒家 2世帯住宅, （株）独楽蔵 KOMAGURA （株）独楽蔵 KOMAGURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
（株）独楽蔵　KOMAGURA

（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA

第一眼看到這間獨棟厝的時候，就被顏色的搭配給吸引住了。屋子裡頭使用大量木頭元素，還有美好的木頭露臺，超級適合農作的質樸生活～

2. 大落地窗

柿碕の家, 神谷建築スタジオ 神谷建築スタジオ 房子
神谷建築スタジオ

神谷建築スタジオ
神谷建築スタジオ
神谷建築スタジオ

接下來這間獨棟厝的正面與背面是兩種截然不同的風格，各有風情。後方專家規劃了大片落地窗，讓屋內的人可以欣賞到農地的景緻，是不是非常美好？

3. 大地色系

南田の家, 株式会社 哲・Braveデザイン工房 株式会社 哲・Braveデザイン工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　哲・Braveデザイン工房

株式会社　哲・Braveデザイン工房
株式会社　哲・Braveデザイン工房
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咖啡色與土色結合而成的獨棟厝呼應著大地的樣貌，而反射的玻璃讓室內的人可以看到外面的動態，卻又不會被窺視。

4. 日式風情

季節と共に生きる家/ A House Living with the Seasons, 株式会社 井川建築設計事務所 株式会社 井川建築設計事務所 房子
株式会社 井川建築設計事務所

株式会社 井川建築設計事務所
株式会社 井川建築設計事務所
株式会社 井川建築設計事務所

第一間看到的獨棟厝外型是非常傳統與常見的日式結構，房屋的外牆以及木頭都讓人聯想到大自然，因此在農地旁絲毫沒有違和感。

5. 斜屋頂

川原の家, 梶浦博昭環境建築設計事務所 梶浦博昭環境建築設計事務所 房子
梶浦博昭環境建築設計事務所

梶浦博昭環境建築設計事務所
梶浦博昭環境建築設計事務所
梶浦博昭環境建築設計事務所

鞋屋頂的造型適合多雨的天氣，而純白的外牆更是讓人感到舒適自在。專家不僅規劃了寬敞的木頭露臺，還有大片的玻璃推門，因此隨時隨地都能注意到農地的動態。

6. 有驚喜！

長尾元町の家, 藤森大作建築設計事務所 藤森大作建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 金屬 Metallic/Silver
藤森大作建築設計事務所

藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所

外觀其貌不揚，然而走進這間獨棟厝的室內，你絕對會被那美麗的挑高設計，以及木頭的螺旋樓梯給深深吸引住。這間房子的設計，非常適合務農的年輕家庭。

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7. 有中庭的低調住宅

大きな輪の家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 房子
田村建築設計工房

田村建築設計工房
田村建築設計工房
田村建築設計工房

從外觀看起來十分低調，走進屋內後才發現別有洞天。美麗的中庭讓人忘記一天的疲憊，木質的溫暖更是超級療癒！

8. 獨特的造型

東川の家, アトリエモノゴト 一級建築士事務所 アトリエモノゴト 一級建築士事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
アトリエモノゴト 一級建築士事務所

アトリエモノゴト 一級建築士事務所
アトリエモノゴト 一級建築士事務所
アトリエモノゴト 一級建築士事務所

紅色的大屋頂配上木頭的外牆，這間獨棟厝超級獨特。走進一看，木頭外牆的設計非常有特色，讓人感受到專家的用心。

9. 山形屋頂

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兩個山形屋頂的建築體排排站十分可愛，而顏色的搭配雖然基本但十分耐看。

10. 石材

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最後這間獨棟厝使用了大量石材，因此散發天然的味道。外牆有各種不同的方框與長方形狀，因此很有幾何的趣味感。

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