就要下鄉去! 10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝

想要日出而作、日落而息的話，能夠住在農地附近當然是最理想的了。你不僅可以隨時就注意到農地裡的狀態，累了也可以趕快回家休息。這本點子簿要介紹 10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝，這些住宅都與週遭的環境完美結合，不會讓人覺得過於突兀或是誇張，是非常適合喜歡過著質樸生活的人的好選擇。

現在就讓我們一塊看看這10 間緊鄰農地的舒適獨棟厝！