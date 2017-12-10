這間平房不平凡！一間使用大量玻璃、有戶外露臺的溫馨住家

當你想到平房的時候，腦袋浮現的是否都是一些由磚頭砌成的質樸畫面呢? 今天要介紹的平房超級不平房，不僅有獨特的藍色外牆，還搭配大量玻璃元素，非常有現代感! 戶外的露臺與庭院完美結合，室內的裝潢別緻可愛，而臥室與客廳的木頭牆，更是非常有魅力的設計。
喜歡與眾不同的你，現在就一塊欣賞這間不平房的現代風平房~
屋主非常享受戶外的生活，因此也希望室內與戶外能夠緊密連結。為了達成屋主的期盼，專家規劃許多長方形落地窗，讓不管在哪頭的人，都能注意到彼此的動態。
簡單的露臺區擺放長凳與木桌，成為一個可以悠閒喝茶聊天的絕佳空間!
從這張照片，我們似乎可以稍微看到室內簡約卻溫馨的風格。
面對著窗戶的書桌區超級明亮，兩旁是收納量很大的書櫃，整個角落超級別緻，讓人一點也不會感受到工作以及唸書的壓力。
現代家庭最鍾情於開放式的格局，這樣子的設計讓小空間更寬敞，十分符合現代人的需求。
木頭的牆面將各個家具映襯地美輪美奐，尤其是那設計師的燈具，是不是十分搶眼呢?
臥室也使用同樣的木頭牆面，整個空間寬敞透氣，非常適合放鬆休息。
臥室的大落地窗外就是露臺與庭院，這樣的視野怎叫人心情會鬱悶呢?
白色系的浴室寬敞而明亮，沒有繁雜的設計，更顯簡約之美。
浴缸的區塊的牆面貼上白色磁磚，讓空間更有別致可愛的味道。
最後我們看到專家大膽用色的實例，其實居家設計不需要拘泥於陳規，有時候發揮想像力，反而有意想不到的驚喜!
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