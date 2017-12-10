這間平房不平凡！一間使用大量玻璃、有戶外露臺的溫馨住家

當你想到平房的時候，腦袋浮現的是否都是一些由磚頭砌成的質樸畫面呢? 今天要介紹的平房超級不平房，不僅有獨特的藍色外牆，還搭配大量玻璃元素，非常有現代感! 戶外的露臺與庭院完美結合，室內的裝潢別緻可愛，而臥室與客廳的木頭牆，更是非常有魅力的設計。

喜歡與眾不同的你，現在就一塊欣賞這間不平房的現代風平房~