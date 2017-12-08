11 座有夢幻屋頂的住宅

屋頂是一棟建築物不可缺少的構成元素，它覆蓋在建物的上方，保護著底下的空間，創造出適合活動的場域。屋頂的建造有多種多樣的結構和材料，顏色及式樣設計也包羅萬象，可以營造出獨特的風格氛圍。你想親手設計自家的屋頂嗎？我們為你蒐集了 11 座極具設計美學的款式，可以為你的住宅創造出優雅和諧的美感。趕快一起來參觀吧！