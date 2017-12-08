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11 座有夢幻屋頂的住宅

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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屋頂是一棟建築物不可缺少的構成元素，它覆蓋在建物的上方，保護著底下的空間，創造出適合活動的場域。屋頂的建造有多種多樣的結構和材料，顏色及式樣設計也包羅萬象，可以營造出獨特的風格氛圍。你想親手設計自家的屋頂嗎？我們為你蒐集了 11 座極具設計美學的款式，可以為你的住宅創造出優雅和諧的美感。趕快一起來參觀吧！

1。傳統型設計

DOM W CENIE MIESZKANIA - Flo II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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這座房屋採用很傳統的屋頂設計，上面覆蓋著深色磚瓦，構成極具安全感的外觀。它不但提供家人舒適的住居空間，同時建材還具有調節室溫的功能，堪稱最貼心的設計！

2。單層住宅

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在這座長方形的房子上，你可以看到面積相當大片的屋頂，嚴嚴密密地包覆著底下的住家空間，予人十足的安全感。突出的屋簷具有遮蔽陽光直射的功能，深色的構造更散發出沈穩的氣派。

3。傾斜屋頂上的天窗

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一級建築士事務所haus

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屋頂不一定要採取完全封閉式的構造，像這款傾斜的屋頂上，特意設計了大面積的窗口，讓屋內和屋外多些接觸，可以把戶外風光迎進室內來。

4。傳統屋頂的永續住宅

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如果你希望採用太陽能作為電力來源，可以採用這款具有特別設計的屋頂。建築師經過精密測量，在屋頂上安裝起太陽能板，為住宅設計置入環保的觀念。

5。現代風屋頂

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aprikari gmbh &amp; co. kg

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在這張照片中，你可以看到一座採用現代風設計的住家，塗上黑色的鍍鋅屋頂，讓整座建築散發出強大的氣場！

6。傳統木屋的屋頂

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Müllers Büro

Müllers Büro
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佇立在綠地上的這座漂亮建築，採用木頭為建材，構造出美麗舒適的住家。上頭覆蓋著帶有光澤感的深色磚材，讓人一看就完全被迷上！

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7。紅色魅力

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CABRAL Arquitetos

CABRAL Arquitetos
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屋頂何必一定要用深色系？倘若你的個性活潑，喜愛鮮明的色彩，這款屋頂就是專門為你而設計！磚紅色的屋頂，與同色系的牆面構成極美的呼應！

8。法式別墅屋頂

Herenhuis | Doetinchem, Groothuisbouw Emmeloord Groothuisbouw Emmeloord 房子
Groothuisbouw Emmeloord

Groothuisbouw Emmeloord
Groothuisbouw Emmeloord
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這座住宅有著沈穩優雅的外觀，是採用法國風格來設計。在高高的屋頂上豎起了煙囪，還開出多面突出的窗戶，遠看就非常吸睛！

9。兩層樓斜頂住宅

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Angelica Pecego Arquitetura

Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura
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這座房子的兩層樓構造，設計得十分具有層次感。屋頂採用瓦片為建材，與建築物的混凝土材質融合得完美無匹。

10。層峰式設計

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住宅的設計不必一成不變，照片中這座建築物採用一樓及二樓的搭配。二樓的屋頂突出斜簷，可以遮覆陽台空間，是相當實用的設計。

11。雅緻風

Residência PC, Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores
Maria Helena Caetano _ Arquitetura e Interiores

這座建築物處在一個帶有坡度的土地上，設計師利用地層特性，將它打造成三樓建物，提供方便的停車和起居空間。上方的屋頂採用中性色調屋瓦，散發出柔和雅緻的氣質。

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