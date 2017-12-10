8 種用小錢打造悠閒陽臺的創意撇步

難得家裡有個陽臺，我們就應該好好地妝點它，並打造成一個滿有隱私的戶外休閒空間！

今天我們想要為大家介紹8 種用小錢打造悠閒陽臺的創意撇步，讓你知道其實只要花點小錢在植物或者傢俱上，你就可以很輕易地打造出一個既悠閒又富時尚感的戶外空間！現在讓我們趕快來看看吧！