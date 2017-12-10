8 種用小錢打造悠閒陽臺的創意撇步

難得家裡有個陽臺，我們就應該好好地妝點它，並打造成一個滿有隱私的戶外休閒空間！
今天我們想要為大家介紹8 種用小錢打造悠閒陽臺的創意撇步，讓你知道其實只要花點小錢在植物或者傢俱上，你就可以很輕易地打造出一個既悠閒又富時尚感的戶外空間！現在讓我們趕快來看看吧！
布製吊床給人一種悠閒感覺，令人好像置身於海島上的棕櫚樹下。試想想看，在午後溫暖的陽光照耀下，你能夠舒適悠閒地躺在吊床上，看著四周的綠景，這樣子真的很愜意對吧？在決定加入這個便宜又有趣的設計元之前，你可要先評估陽臺的天花板的承重力是否足夠，最好是先諮商專家的意見喔！
此外，以簡約的金屬架子來擺放花盆也是不錯的裝飾方法，大家不妨多加參考～
以植物來點綴陽臺，總對能讓空間變得更富色彩而且更有活力！你可以在陽臺邊打造出一個茂密的綠色花圃，同時在牆架上、桌面上擺放幾盆不同形態及顏色的植物，這樣子整體的效果看起來會非常不錯喔～
喜歡極簡風設計的你們，可以參考這一個極緻舒適、時尚又簡約的陽臺設計。整個陽台雖然沒有植物點綴，可是那一張白色的雙人沙及木茶几就足以擔當起主角這個角色！
有趣的是，地板上還鋪設了一張印有木紋的地毯，讓人有種置身於室內的錯覺。
如果你的家擁有一個封閉式陽臺，那麼以植物妝點的部分應該減少，因為這種防塵的陽臺清潔上很方便，可是日照會比開放式的陽臺遜色，不適合需要長期日照的植物生長。
不過，取而代之的好處是你可以盡情以木牆架、相框和掛畫來妝點牆面，。而且由於你不一定要購買一些防水的戶外傢俱，因此室內傢俱也很適合，相對來說傢俱選擇也比較多！
這一個陽臺有沒有合你的心意呢？整體設計以白色的傢俱襯托出植物本身的翠綠，白與綠的組合原來可以這麼有療癒感！
設計師除了在陽臺邊沿的部分設置戶外花槽外，還特地靠牆擺放了一個簡約的木架，以不規則的方式擺放各種材質的小花盆。當然，一個陽臺同時亦應該具備舒適的座椅，這一點設計師也沒有忘掉。
軟包款式的設計最常見於睡床的床頭，然而其實你亦可以把軟包靠椅帶進室外，特別是在陽臺上打造出一個極舒適的聊天小天地！
除此以外，你當然需要一個相配的簡約茶几都做搭配！夏天的時候在桌子上擺放著零嘴和冰涼的啤酒，跟友人一邊暢飲一邊大聊特聊，這樣子的生活真的很棒吧？
如果你自問是植物殺手，或者對於照顧林林種種的植物分身不暇的話，那麼就參考一這個小型陽臺的設計吧！
陽臺的兩邊各有一株易打理的小樹點綴，而舒適的厚臺戶外座椅則成為主角，營造出和諧悠閒的休閒氛圍。