彷如置身歐洲！一間29坪的超夢幻歐式組合屋

歐陸風格的迷人之處除了有精緻的雕刻、高貴的氣派之外，還有一種與時空隔絕的古典美感。
今天我們要參考的預置平房總面積有29坪，無論是房子的外觀、前院還是室內設計，每一個部分都流露著典雅的歐式風情，讓人彷如置身於南歐一樣。你準備好要來參觀了嗎？
雕像亦是歐式風格的代表元素，因此設計師在入口處六擺放了白色雕像，起了畫龍點睛的作用。另外，房子還設有現代房屋少見的迴廊，使得這一間平房更與別不同！
看過這個歐式房子的外觀與入口後，你能夠相信這其實是一間由泰國建築公司所打造的預置屋嗎？很意想不到吧！
歐洲有很多地方都有設有大型的公共公園，而且每個古老的宮殿旁邊一定會有一個壯觀得引人入勝的大花園，因此植物可說是點綴歐式房子的最佳設計元素。
而今天我們要參觀的平房本身也被大面積的灌木包圍，翠綠的庭院能使人從城市中的喧鬧和烏煙瘴氣中抽離。
在大門旁邊的部分設有這一組鏤空的白色桌椅，其優雅的線條給人一種淑女的感覺。
在這邊我們還可以看到部分柱子的牆身鋪設了大地色系的文化石，這一種擁有不平滑質感的裝飾面料一直都是最受大家歡迎的材質之一喔！
客廳的牆面設有多個大型的落地玻璃窗，能夠有效引進大量自然光，從而令室內空間看起來更明亮、更寬闊。
黑色與紅色的配搭一向給人一種偏向哥德風格的感覺，而圖中的黑色沙發跟紅色單人椅正正適合於這一間走歐式路線的平房。
由於屋主一家屬於小型家庭，設計師使因應需要而打造出一個小型的開放式廚房。緊緊相連的是一個小餐廳，擺放在一張實用的四人餐桌。
另外，全屋不少的牆面都採用了餐廳這邊的牆一樣的設計，以花紋布料配以藝術掛畫為組合。
而圖中我們所見的是屬於屋主夫妻倆的主人臥室，用色偏向成熟穩重的風格；床頭設有軟包設計，背釉的牆身掛有典雅的裝飾掛畫。床上所擺放的天鵝型毛巾，讓人感覺好像是在五星級飯店裡度蜜月一樣！
總括而言，房子共設有2間臥室、2個浴室、1個由大理石打造而成的陽台以及2個露臺，為這一個小家庭提供了非常充足的生活空間。
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