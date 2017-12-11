彷如置身歐洲！一間29坪的超夢幻歐式組合屋

歐陸風格的迷人之處除了有精緻的雕刻、高貴的氣派之外，還有一種與時空隔絕的古典美感。

今天我們要參考的預置平房總面積有29坪，無論是房子的外觀、前院還是室內設計，每一個部分都流露著典雅的歐式風情，讓人彷如置身於南歐一樣。你準備好要來參觀了嗎？