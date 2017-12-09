你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 種多功能的封閉式陽台

Genie Chien Genie Chien
Apto NN_ 120m², Carolina Kist Arquitetura & Design Carolina Kist Arquitetura & Design 露臺
Loading admin actions …

你一定聽過，在一些寸土寸金的都會區，屋主把陽台當成個人套房出租，但是簡陋的設備和幾近只有睡榻的空間，引起大家的驚異：「這種空間居然也能住人！」事實上，陽台絕對具有變身夢幻空間的實力！我們為你蒐集了 10 種多功能的封閉式陽台設計，保證讓你起心動念改造自己的陽台，重新裝潢後的一些空間，鐵定引來親友造訪！立刻一起來參觀吧～

1. 迷人的書房

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

愛讀書的你一定超想要擁有這處空間！簡單雅緻的裝潢，就已創造出一處可以安靜享受閱讀之樂的小天堂。裝上照明設備後，夜裡可以一邊欣賞夜景，一邊啜飲咖啡，豈非人間樂事！

2. 日光浴的好地方

수림 1차 , JUNDESIGN JUNDESIGN 露臺
JUNDESIGN

JUNDESIGN
JUNDESIGN
JUNDESIGN

這處陽台沐浴在暖暖陽光下，讓人不禁好想抱著枕頭在此舒眠。專家用美麗的木椅創造出休閒感的格調，搭配背後簾幕，猶如置身他鄉街頭的意象！

3. 室內的延伸

Визуализации проекта для Марины и Владимира, Alyona Musina Alyona Musina 露臺
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

在牆壁上裝置起一些格架，陽台不再是陽台，它已變身成室內空間的延伸！生活的起居不再局限既有格局，彷彿呼吸也變得更舒暢了～

4. SOHO 族最愛

3-х комнатная квартира в ЖК "Пять Звезд", Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO 露臺
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

想像有這麼一處空間，你還想待在室內嗎？把工作用的設備安置妥當，你就可以在既獨立又安靜的空間裡，盡情揮灑腦裡的創意，讓工作效率大幅提高！

5. 小沙龍

3-х комнатная квартира в ЖК "Жемчужина Югры", Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO 露臺
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

把陽台打造成小沙龍吧！當朋友來訪時，一定會被這麼魅惑的空間迷得不要不要的，誰都不想離開了～

6. 多合一空間

Apartamento 128 m² - Guarulhos, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores 露臺
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

再來一款超夢幻場景！當陽台變身成客廳、餐廳加廚房，你已可以把它當作社交的核心場域，聚會就在自家開趴吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 小客廳

Apartamento 86 m² - Guarulhos, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores 露臺
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

小空間也可以如此可愛又溫馨！顏色的搭配，加上傢俱的風格，最能流露出主人氣質，試著挑選最適合自己品味的組合，搭出這麼吸睛的陽台吧！

8. 別緻的餐廳

Apartamento MlL, Larissa Vinagre Arquitetos Larissa Vinagre Arquitetos 露臺
Larissa Vinagre Arquitetos

Larissa Vinagre Arquitetos
Larissa Vinagre Arquitetos
Larissa Vinagre Arquitetos

採用玻璃帷幕，讓空間顯得透明會呼吸，在此擺置上餐桌椅，一邊欣賞窗外景致，保證讓美食更加分！

9. 自然風

Apto NN_ 120m², Carolina Kist Arquitetura & Design Carolina Kist Arquitetura & Design 露臺
Carolina Kist Arquitetura &amp; Design

Carolina Kist Arquitetura & Design
Carolina Kist Arquitetura &amp; Design
Carolina Kist Arquitetura & Design

陽台空間不大，可以採用質感較輕盈的傢俱。這處空間採用天然籐材的桌椅，搭配舒適的抱枕，營造出非常貼近自然的感覺！

10. 綠意沁人

半戶外空間 存果空間設計有限公司 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品 陽台,露臺
存果空間設計有限公司

半戶外空間

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司

喜歡沈靜感的你，可以採用這款設計。空間中佈置簡單，主要採綠色為主調，搭配地磚、植物、牆飾及同色系休閒椅，保證讓家人都爭相搶著上座！

如果你正在尋找改造陽台的創意，一定不能錯過以下文章：

5 款不花大錢的神奇陽台改造

維護你的實木地板：NG 與 OK 的做法
10 種多功能的封閉式陽台，你最想要哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了