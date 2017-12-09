10 種多功能的封閉式陽台

你一定聽過，在一些寸土寸金的都會區，屋主把陽台當成個人套房出租，但是簡陋的設備和幾近只有睡榻的空間，引起大家的驚異：「這種空間居然也能住人！」事實上，陽台絕對具有變身夢幻空間的實力！我們為你蒐集了 10 種多功能的封閉式陽台設計，保證讓你起心動念改造自己的陽台，重新裝潢後的一些空間，鐵定引來親友造訪！立刻一起來參觀吧～
愛讀書的你一定超想要擁有這處空間！簡單雅緻的裝潢，就已創造出一處可以安靜享受閱讀之樂的小天堂。裝上照明設備後，夜裡可以一邊欣賞夜景，一邊啜飲咖啡，豈非人間樂事！
在牆壁上裝置起一些格架，陽台不再是陽台，它已變身成室內空間的延伸！生活的起居不再局限既有格局，彷彿呼吸也變得更舒暢了～
想像有這麼一處空間，你還想待在室內嗎？把工作用的設備安置妥當，你就可以在既獨立又安靜的空間裡，盡情揮灑腦裡的創意，讓工作效率大幅提高！
把陽台打造成小沙龍吧！當朋友來訪時，一定會被這麼魅惑的空間迷得不要不要的，誰都不想離開了～
再來一款超夢幻場景！當陽台變身成客廳、餐廳加廚房，你已可以把它當作社交的核心場域，聚會就在自家開趴吧！
小空間也可以如此可愛又溫馨！顏色的搭配，加上傢俱的風格，最能流露出主人氣質，試著挑選最適合自己品味的組合，搭出這麼吸睛的陽台吧！
採用玻璃帷幕，讓空間顯得透明會呼吸，在此擺置上餐桌椅，一邊欣賞窗外景致，保證讓美食更加分！
陽台空間不大，可以採用質感較輕盈的傢俱。這處空間採用天然籐材的桌椅，搭配舒適的抱枕，營造出非常貼近自然的感覺！
喜歡沈靜感的你，可以採用這款設計。空間中佈置簡單，主要採綠色為主調，搭配地磚、植物、牆飾及同色系休閒椅，保證讓家人都爭相搶著上座！
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