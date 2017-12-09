10 種多功能的封閉式陽台

你一定聽過，在一些寸土寸金的都會區，屋主把陽台當成個人套房出租，但是簡陋的設備和幾近只有睡榻的空間，引起大家的驚異：「這種空間居然也能住人！」事實上，陽台絕對具有變身夢幻空間的實力！我們為你蒐集了 10 種多功能的封閉式陽台設計，保證讓你起心動念改造自己的陽台，重新裝潢後的一些空間，鐵定引來親友造訪！立刻一起來參觀吧～