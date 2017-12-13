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16個美麗的早餐桌，讓你活力滿滿地迎接新一天！

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早餐是在大部分人的生活中的重要部分，如果早上可以悠閒地在廚房裡的早餐桌上喝杯熱咖啡、吃個營養豐富的早餐，相信接下來的一天都會是充滿活力。這個時候，一個美麗、實用而且易於打理的早餐桌就顯得非常重要！

而事實上，早餐桌除了可以讓你用餐以外，還可以是個讓你跟朋友、家人小酌幾杯的好地方！那麼現在就讓我們來看看16個由專業設計師打造而成的早餐桌設計吧！

​1. L字型設計

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設計師巧妙地利用牆身來打造出一個完美的L字型早餐桌，實在是非常好看！另外，廚房的設計極富現代感，比如說鋪設了木材的牆面以及一旁的掛畫，跟純白的餐桌很搭喔～

2. 時尚藝術感

Apartamento tipo Loft São Paulo, Decoradoria Decoradoria 系統廚具 花崗岩 Black
Decoradoria

Decoradoria
Decoradoria
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黑色光面的早餐桌與黑色色調的開放式廚房看起來很有個性！牆邊甚至還擺放著一幅描繪了著名西班牙藝術家Frida Kahlol樣貌的畫作，瞬間為空間加添了不少時尚藝術感。

​3. 拼花磚吧台桌

Apartamento AD, Escritório 238 Arquitetura Escritório 238 Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Escritório 238 Arquitetura

Escritório 238 Arquitetura
Escritório 238 Arquitetura
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很多時候廚房設計師會把吧台桌跟早餐桌二合為一，就像是這個拼花瓷磚吧台桌一樣。這樣子除了早上可以讓人在這裡吃早餐外，有客人來訪的時候大家也可以一起喝個兩杯！

​4. 直線長桌

homify 廚房
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這一個現代公寓的空間不多，因此設計師很常以傢俱本身來作間隔空間之用。圖中的長型木桌正正起了間隔廚房和餐廳的作用，同時亦可以做來當作早餐桌使用。

5. 形狀獨特

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
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如果你嫌直線吧台桌或者是木長餐太生硬，你亦可以考慮這個多角線條設計喔～

​6. 雙邊早餐桌

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Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção

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Híbrida Arquitetura, Engenharia e Construção
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如果你屬於大型家庭的話，那麼可以在廚房的流理台旁邊直接加設兩個早餐桌來提供額外的用餐空間。

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​7. 節省空間

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Joana França

Joana França
Joana França
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早餐桌之所以愈來愈受歡迎，除了是因為它們看起來時尚外，更重要的時它們不像正式的餐桌那樣子佔位置。

8. 簡約自然風

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HONEYandSPICE innenarchitektur + design

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在廚房的中島部分上加裝一塊厚木，你就能打造出一個極具日式簡約風情的早餐區！這一個簡約風廚房真的好迷人～

​9. 加長型中島

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DEULONDER arquitectura domestica

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或者直接把中島上的石材檯面加長，這樣子就能打造出一個極具完整感的用餐及煮食空間。

​10. 加長型中島2

homify 系統廚具 花崗岩 White
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另一款加長型中島的款式，多變的設計元素讓這個空間的視覺觀感變得極為豐富。

11. L型餐桌

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在中島傍邊加設一排L字型的吧台椅，這樣子的中島還額外兼具早餐桌與吧台桌功能於一身。

12. 中空設計

Aimbere, PM Arquitetura PM Arquitetura 廚房
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
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中空的木餐桌設計適合空間感不大足夠的廚房，而且觀感較實體中島輕盈，適合現代風廚房北歐風廚房設計。

​13. 整體檯面

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整體檯面節省空間，同時提供了餐廳與分隔牆的功能，實為一物多用，特別適合一房公寓。

​14. 不規則檯面

Apartamento LP, Escritório 238 Arquitetura Escritório 238 Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Escritório 238 Arquitetura

Escritório 238 Arquitetura
Escritório 238 Arquitetura
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以出眾的不規則形狀打造而成的早餐桌感覺不像是傳統設計那麼沉悶，重點是多了一份俐落的時尚感。 

​15. 與餐桌融合

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把早餐桌與正式的餐桌融入亦是一項節省空間的做法。

16. 花崗岩檯面

homify 系統廚具 Black
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花崗岩一向都很常被用來打造廚房的檯面，對於早餐桌檯面亦如是。

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