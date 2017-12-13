16個美麗的早餐桌，讓你活力滿滿地迎接新一天！

設計師巧妙地利用牆身來打造出一個完美的L字型早餐桌，實在是非常好看！另外，廚房的設計極富現代感，比如說鋪設了木材的牆面以及一旁的掛畫，跟純白的餐桌很搭喔～
黑色光面的早餐桌與黑色色調的開放式廚房看起來很有個性！牆邊甚至還擺放著一幅描繪了著名西班牙藝術家Frida Kahlol樣貌的畫作，瞬間為空間加添了不少時尚藝術感。
很多時候廚房設計師會把吧台桌跟早餐桌二合為一，就像是這個拼花瓷磚吧台桌一樣。這樣子除了早上可以讓人在這裡吃早餐外，有客人來訪的時候大家也可以一起喝個兩杯！
如果你嫌直線吧台桌或者是木長餐太生硬，你亦可以考慮這個多角線條設計喔～
如果你屬於大型家庭的話，那麼可以在廚房的流理台旁邊直接加設兩個早餐桌來提供額外的用餐空間。
早餐桌之所以愈來愈受歡迎，除了是因為它們看起來時尚外，更重要的時它們不像正式的餐桌那樣子佔位置。
在廚房的中島部分上加裝一塊厚木，你就能打造出一個極具日式簡約風情的早餐區！這一個簡約風廚房真的好迷人～
或者直接把中島上的石材檯面加長，這樣子就能打造出一個極具完整感的用餐及煮食空間。
以出眾的不規則形狀打造而成的早餐桌感覺不像是傳統設計那麼沉悶，重點是多了一份俐落的時尚感。
花崗岩一向都很常被用來打造廚房的檯面，對於早餐桌檯面亦如是。
延伸閱讀：