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集合住宅的裝修典範: 15 年老屋化身成散發古典風味的典雅居所

Peggy Yu Peggy Yu
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位於高雄市前鎮區的這間15年屋齡屋子，原本只是一般的集合住宅，為了一圓屋主對古典風格的憧憬與需求，設計師特別將整體空間營造出一致性的典雅風格。

不過，在規畫時，設計師沒有使用太多的昂貴建材，但還是打造出古典氣勢，是如何辦到的呢？一起來看看。

客廳整體

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品味典雅

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屋主非常喜歡古典的風格，看看整體客廳呈現的風格就可以感受到輕盈的古典設計感！

設計師說，考量到預算的限制，在規畫時並沒有使用太多的昂貴建材來表現古典的氣勢，但還是打造出這樣品味的古典風格，是如何辦到的呢？

從餐廳看過去

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仔細看看這個空間，沒有太複雜的裝潢。

白色的大理石桌面與弧度造型的沙發最為搶眼。原來設計師是利用軟配件與傢俱來增強古典的優雅性，這就考驗著設計師的品味與眼光！

客廳與餐廳傢俱

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看看這裡背版的簡單線板造型，就能輕易營造出古典的味道，利用這小技巧就能勝出！

客廳背景

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這裡的背板選擇古典花樣壁紙與內崁式的燈光，增添了不少優雅的氣氛，沙發的古典貴氣風格，一起就能撐起客廳的主視覺！

喜歡古典風格的你也要將茶杯、抱枕等小細節的用品採用一致風格！

臥室設計

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從一入臥室房間門一看，就可以看到優雅的床頭櫃與柔和的設計，對屋主來說，整體風格的營造一點都不困難！挑選傢俱的重要性就不言而喻～

臥室櫥櫃

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這裡的櫥櫃也採用線板的元素，搭配古典花紋紫色系的床單、灰色的窗簾、米白色的地板，讓整個房間一眼就能呈現簡潔時尚的古典風。

天花板也做了類似線板的造型，營造整體風格。

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臥室整體

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床頭櫃後方的牆面、一旁的梳妝台也有線板設計，一旁的鏡子也不是省油的燈，要找到類似的古典風格可不簡單！

臥室櫥櫃

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可以看到整個房間門也有線版元素，設計一致性如何能整體運用又不失趣味非常重要！

左側們可作為更衣間也可作為浴室，就端看使用者需求。

小孩遊戲房

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這裡另規畫出一間小朋友的遊戲間，牆面利用壁漆的跳色來讓遊戲間更加活潑與生氣，與剛剛的白色牆面、紫色元素都不一樣。

遊戲房佈置

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這間的牆面下方採用線板設計，上方則是大面積挑色並且擺放素雅的畫框，地上就擺放幾個可臥坐的抱枕，整體輕鬆優雅的呈現！

遊戲房採光

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遊戲房的採光採用透光窗簾，可以隨使用調整光線！

另外遊戲房的沙發也能臥坐，相當實用！

臥室整體

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這間房間的床架設計也相當搶眼，有粉色系的浪漫、用灰色來中和，中性的古典味也能這樣打造！

古典設計

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這邊的櫥櫃採用滑門式，就為空間節省不少，也是和小坪數的規劃！

另外牆面只要選擇不同材質，就能營造不同質感。

古典風格的呈現

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牆面上左右各一盞小燈，搭配小巧古典的床邊桌，如此一來空間就完整了八成！

未來也可以在中間掛上一幅典雅華麗的掛畫，點綴整體空間。

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