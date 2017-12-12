集合住宅的裝修典範: 15 年老屋化身成散發古典風味的典雅居所

位於高雄市前鎮區的這間15年屋齡屋子，原本只是一般的集合住宅，為了一圓屋主對古典風格的憧憬與需求，設計師特別將整體空間營造出一致性的典雅風格。
不過，在規畫時，設計師沒有使用太多的昂貴建材，但還是打造出古典氣勢，是如何辦到的呢？一起來看看。
屋主非常喜歡古典的風格，看看整體客廳呈現的風格就可以感受到輕盈的古典設計感！
設計師說，考量到預算的限制，在規畫時並沒有使用太多的昂貴建材來表現古典的氣勢，但還是打造出這樣品味的古典風格，是如何辦到的呢？
仔細看看這個空間，沒有太複雜的裝潢。
白色的大理石桌面與弧度造型的沙發最為搶眼。原來設計師是利用軟配件與傢俱來增強古典的優雅性，這就考驗著設計師的品味與眼光！
這裡的背板選擇古典花樣壁紙與內崁式的燈光，增添了不少優雅的氣氛，沙發的古典貴氣風格，一起就能撐起客廳的主視覺！
喜歡古典風格的你也要將茶杯、抱枕等小細節的用品採用一致風格！
這裡的櫥櫃也採用線板的元素，搭配古典花紋紫色系的床單、灰色的窗簾、米白色的地板，讓整個房間一眼就能呈現簡潔時尚的古典風。
天花板也做了類似線板的造型，營造整體風格。
牆面上左右各一盞小燈，搭配小巧古典的床邊桌，如此一來空間就完整了八成！
未來也可以在中間掛上一幅典雅華麗的掛畫，點綴整體空間。