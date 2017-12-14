用台幣 80 萬改造 75 坪的房子: 一個簡約時尚的美麗空間

圖片右手邊的是舊有的客廳‥‥‥或許那還稱不上客廳，因為它看起來就像是凌亂無章的雜物房一樣啊！除此以外，死氣沉沉的綠色牆面、老氣的瓷磚以及沙發款式簡直讓情況百上加斤！

翻新過後的客廳看起來明亮多了！而且少了撞球桌、單車和其他雜物，整個空間都變得簡約有序了。