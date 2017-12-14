用台幣 80 萬改造 75 坪的房子: 一個簡約時尚的美麗空間

圖片右手邊的是舊有的客廳‥‥‥或許那還稱不上客廳，因為它看起來就像是凌亂無章的雜物房一樣啊！除此以外，死氣沉沉的綠色牆面、老氣的瓷磚以及沙發款式簡直讓情況百上加斤！
翻新過後的客廳看起來明亮多了！而且少了撞球桌、單車和其他雜物，整個空間都變得簡約有序了。
浴室原本設有一個小型浴缸，可是對於一個面積不大的浴間來說也太佔位置了。設計師於是決定把不實用的浴缸拆掉，改以裝設一個通透的淋浴區，同時還加裝了一個懸空式的洗手台。
房子設有樓中樓的複式設計，餐廳設置於樓上的空間。
原本的餐廳鋪有老氣的地磚，綠色的牆色既吸光而且又不討好。此外餐廳還被一排不相容的歐式圍欄包圍，整個設計就是沉悶得讓人提不起勁。
經過改造的餐廳擁有耐看又溫馨的木地板，一邊的牆面鋪有文化石作妝點，而另一邊的牆上則被粉刷成一幅獨特又有趣的特色牆。此外，簡約的吊燈起了畫龍點睛的作用，牆邊的地板上也裝設了小射燈，使餐廳變得明亮又富現代感。
同時老氣的歐式圍欄也被換掉，改用通透的強化玻璃；另外餐椅和餐桌全被換成新的，因此整個用餐觀感都變時尚很多。
原本的樓梯只有白牆及白階梯，看起來非常單調無趣。翻新後的樓梯設計跟餐廳非常有連貫性——樓梯牆身由文石化組成，圍欄的部分亦同樣選用由強化玻璃及木扶手打造而成的款式。
舊有的樓梯給人一種暗暗的感覺；新樓梯的階級邊則裝有小圓燈，照亮了樓梯這一區。
樓梯旁邊還同時設有一個小小的閱讀天地，黑色置頂式書櫃同時亦起了間隔空間的作用。
除此以外，這一邊的牆面採用半開放式設計，少了實體牆的間隔便能夠有效地提升房子內部的明亮感。
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