善用空間！13種有書桌的臥室設計

利用床頭櫃的另一側空間，臥房變身成為一座作現成的書房，還能裡用方向性，將空間區隔開，彷彿有兩個房間，是相當有趣的設計！
整體採用木質色系就能帶來溫和的質感！
利用大面積的立式隔板，將空間巧妙劃分為二，若房中有兩人住、也不會過度影響彼此的作息，又能一起享用同個空間！
隔板不做滿版的設計，就是能讓空間獨立又保有穿透性，若房間空間大也可以考慮這樣的規劃！
床頭櫃延伸是相當常見的手法，一方向上延伸，與櫥櫃共構的小桌，應可滿足許多人平日梳妝、夜晚工作的簡單需求。
上下鋪很適合家中有年齡相仿孩童的家庭，節省空間也讓彼此感情更緊密！這裡書桌靠牆設計，也是不占空間的好方法！
看看下鋪還利用夾層做收納、內崁式的燈都是值得學習的好地方！
小臥房配以藍彩小書桌，輕巧又點綴亮色。
想要有小沙發與書桌可以一起辦到嗎？這裡就示範給你看！倚靠著牆面與窗邊，不占空間又擁有好採光！快點學起來！
從床頭櫃延伸出來的書桌不佔視覺空間，一體成形的設計十分耐看。
若你家的客房這樣設計是否很適合！將窗邊空間保留最多可能性！
想當單人床、雙人床、小沙發、甚至是榻榻米空間都可以！專家多元的規劃保有彈性，當然一旁的書桌也不會過於制式，想當電視牆也沒問題！
床頭櫃當成書桌似乎是不少人的選擇！床不靠牆、而是將後方留作書房空間，讓後方獨立出來，就能擁有寬闊的視線。
這書桌也很像一座鋼琴，是很特別的設計！
簡約的房間內就利用一整側的牆面當書桌，是否很整齊呢！這裡空間不小，床的兩側都不靠牆，擁有大走道與大書桌的收納空間，適合當成主臥室！
若家裡空間是套房，不如利用這樣靠牆的規劃，讓書桌與電視櫃結合在一起吧！
你只需要考慮會不會邊看電視邊看書？其餘的就交給設計師吧！
這款擺在床尾的櫥櫃也可同時作為桌子，臥房已有大床、臥榻，櫥櫃，不一定再需要書桌這樣的大家具。可以結合用途，或以臥榻、筆電托桌等更輕巧的形式工作。
書桌不大不小，就剛好與牆面平行，頭頂上還有更多書櫃供你使用，這個米色系的書房就是這麼恰到好處！
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