善用空間！13種有書桌的臥室設計

你的房間有書桌嗎？這是很多人在規劃家居時，常常必備的元素！但若臥房空間不大、或是有多人居住的時候，應該如何規劃才不會打擾到彼此呢？

今天我們要介紹的案例，就是利用多種空間來達到二合一的功能！我們特別著眼書桌與臥房的構成方式，比如書桌如何作為輕隔間，或書桌如何與其他櫥櫃、床體等家具共同構成生活整體，當然也有適合小空間的設計點子。一起來看看！