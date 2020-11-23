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善用空間！13種有書桌的臥室設計

Peggy Yu Peggy Yu
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你的房間有書桌嗎？這是很多人在規劃家居時，常常必備的元素！但若臥房空間不大、或是有多人居住的時候，應該如何規劃才不會打擾到彼此呢？

今天我們要介紹的案例，就是利用多種空間來達到二合一的功能！我們特別著眼書桌與臥房的構成方式，比如書桌如何作為輕隔間，或書桌如何與其他櫥櫃、床體等家具共同構成生活整體，當然也有適合小空間的設計點子。一起來看看！

1.一間當兩間用，床頭櫃變身書房

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

主臥室

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
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利用床頭櫃的另一側空間，臥房變身成為一座作現成的書房，還能裡用方向性，將空間區隔開，彷彿有兩個房間，是相當有趣的設計！

整體採用木質色系就能帶來溫和的質感！

2.隔板隔出兩個空間

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楊允幀空間設計

最簡單的黑白，卻藏著最精彩的語彙

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楊允幀空間設計

利用大面積的立式隔板，將空間巧妙劃分為二，若房中有兩人住、也不會過度影響彼此的作息，又能一起享用同個空間！

隔板不做滿版的設計，就是能讓空間獨立又保有穿透性，若房間空間大也可以考慮這樣的規劃！

3.床頭櫃延伸當書桌

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寓子設計

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寓子設計
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簡約的房間內將床頭櫃延伸到一側，就能節省空間做最大化的運用！

房內採用藍與灰色作主色調，呈現文青質感的風格，搭配工業風格元素點綴，讓人相當喜歡！

床頭櫃延伸再看

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臥房

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床頭櫃延伸是相當常見的手法，一方向上延伸，與櫥櫃共構的小桌，應可滿足許多人平日梳妝、夜晚工作的簡單需求。

4.小空間的書桌

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澄淨舒心

楊允幀空間設計
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上下鋪很適合家中有年齡相仿孩童的家庭，節省空間也讓彼此感情更緊密！這裡書桌靠牆設計，也是不占空間的好方法！

看看下鋪還利用夾層做收納、內崁式的燈都是值得學習的好地方！

小空間再看

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存果空間設計有限公司

次臥房

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小臥房配以藍彩小書桌，輕巧又點綴亮色。

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5.書桌與小沙發結合

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想要有小沙發與書桌可以一起辦到嗎？這裡就示範給你看！倚靠著牆面與窗邊，不占空間又擁有好採光！快點學起來！

6.​一體成形

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木博士團隊/動念室內設計制作

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從床頭櫃延伸出來的書桌不佔視覺空間，一體成形的設計十分耐看。

7.多元用途的房間

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思維空間設計

穿透空間

思維空間設計
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若你家的客房這樣設計是否很適合！將窗邊空間保留最多可能性！

想當單人床、雙人床、小沙發、甚至是榻榻米空間都可以！專家多元的規劃保有彈性，當然一旁的書桌也不會過於制式，想當電視牆也沒問題！

8.床頭櫃當成書桌

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床頭櫃當成書桌似乎是不少人的選擇！床不靠牆、而是將後方留作書房空間，讓後方獨立出來，就能擁有寬闊的視線。

這書桌也很像一座鋼琴，是很特別的設計！

9.整個牆面都是書桌

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簡約的房間內就利用一整側的牆面當書桌，是否很整齊呢！這裡空間不小，床的兩側都不靠牆，擁有大走道與大書桌的收納空間，適合當成主臥室！

10.書桌與電視櫃

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若家裡空間是套房，不如利用這樣靠牆的規劃，讓書桌與電視櫃結合在一起吧！

你只需要考慮會不會邊看電視邊看書？其餘的就交給設計師吧！

11. 櫃與桌結合

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這款擺在床尾的櫥櫃也可同時作為桌子，臥房已有大床、臥榻，櫥櫃，不一定再需要書桌這樣的大家具。可以結合用途，或以臥榻、筆電托桌等更輕巧的形式工作。

12.書桌與櫥櫃的取捨

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充分利用房間空間，少一個櫥櫃多一個書桌，能讓你在房內獨享屬於自己的時間。

木頭質感的桌子懸空卻很有質感！

13.大小適中的書桌

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書桌不大不小，就剛好與牆面平行，頭頂上還有更多書櫃供你使用，這個米色系的書房就是這麼恰到好處！

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