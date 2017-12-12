如何安裝宜家層架？ 7 步驟就可以！

許多人都喜歡動手自己裝配宜家的傢俱，但大家的感受顯然天差地遠。有些人深心覺得要花上許多時間來破解那些神秘指南，還要找到每個組裝部位，簡直是個噩夢！但有些人卻感覺安裝的過程輕而易舉，真是太有趣了！事實上，宜家的傢俱原本就是為那些想要省錢，而且熱愛親自參與其中的人而設計。今天我們要帶你去看，如何在一座住家的各個不同房間裡，都組裝起宜家的貨架。別擔心：這絕對不是世界末日，事實上，你只需要投入一些耐心和熱情，現在就跟著我們一起動手吧！