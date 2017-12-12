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如何安裝宜家層架？ 7 步驟就可以！

Genie Chien Genie Chien
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許多人都喜歡動手自己裝配宜家的傢俱，但大家的感受顯然天差地遠。有些人深心覺得要花上許多時間來破解那些神秘指南，還要找到每個組裝部位，簡直是個噩夢！但有些人卻感覺安裝的過程輕而易舉，真是太有趣了！事實上，宜家的傢俱原本就是為那些想要省錢，而且熱愛親自參與其中的人而設計。今天我們要帶你去看，如何在一座住家的各個不同房間裡，都組裝起宜家的貨架。別擔心：這絕對不是世界末日，事實上，你只需要投入一些耐心和熱情，現在就跟著我們一起動手吧！

1。如何安裝宜家的層架：沒有秘密，只要有耐心！

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在這個畫面中，我們可以看到一個安裝時常常見到的場景。過程中你會遇到看不懂安裝手冊，還要跟那些螺絲釘或組裝元件纏鬥的困難。宜家可以提供安裝的服務，但是你必須要付費。倘若想省下這些成本，就要耐心地跟著手冊上的指引，一步一步照著做。

2。如何在書房安裝宜家的書架

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不是每座層架的安裝，都會讓你頭疼不已。像是書房裡這一款，只需要稍微努力，就能讓你感到非常滿意。你需要的組裝工具包括有：鑽子、螺絲刀、鐵錘，和其他方便作業的工具。先將金屬基座以長螺絲釘固定到牆面上，接著再以短螺絲釘固定好四邊的孔洞，最後架上木板，然後再以螺絲釘固定好，就大功告成了！

3。如何安裝整面牆壁的宜家層架

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練好身手之後，接著便來試試在整面牆壁上，安裝起一整組的宜家層架。事實上，當你熟悉上述的過程之後，要安裝起這一整面牆的層架，就會變得簡單又順手。只要按照操作手冊指示，一步一步來，你一定能體驗到當中的樂趣！

4。在客廳裡安裝一套宜家層架

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現在，即使是要在客廳安裝這組層架，一定也難不倒你了。瞧瞧只要花上少許的成本，以及一些耐心和努力，你就能創造出這麼有趣的居家風格來！

5。在廚房安裝宜家層架

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CosyNEVE (Amandine REVEL)

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宜家的層架可以運用到房子裡的各個角落，在廚房裡安裝這款層架，可以創造出強大的功能性。這款支架上每側有三個孔洞，一旦插入螺絲釘在牆上固定好之後，你的廚房就可秒變出更強大的實用性！

喜歡這個廚房的設計嗎？讓專家協助你吧！

6。超級實用多層款式

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來看看這座多層次的設計，超多的可利用空間，保證讓你傾心不已！它可以讓各種廚房器皿一一就位，創造出很棒的視覺美感！

7。運用到任何想像得到的地方

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許多的地方只要安裝起宜家的桿架，就可以變出意想不到的掛物空間。像是這款水槽前的橫桿，裝配過程相當簡單，安裝好之後，就可以用來呈放各種小物，效果真是超棒！

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