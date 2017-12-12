低成本組合屋：一座 360 度無死角的絕美住宅

預製屋近年來大興，隨著購屋者接受度提增，以及不少服務業爭相採用，這種快速成型的房屋儼然已在市場上掀起熱潮！市面上可見的款式眾多，但今天我們要介紹給你，一款由西班牙拉科魯尼亞建築師 A-KOTAR 所打造的組合屋，絕對會讓你眼睛一亮！坐落在藍天綠地擁抱的地面上，它那 360 度無死角的美麗外觀已是相當吸引人，內部雅緻的裝潢更是令人驚豔！現在就跟著我們一起來參觀吧～
這座建築物坐落在風景如畫的地區，藍天綠地抱擁之下，顯得格外吸睛！以白色系營造出簡潔俐落的風格，飾以木質牆面和黑邊窗框，再搭配大面積的透明玻璃，將周邊景色直接迎進住家裡～
轉個角度來看，更是令人驚豔不已！從這個角度欣賞，貌似積木的方整形體，有著簡約的線條和可愛的造型。儘管這一面保覆得緊緊的，卻不會予人壓迫感，反而令人更想一窺內裡洞天～
把鏡頭拉開一些，你更可以觀賞到它多功能的設計。平房風格一字排開的起居空間，結合戶外延綿的活動區域，讓生活與休閒融合為一。周邊有小型露台及步道設計，繁花綠地美到令人猶如置身桃源！
主臥室的設計走的是都會雅痞風。採用咖啡色中性色系，散發出溫暖閒適的氛圍。牆上飾以黑白照片，與古典雅緻的掛燈互為呼應。地面上鋪有方塊地毯，漂亮的色調令人一見傾心！
這間房間也設計得極具風格。簡單的大方塊床組，搭配地面的小方格地毯，與牆面上的可愛圖片構成呼應。牆壁上設有趣味感的燈具，讓人很想抱本心愛的書，窩在床上享受閱讀之樂！
在床位的另一側配備有多功能的櫃架，結合視聽、收納、展示於一體，堪稱是小房間的最實用設計！
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