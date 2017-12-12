低成本組合屋：一座 360 度無死角的絕美住宅

預製屋近年來大興，隨著購屋者接受度提增，以及不少服務業爭相採用，這種快速成型的房屋儼然已在市場上掀起熱潮！市面上可見的款式眾多，但今天我們要介紹給你，一款由西班牙拉科魯尼亞建築師 A-KOTAR 所打造的組合屋，絕對會讓你眼睛一亮！坐落在藍天綠地擁抱的地面上，它那 360 度無死角的美麗外觀已是相當吸引人，內部雅緻的裝潢更是令人驚豔！現在就跟著我們一起來參觀吧～