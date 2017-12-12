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6 間明亮又寬敞的長形屋（含室內裝潢）

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Mountain House, 関口太樹+知子建築設計事務所 関口太樹+知子建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器 Black
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房屋建地的格局會影響到設計的難易度，而一般來說，狹長型的房屋設計起來是比較困難的。然而，對於經驗豐富的專家來說，長形屋反而成為發揮創意的好機會。不管是天窗或是動線的安排，專家們都可以讓長形屋更為明亮寬敞。

如果你不知道如何規劃家中的長形屋，不妨可以參考看看下列 6 個案例，從中找靈感！

1. 木質溫暖

Facade Kentaro Maeda Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
Kentaro Maeda Architects

Facade

Kentaro Maeda Architects
Kentaro Maeda Architects
Kentaro Maeda Architects

第一間長形屋的外觀看起來非常生冷，並且帶有工業的感覺。從外觀上看不出來室內的樣貌會是如何，那就讓我們看下去吧～

Stairs Kentaro Maeda Architects 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 Brown
Kentaro Maeda Architects

Stairs

Kentaro Maeda Architects
Kentaro Maeda Architects
Kentaro Maeda Architects

屋子裡頭運用了大量木材，讓室內的空間洋溢著木頭的溫度。牆上開的窗則讓樓梯間明亮不陰暗。

2. 幾何的美感

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藤原・室　建築設計事務所

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藤原・室　建築設計事務所
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鋪上木頭的外牆看起來非常有親和力，而牆上開了不同長方形與正方形的窗，讓房屋的外觀充滿幾何之美。

屋子裡頭用了白色系，讓空間不會有壓縮桿，天窗更是照亮了家中的各個角落。

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藤原・室　建築設計事務所

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藤原・室　建築設計事務所
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挑空的設計讓狹長屋更為明亮，利用高聳的天花板，設計收納層架，非常有創意！

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藤原・室　建築設計事務所

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3. 現代風的長形屋

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
合觀設計
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由台灣專家設計得這間長形屋，位於台中市西區、並且是 30 年老屋翻修的案例。專家為了改善原本長型屋中採光不良的問題，在屋頂開天窗，並調整樓梯的方位，成功地引入光線，打造穿透感的樓梯。

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合觀設計
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天井式的設計讓屋外的光線能帶進屋內，解決原本老屋陰暗樓梯光線不佳的問題。當陽光灑入屋內時，光與影互相在樓梯交錯，便是屋內最美麗的一個角落。

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
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客廳的電視牆以深色木皮作為牆面的建材，替空間增添沉穩的調性，也十分適合混搭風格的氛圍。

點此看更多細節：狹長形老屋的春天: 擁有天井與大面落地窗的溫馨獨棟厝

4. 含車庫的長形屋

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関口太樹+知子建築設計事務所

関口太樹+知子建築設計事務所
関口太樹+知子建築設計事務所
関口太樹+知子建築設計事務所

上窄下寬的這間長形屋外觀十分簡約有個性，深色的外牆更是讓其在鄰里間成為最搶眼的房子！

專家在一樓規劃了車庫，善用了長形屋的格局。

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関口太樹+知子建築設計事務所

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屋內使用木頭的素材，天窗非常有幾何的趣味感，還讓室內更為明亮。

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関口太樹+知子建築設計事務所

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5. 玻璃元素

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ODVO Arquitetura e Urbanismo

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兩層樓的長形屋結合混凝土以及玻璃，外牆上開的窗十分有幾何的可愛趣味。一樓則使用大量玻璃元素，更有穿透感。

樓梯間的牆面使用磚頭，非常有獨特的情調。

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大片的落地窗讓室內一點也不陰暗，各個層架也讓收納功能更為充足。

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房屋的後頭也有大片的窗戶，屋內自然不黯淡！

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6. 山形屋頂的家

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects 餐廳
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

這間有著山形屋頂的長形屋既有傳統的氛圍，也有現代的元素。可愛的粉綠色點亮了房子外觀，而一樓的玻璃拉門也連結了室內與戶外的空間。

開了天窗的客廳迎著庭院，因此絲毫不陰暗。

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Dittrich Hudson Vasetti Architects

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Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
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粉嫩的廚房也有一扇天窗，煮飯的時候心情更愉悅！

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Dittrich Hudson Vasetti Architects

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Dittrich Hudson Vasetti Architects
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Living, Stairs and Kitchen Kentaro Maeda Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木 Wood effect
Kentaro Maeda Architects

Living, Stairs and Kitchen

Kentaro Maeda Architects
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