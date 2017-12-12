6 間明亮又寬敞的長形屋（含室內裝潢）

房屋建地的格局會影響到設計的難易度，而一般來說，狹長型的房屋設計起來是比較困難的。然而，對於經驗豐富的專家來說，長形屋反而成為發揮創意的好機會。不管是天窗或是動線的安排，專家們都可以讓長形屋更為明亮寬敞。
如果你不知道如何規劃家中的長形屋，不妨可以參考看看下列 6 個案例，從中找靈感！
第一間長形屋的外觀看起來非常生冷，並且帶有工業的感覺。從外觀上看不出來室內的樣貌會是如何，那就讓我們看下去吧～
屋子裡頭運用了大量木材，讓室內的空間洋溢著木頭的溫度。牆上開的窗則讓樓梯間明亮不陰暗。
鋪上木頭的外牆看起來非常有親和力，而牆上開了不同長方形與正方形的窗，讓房屋的外觀充滿幾何之美。
由台灣專家設計得這間長形屋，位於台中市西區、並且是 30 年老屋翻修的案例。專家為了改善原本長型屋中採光不良的問題，在屋頂開天窗，並調整樓梯的方位，成功地引入光線，打造穿透感的樓梯。
天井式的設計讓屋外的光線能帶進屋內，解決原本老屋陰暗樓梯光線不佳的問題。當陽光灑入屋內時，光與影互相在樓梯交錯，便是屋內最美麗的一個角落。
客廳的電視牆以深色木皮作為牆面的建材，替空間增添沉穩的調性，也十分適合混搭風格的氛圍。
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上窄下寬的這間長形屋外觀十分簡約有個性，深色的外牆更是讓其在鄰里間成為最搶眼的房子！
兩層樓的長形屋結合混凝土以及玻璃，外牆上開的窗十分有幾何的可愛趣味。一樓則使用大量玻璃元素，更有穿透感。
這間有著山形屋頂的長形屋既有傳統的氛圍，也有現代的元素。可愛的粉綠色點亮了房子外觀，而一樓的玻璃拉門也連結了室內與戶外的空間。