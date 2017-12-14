2 棟風格不同卻讓你都想擁有的低成本組合屋

今天我們要介紹給你兩棟美麗的組合屋，儘管它們有著不同的設計，但都是出自經驗豐富的米蘭建築師 CONSTRUCTORA MILAN 之手，同樣具有簡單構造和經濟實惠的特色。這兩棟房子是為兩個家庭所設計，目標是讓屋主和家人能夠過上舒適的生活，極具細節的裝潢讓人備感溫馨，將現代與傳統鄉村元素相結合，更融合出令人稱賞的成果。現在就讓我們一起來參觀！