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2 棟風格不同卻讓你都想擁有的低成本組合屋

Genie Chien Genie Chien
Casas Milan, Constructora Milan Constructora Milan 組合屋
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今天我們要介紹給你兩棟美麗的組合屋，儘管它們有著不同的設計，但都是出自經驗豐富的米蘭建築師 CONSTRUCTORA MILAN 之手，同樣具有簡單構造和經濟實惠的特色。這兩棟房子是為兩個家庭所設計，目標是讓屋主和家人能夠過上舒適的生活，極具細節的裝潢讓人備感溫馨，將現代與傳統鄉村元素相結合，更融合出令人稱賞的成果。現在就讓我們一起來參觀！

第一棟：現代及功能化導向的設計

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Constructora Milan

Constructora Milan
Constructora Milan
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照片中的第一棟組合屋擁有現代風格及多功能的設計，獨特的外觀極具吸引力。外牆上貼覆著石材，上方覆蓋有木樑的頂蓋，構成自然風的美感，與木頭打造的窗框和大門也構成極有趣的搭配。

室內佈局

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Constructora Milan

Constructora Milan
Constructora Milan
Constructora Milan

進到組合屋裡，可以見到非常別緻的佈局。天花板上有著外露的木樑，處處可以見到傳統的細節，賦予空間一股質樸的氣質。黑色的地板呈現出個性化風格，宛如一首現代與鄉村的協奏曲。

充裕的採光

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Constructora Milan

Constructora Milan
Constructora Milan
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這座組合屋裡有著非常寬敞的內部空間，高高的天花板創造出舒適的視覺感覺。戶外的日光透過大片門窗灑進室內，讓空間顯得更為敞亮，同時也帶來愉悅的氛圍。

樸實無華的家居

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Constructora Milan

Constructora Milan
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簡單、舒爽、乾淨，是這座樸素住宅的設計重心。它滿足了住民現代生活的需求，沒有多加綴飾的裝潢，更是簡約主義者的最愛！

第二棟：傳統風格設計

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Constructora Milan

Constructora Milan
Constructora Milan
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第二棟組合屋最吸引人的地方，是它那簡單迷人的門面。得力於傳統風格的手筆，牆面上的白色橫條木板，帶來一種極具吸引力的視覺效果，同時也與木製的屋頂構成對比，黑色的頂蓋則流露出不凡的氣派。

內部裝潢

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Constructora Milan

Constructora Milan
Constructora Milan
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進到室內，我們可以看見許多引人注目的設計細節。像是這些雕刻的木柱，以及天花板上的橫樑，帶來一股鄉村風格的質感，同時也與同色系的地磚構成完美的搭配。

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​別緻的細節

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Constructora Milan

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室內的傢俱也運用上許多天然元素，像是這面石頭拼貼的牆飾，前方擺置兩把椅子和一張咖啡桌，再裝飾上一個花瓶，簡簡單單就在角落裡創造出一個美麗的亮點！

​有特色的屋頂

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Constructora Milan

Constructora Milan
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屋頂設計成具有傾斜度，三角形的構圖帶來奇趣感，同時也讓屋內充滿了大量的自然光線，進而營造出溫暖舒適的氛圍，生活的質量隨之提高了！

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