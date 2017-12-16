質樸的平房: 有挑高設計的超別緻木質居所

你曾否想像過住在鄉間開闊的地方，擁有清新舒暢的空氣，居住在古色古香的老式房子裡，生活的步調幽緩，絲毫沒有倉促焦慮，這是多麼引人遐思的一個畫面！今天我們要帶你去參觀一座實現都會族夢想的住居，由韓國 Studio 13 建築公司所打造的這座鄉間美居，保證會讓你一眼驚豔，不想再住回都市的公寓裡，立刻來一探究竟！
房子的外觀設計得十分簡單，沒有不必要的裝潢，也沒有任何華麗的門牆。但是這麼簡約的構造，卻呈現出自然純樸之美。明快的白色牆面和鮮豔的橘色正門構成強烈對比，襯著周圍綠油油的景緻，令人感到舒爽無比。
進到門裡，看到一處完美舒適的住家。它既像是一棟森林裡的可愛小屋，也像是山間或海灘上令人嚮往的小別墅。開放式的佈局結合了各種生活的功能，像是廚房、餐廳和客廳，顏色的搭配也相當和諧，呈現出美麗的線條和紋理。
這座房子的空間不大，但透過一些有創意的佈局，就能讓空間顯得不會太擁擠。在這裡，我們看到一道通往臥室的小樓梯，底下的木門後方就是浴室所在地。左側有座小廚房，還有足夠的空間規劃成用餐區！
房子小巧，並不意味著住民就無法展現自己的個性。在正門旁邊的這個角落，設置了簡單的書架，非常適合用來展示照片和書籍。座位上鋪設著多彩的椅墊和抱枕，也為空間帶來繽紛的視覺效果。
從這個角度來欣賞室內裝潢，你一定會被它的美麗所迷住！設計師妙手將這個家打造成充滿溫馨氛圍及和諧觀感的美居，生活在這樣一棟宅第裡，身心都能感受到放鬆的愉悅！
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