質樸的平房: 有挑高設計的超別緻木質居所

你曾否想像過住在鄉間開闊的地方，擁有清新舒暢的空氣，居住在古色古香的老式房子裡，生活的步調幽緩，絲毫沒有倉促焦慮，這是多麼引人遐思的一個畫面！今天我們要帶你去參觀一座實現都會族夢想的住居，由韓國 Studio 13 建築公司所打造的這座鄉間美居，保證會讓你一眼驚豔，不想再住回都市的公寓裡，立刻來一探究竟！