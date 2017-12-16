住宅外觀怎麼設計？ 10 款讓你靈感爆發的實例

現代風的住宅外觀，通常都具有鮮明的線條之美，材料也不同於傳統常用的建材，除了結構體的混凝土之外，還常運用鋼鐵、木材、石材及塗料，來創造多樣性的風格。此外，有時也會融入風水，在外牆設計出噴泉或其他細節；有時則會保留一些傳統建築的風韻，來創造混搭的效果。今天我們要分享給你 10 款很有創意的現代風住宅外觀設計，保證能激發你的靈感！