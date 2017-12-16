住宅外觀怎麼設計？ 10 款讓你靈感爆發的實例

現代風的住宅外觀，通常都具有鮮明的線條之美，材料也不同於傳統常用的建材，除了結構體的混凝土之外，還常運用鋼鐵、木材、石材及塗料，來創造多樣性的風格。此外，有時也會融入風水，在外牆設計出噴泉或其他細節；有時則會保留一些傳統建築的風韻，來創造混搭的效果。今天我們要分享給你 10 款很有創意的現代風住宅外觀設計，保證能激發你的靈感！
玻璃已經佔據了這棟房屋的外牆。內部與外部經由大片的透明門窗，幾乎已經融合為一，坐在室內便可盡覽戶外風光。
現代住宅中經常採用混合式的結構，除了混凝土之外，兼採鋼結構體也是常見的形式。畫面中這款運用鋼結構打造的住家，不僅強固，更創造出獨特的住家空間。
在現代風格的設計中，石頭是永不過時的質材。不論用在室內或外牆，都可以創造出絕美的觀感。
現代化的房子也可以融合傳統的元素。這棟予人質樸觀感的建築，帶有殖民地式風格，傾斜的屋頂瓦片，帶來記憶中溫暖的細節，讓人懷想起美好的舊年代。
與之前的建築形成鮮明對比，這棟別具隱士風格的住宅設計，結合了傳統的屋頂形式，低調的暗色門牆呈現簡約風格，大開的門窗則有利於自然採光。
這座住家門面採用多種顏色的木材，打造成有如魔術方塊般的奇趣形態。它其實是一棟預製屋，專家卻以齊全的功能配備贏得眾多住民的青睞！
現代住宅為了獲得更好的風水，在入口處添加水元素是相當常見的作法。你可以運用噴泉、水池、瀑布造景，再加上一些觀賞植物，便能為住家帶來滿滿的能量。
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