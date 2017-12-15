為長輩打造的家: 一個有無障礙設計的現代風平房

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與長輩同住的話，在設計房子的時候自然要考慮到他們的生活需求。由於有些長輩行動比較緩慢或是不便，反應可能也沒有那麼快，因此住家的環境就要依照他們的狀態作為出發點，進而設計出最為貼心的環境。
今天所要介紹的現代風平房共有兩層樓，不管是外觀或是室內裝潢都很簡單，讓人感到舒適放鬆。而像是容易滑倒的浴室，則有扶手等貼心設計，讓長輩可以安心沐浴。
現在就讓我們一起看看更多細節~
白色與黑色是平房的主要色系，搭配上簡單的結構，讓人感到非常舒服自在。
露臺區還有個簡單的洗衣區，可以在此清洗衣物並且曬衣服，非常便利。簡單放上戶外座椅的話，還能在此悠閒喝茶聊天呢!
露臺不僅有屋頂，還有遮陽棚，因此可以不被陽光曝曬，依舊享受美好的戶外時光。
拉門的後方原來是浴室的空間，捨棄傳統的浴室門，這樣的款式節省空間又有美感!
純白的浴室散發著淡淡的鄉村氣息，搭配上中性色系的瓷磚地板，整體氛圍讓人感到放鬆。
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碎花的牆面也加強了鄉村風格，而扶手的設計不僅讓長輩可以安心洗澡，對於一般人來說也很實用。
純白的空間讓開放式的公共領域寬敞明亮，到時候不管選用什麼家具都不會突兀。
玻璃門連結了戶外與室內的空間，讓兩者之間緊密連結。
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