為長輩打造的家: 一個有無障礙設計的現代風平房

與長輩同住的話，在設計房子的時候自然要考慮到他們的生活需求。由於有些長輩行動比較緩慢或是不便，反應可能也沒有那麼快，因此住家的環境就要依照他們的狀態作為出發點，進而設計出最為貼心的環境。

今天所要介紹的現代風平房共有兩層樓，不管是外觀或是室內裝潢都很簡單，讓人感到舒適放鬆。而像是容易滑倒的浴室，則有扶手等貼心設計，讓長輩可以安心沐浴。

現在就讓我們一起看看更多細節~