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為長輩打造的家: 一個有無障礙設計的現代風平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代風玄關、走廊與階梯
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與長輩同住的話，在設計房子的時候自然要考慮到他們的生活需求。由於有些長輩行動比較緩慢或是不便，反應可能也沒有那麼快，因此住家的環境就要依照他們的狀態作為出發點，進而設計出最為貼心的環境。

今天所要介紹的現代風平房共有兩層樓，不管是外觀或是室內裝潢都很簡單，讓人感到舒適放鬆。而像是容易滑倒的浴室，則有扶手等貼心設計，讓長輩可以安心沐浴。

現在就讓我們一起看看更多細節~

簡單的設計

homify 華廈
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白色與黑色是平房的主要色系，搭配上簡單的結構，讓人感到非常舒服自在。

露臺區

homify 車庫/遮陽棚
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露臺區還有個簡單的洗衣區，可以在此清洗衣物並且曬衣服，非常便利。簡單放上戶外座椅的話，還能在此悠閒喝茶聊天呢! 

遮陽棚

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露臺不僅有屋頂，還有遮陽棚，因此可以不被陽光曝曬，依舊享受美好的戶外時光。

拉門的背後，會是什麼樣的空間呢?

homify 門
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原來是浴室!

homify 更衣室
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拉門的後方原來是浴室的空間，捨棄傳統的浴室門，這樣的款式節省空間又有美感!

鄉村風

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純白的浴室散發著淡淡的鄉村氣息，搭配上中性色系的瓷磚地板，整體氛圍讓人感到放鬆。

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碎花牆面

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碎花的牆面也加強了鄉村風格，而扶手的設計不僅讓長輩可以安心洗澡，對於一般人來說也很實用。

寬敞的空間

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純白的空間讓開放式的公共領域寬敞明亮，到時候不管選用什麼家具都不會突兀。

連結戶外

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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玻璃門連結了戶外與室內的空間，讓兩者之間緊密連結。

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