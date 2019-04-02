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哪種廚房最適合你的別墅？ 這 17 種設計告訴你！

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你喜歡哪一種居家風格呢? 你的喜好應該要真實地呈現在你的別墅的外型，以及室內裝潢上。畢竟這是屬於你跟家人的私領域，因此必須針對你們的個性與需求而決定。廚房是每個家中最重要的區域之一，特別是對於熱愛美食的台灣人來說，打造一個完美的廚房，會讓準備佳餚的人心情更為愉悅! 那麼哪種廚房最適合你的別墅呢? 今天我們整理了 17 種不樣的設計，你可以依照你的別墅的格局以及家人的需求，尋找最適合你的靈感!

1. 簡約現代

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專家決定將廚房與用餐區結合在一塊，因此整體空間非常寬敞。選擇白色的流理台搭配黑色的櫥櫃，這間別墅的廚房非常有簡約現代風的味道。

2. 中島兼吧台

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如果說你強調廚房的機能性，那麼可以當作早餐吧台使用的中島是最棒的選擇。這樣的設計對於煮飯的人來說，也更為便利，還能讓烹飪的時光更有互動性!

3. 低調奢華

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喜歡低調奢華的風格，可以選擇全黑色系的家電與櫥櫃，由於廚房牆面是白色的，因此空間一點也不會顯得有壓迫感。中島廚房除了機能性高，還有收納空間，非常實用。

4. 木頭廚房

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喜歡北歐風那簡單卻充滿溫度的設計風格，這間廚房會是最棒的選擇。獨立式的空間讓煮菜的人擁有絕佳小天地，而且油煙也不容易飄散到別墅的其他空間。

5. 鄉村風格

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鄉村風格受到許多人的歡迎，而如果你喜歡這樣的風格，卻又想融合現代元素的話，可以參考這一個設計。櫥櫃本身非常簡單俐落，然而地板以及磚頭等元素，都帶有鄉村風的味道。

6. 極簡

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見本設計

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見本設計
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位在角落的 L 型廚房超省空間，而且造型與色系都很極簡，讓畫面更整潔。

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7. 現代風格

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白色的櫥櫃與中島非常有現代風格，加上美麗的燈光後，不顯得生冷。

8. 仿舊鄉村風

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仿舊感的櫥櫃非常有特色，而L型加上中島，這樣的格局非常適合常常一起下廚的大家庭!

9. 柔和感

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接下來這間廚房以木頭搭配灰色磁磚，整體畫面十分柔和。

10. 超級寬敞

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這間別墅的廚房最顯眼的就是大大的不銹鋼廚房，與木頭櫥櫃搭配之下，柔和中帶有個性。

12. 反差感

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新屋-芥子

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米色系的櫥櫃比較有霧面感，與光亮的中島形成對比。對於動線較長型的別墅來說，是善用空間的好設計。

13. 不同風味

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黑色的牆面與白色廚櫃搭配之後分外有個性，然而木頭的中島卻帶來不一樣的風味。

14. 純白

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

莊宅 House C, Taipei

何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
何侯設計 Ho + Hou Studio Architects
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純白的廚房讓人一看就覺得神清氣爽，搭配簡單的燈具後，顯得非常高雅。

15. 開放式設計

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圭侯 洪文諒空間設計

2號‧源

圭侯 洪文諒空間設計
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開放式的設計十分適合現代的家庭，而專家選擇的顏色也很是現代風的經典色。

16. 不同的質感

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前置建築 Preposition Architecture

YS114 House

前置建築 Preposition Architecture
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牆面與木頭櫥櫃的質感截然不同，然而搭配起來卻格外有魅力。

17. L 型

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L 型的廚房對於這間別墅的格局來說是最善用空間的，而飽和度低的色調也讓空間更為沉穩。

延伸閱讀: 45 個實用的廚房櫥櫃 – 絕對會讓你的家機能更完善

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