哪種廚房最適合你的別墅？ 這 17 種設計告訴你！

你喜歡哪一種居家風格呢? 你的喜好應該要真實地呈現在你的別墅的外型，以及室內裝潢上。畢竟這是屬於你跟家人的私領域，因此必須針對你們的個性與需求而決定。廚房是每個家中最重要的區域之一，特別是對於熱愛美食的台灣人來說，打造一個完美的廚房，會讓準備佳餚的人心情更為愉悅! 那麼哪種廚房最適合你的別墅呢? 今天我們整理了 17 種不樣的設計，你可以依照你的別墅的格局以及家人的需求，尋找最適合你的靈感!
專家決定將廚房與用餐區結合在一塊，因此整體空間非常寬敞。選擇白色的流理台搭配黑色的櫥櫃，這間別墅的廚房非常有簡約現代風的味道。
喜歡低調奢華的風格，可以選擇全黑色系的家電與櫥櫃，由於廚房牆面是白色的，因此空間一點也不會顯得有壓迫感。中島廚房除了機能性高，還有收納空間，非常實用。
喜歡北歐風那簡單卻充滿溫度的設計風格，這間廚房會是最棒的選擇。獨立式的空間讓煮菜的人擁有絕佳小天地，而且油煙也不容易飄散到別墅的其他空間。
鄉村風格受到許多人的歡迎，而如果你喜歡這樣的風格，卻又想融合現代元素的話，可以參考這一個設計。櫥櫃本身非常簡單俐落，然而地板以及磚頭等元素，都帶有鄉村風的味道。
這間別墅的廚房最顯眼的就是大大的不銹鋼廚房，與木頭櫥櫃搭配之下，柔和中帶有個性。
米色系的櫥櫃比較有霧面感，與光亮的中島形成對比。對於動線較長型的別墅來說，是善用空間的好設計。
純白的廚房讓人一看就覺得神清氣爽，搭配簡單的燈具後，顯得非常高雅。
開放式的設計十分適合現代的家庭，而專家選擇的顏色也很是現代風的經典色。
牆面與木頭櫥櫃的質感截然不同，然而搭配起來卻格外有魅力。
L 型的廚房對於這間別墅的格局來說是最善用空間的，而飽和度低的色調也讓空間更為沉穩。
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