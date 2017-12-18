10 款展現個性的現代風門面設計

當你走過一棟建築物時，第一眼吸引住你的是什麼呢？是壯麗的門牆，或是整潔的前庭？是繁華富麗的裝潢，抑或簡約內斂的氣場？門面是傳達住民個性的第一要素，你如何打造自家外觀，其實就是一種風格的展現，也是自性的流露。以下介紹給你 10 款現代風的門面設計，各有千秋的款式，件件都是建築師精采的展演！立刻一起來欣賞～