10 款展現個性的現代風門面設計

當你走過一棟建築物時，第一眼吸引住你的是什麼呢？是壯麗的門牆，或是整潔的前庭？是繁華富麗的裝潢，抑或簡約內斂的氣場？門面是傳達住民個性的第一要素，你如何打造自家外觀，其實就是一種風格的展現，也是自性的流露。以下介紹給你 10 款現代風的門面設計，各有千秋的款式，件件都是建築師精采的展演！立刻一起來欣賞～
良好的色調和紋理搭配，最能讓單調的門面變得魅力十足！這棟由咖啡及白色搭配而成的住宅，呈現出極為和諧的調性。前方的石材牆面相當具有質感，吸睛度百分百！
這座牆面利用石材，呈現出宛如藝術品的視覺觀感。儘管顏色不一，深淺互搭後卻交融出無比的美感。美麗的天然紋理創造出浮雕效果和陰影，讓人一見便驚豔不已！
這座門面運用大量的木材板條，搭配暗色系的鋼鐵，構成極具隱私感的堡壘。儘管是封閉式的構造，木質的溫暖本色卻讓它散發出迷人的氛圍。
分明是最樸實不過的混凝土質材，卻構造出令人過目難忘的印象。粗糙的紋理將工業風的精神演繹到極致，純樸中自帶一股個性化的氣場，你能不愛上嗎？。
門前這座高大的外牆，肯定會吸引住每一名路人的眼光！美麗的石頭拼接成修長的石牆，與木作大門和混凝土打造的壁面互為呼應，有如一首美妙的交響樂～
運用天然石材打造出一整片石牆，陪伴在木造大門一側，創造出一種自然質樸，卻充滿堅毅的個性感。
對比鮮明的色調為這座建築物塑造出不同凡響的調性。為了不使外觀過於冷硬，建築師採用黃褐色系調和整體視覺觀感，為住宅注入更多生命力。
整座建築物以白色油漆來粉刷，與紅色外門及地磚，以及澄黃色的窗戶構成絕美的搭配。遠看十分自然清新，伴著藍天有如一幅美麗的風景畫。
如果你決定讓混凝土的材質直接曝露出來，你還是可以為外牆上一層塗漆，讓它呈現出中性化的自然質樸感。
要讓門口及陽臺和窗戶顯得更凸出，一個簡單的方法就是貼上瓷磚，突顯出其輪廓。像照片中這一款，看起來不僅優雅，而且也讓重要的門窗區塊顯得更雅緻。
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