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10 款展現個性的現代風門面設計

Genie Chien Genie Chien
Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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當你走過一棟建築物時，第一眼吸引住你的是什麼呢？是壯麗的門牆，或是整潔的前庭？是繁華富麗的裝潢，抑或簡約內斂的氣場？門面是傳達住民個性的第一要素，你如何打造自家外觀，其實就是一種風格的展現，也是自性的流露。以下介紹給你 10 款現代風的門面設計，各有千秋的款式，件件都是建築師精采的展演！立刻一起來欣賞～

​1. 顏色和材料的組合

CASA-EB, RIVERA ARQUITECTOS RIVERA ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
RIVERA ARQUITECTOS

RIVERA ARQUITECTOS
RIVERA ARQUITECTOS
RIVERA ARQUITECTOS

良好的色調和紋理搭配，最能讓單調的門面變得魅力十足！這棟由咖啡及白色搭配而成的住宅，呈現出極為和諧的調性。前方的石材牆面相當具有質感，吸睛度百分百！

​2. 美到不可方物的石牆

Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

這座牆面利用石材，呈現出宛如藝術品的視覺觀感。儘管顏色不一，深淺互搭後卻交融出無比的美感。美麗的天然紋理創造出浮雕效果和陰影，讓人一見便驚豔不已！

3. 木頭和鋼材

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
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這座門面運用大量的木材板條，搭配暗色系的鋼鐵，構成極具隱私感的堡壘。儘管是封閉式的構造，木質的溫暖本色卻讓它散發出迷人的氛圍。

​4. 混凝土魅力

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON 房子
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
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分明是最樸實不過的混凝土質材，卻構造出令人過目難忘的印象。粗糙的紋理將工業風的精神演繹到極致，純樸中自帶一股個性化的氣場，你能不愛上嗎？。

5. 石頭、木材和混凝土的混搭

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

 門前這座高大的外牆，肯定會吸引住每一名路人的眼光！美麗的石頭拼接成修長的石牆，與木作大門和混凝土打造的壁面互為呼應，有如一首美妙的交響樂～

6. 特立獨行的構造

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

運用天然石材打造出一整片石牆，陪伴在木造大門一側，創造出一種自然質樸，卻充滿堅毅的個性感。

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7. 明暗對比

Cumbres Elite Premier, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
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對比鮮明的色調為這座建築物塑造出不同凡響的調性。為了不使外觀過於冷硬，建築師採用黃褐色系調和整體視覺觀感，為住宅注入更多生命力。

8. 地中海風

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

整座建築物以白色油漆來粉刷，與紅色外門及地磚，以及澄黃色的窗戶構成絕美的搭配。遠看十分自然清新，伴著藍天有如一幅美麗的風景畫。

9. 自然質樸

Casa en Valle de Bravo, Revah Arqs Revah Arqs 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Revah Arqs

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

如果你決定讓混凝土的材質直接曝露出來，你還是可以為外牆上一層塗漆，讓它呈現出中性化的自然質樸感。

10. 運用瓷磚

CD8, Boué Arquitectos Boué Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
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要讓門口及陽臺和窗戶顯得更凸出，一個簡單的方法就是貼上瓷磚，突顯出其輪廓。像照片中這一款，看起來不僅優雅，而且也讓重要的門窗區塊顯得更雅緻。

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