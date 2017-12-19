【客製化移動宅】三面皆石材的絕美組合屋

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你嚮往擁有一處自己的居所，卻又不希望落地生根後，人生整個被套牢，失去自主的快意嗎？現在位於高雄市的築地岩公司，推出了可以根據個別需求【客製化】的移動宅，外觀三面都採用石材來打造，還以部分外推方式來擴增室內空間，建構出精巧可愛，又自帶豪華感的絕美住宅。心動了嗎？趕快一起來參觀！
先來欣賞它美麗的外觀，我們可以見到這座移動宅的正面和左右兩側，共有三面是選貼石材，打造出豪華的視覺美感！
這款新型態的建築物，是以環保建材規劃設計出可以移動的住宅，將大家耳熟能詳的貨櫃屋帶到新高度，與鋼筋混凝土建築相比，不僅居住舒適的本質不變，而且還更加環保！
靠近一點細看，你更能欣賞到它的質感之美！
移動宅的坪數可以根據居住者的需求來擴增，創造與一般建築無異的空間配置。客製化坪數空間，為住民打造出心目中的夢想城堡！
進到室內可以見到一房一廳一衛浴的佈局。室內坪數共計 7 坪左右，地磚選貼木紋磚。部分採用外推造型，增加室內可利用空間。
【移動宅】擁有移動的便利性，可以根據客戶需求定製施工，裝潢也可以重複使用，是市場上最熱門的投資項目之一。
麻雀不大，五臟依然很俱全。看看這麼溫馨可愛的臥室，風格雅緻，而且配色均衡，嚮往個人小天地的你，是不是怦然心動了呢？
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