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14 善用空間的室內小庭院

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casacor Mato Grosso, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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現代人的居住空間有限，也許不是每個人都可以擁有一個寬敞的戶外庭院。然而其實你可以善用空間，在室內規劃小庭院，不僅節省空間，還能讓屋內的氛圍更有活力！如果你想要在家中打造一個美觀且不佔空間的小庭院，這次我們要介紹 14 種絕佳的設計，你一定能從中找到實用的靈感。

現在就出發看看！

1. 植物牆

Casacor Mato Grosso, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SET Arquitetura e Construções

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利用垂直線條所打造的植物牆一點也不佔去地面空間，而且會立刻讓房間充滿生命力。

2. 小綠洲

Agradável para Viver, Luciani e Associados Arquitetura Luciani e Associados Arquitetura 溫室
Luciani e Associados Arquitetura

Luciani e Associados Arquitetura
Luciani e Associados Arquitetura
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將整個牆面垂掛不同的植物盆栽，走廊的空間立刻變身為小綠洲。

3. 半戶外空間

Residência Paineiras, Ambiento Arquitetura Ambiento Arquitetura 溫室 木頭 Wood effect
Ambiento Arquitetura

Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura
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有遮陽棚的露臺算是半戶外的空間，你不僅可在牆上垂掛盆栽，也能在此擺放舊桌子，當成各種盆栽的家，非常有美感！

4. 室內叢林

APARTAMENTO VILA MADALENA, Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. 溫室
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
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在客廳的角落，眾多的植物讓室內化身為熱帶叢林！

5. 樓梯下

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樓梯下的留白空間是打造成小庭院的絕佳場所，你可以簡單放盆栽，或者是在此鋪上泥土，親手種植喜愛的植物。

6. 觀景區

Réinvention / Bandol, Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 庭院
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

如果有一個設有天窗的小中庭，可以利用玻璃窗，把這裡打造成一個可以賞景的區域。

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7. 美好綠意

Réinvention / La Cadière d'Azur , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 地中海走廊，走廊和楼梯
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

利用大片落地窗，讓室外的區域像是室內一樣。你可以看到各種窗外的綠色植物，與植物造景融合在一塊。

8. 焦點

Atriumhaus am Waldrand, kleboth lindinger dollnig kleboth lindinger dollnig 露臺
kleboth lindinger dollnig

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你甚至可以直接在公共領域的中間種植一顆獨特造型的樹木，讓寬敞的空間有一個亮點。

9. 仙人掌排排站

Villa Solidea, Studio di Architettura e Ingegneria Santi Studio di Architettura e Ingegneria Santi 溫室
Studio di Architettura e Ingegneria Santi

Studio di Architettura e Ingegneria Santi
Studio di Architettura e Ingegneria Santi
Studio di Architettura e Ingegneria Santi

沿著窗邊的空間，讓仙人掌們排排站，室內更有異國情調。

10. 禪風

松栄の家, HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所 HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯
HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所

HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所
HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所
HEARTH ARCHITECTS/ハース建築設計事務所

在走廊玄關的角落規劃一個小區域，種上造型簡單的樹木，立刻散發禪意。

11. 隨性風格

長尾元町の家, 藤森大作建築設計事務所 藤森大作建築設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯
藤森大作建築設計事務所

藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所

你可以不用尋求制式化的設計，依照自己的喜好擺放盆栽，角落立刻綠意盎然。

12. 中庭

西田宮町の家, 藤森大作建築設計事務所 藤森大作建築設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 Wood effect
藤森大作建築設計事務所

藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所
藤森大作建築設計事務所

與室內緊密連結的中庭上簡單擺放你愛的植物，是不是更能呼應家中的木頭元素呢？

13. 和諧的畫面

CASA MJ, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS 溫室 玻璃 Beige
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

陶瓷的盆栽與瓷磚的牆面及地板呼應，畫面非常和諧。

14. 禪風造景

Jardin Zen Moderno, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo 禪風庭院
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

你可以請專家為你在中庭小角落打造一個禪風庭院，心情憂鬱時可以在此觀景，非常療癒！

延伸閱讀：

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