14 善用空間的室內小庭院

現代人的居住空間有限，也許不是每個人都可以擁有一個寬敞的戶外庭院。然而其實你可以善用空間，在室內規劃小庭院，不僅節省空間，還能讓屋內的氛圍更有活力！如果你想要在家中打造一個美觀且不佔空間的小庭院，這次我們要介紹 14 種絕佳的設計，你一定能從中找到實用的靈感。
現在就出發看看！
利用垂直線條所打造的植物牆一點也不佔去地面空間，而且會立刻讓房間充滿生命力。
將整個牆面垂掛不同的植物盆栽，走廊的空間立刻變身為小綠洲。
有遮陽棚的露臺算是半戶外的空間，你不僅可在牆上垂掛盆栽，也能在此擺放舊桌子，當成各種盆栽的家，非常有美感！
在客廳的角落，眾多的植物讓室內化身為熱帶叢林！
如果有一個設有天窗的小中庭，可以利用玻璃窗，把這裡打造成一個可以賞景的區域。
利用大片落地窗，讓室外的區域像是室內一樣。你可以看到各種窗外的綠色植物，與植物造景融合在一塊。
你甚至可以直接在公共領域的中間種植一顆獨特造型的樹木，讓寬敞的空間有一個亮點。
沿著窗邊的空間，讓仙人掌們排排站，室內更有異國情調。
在走廊玄關的角落規劃一個小區域，種上造型簡單的樹木，立刻散發禪意。
你可以不用尋求制式化的設計，依照自己的喜好擺放盆栽，角落立刻綠意盎然。
與室內緊密連結的中庭上簡單擺放你愛的植物，是不是更能呼應家中的木頭元素呢？
陶瓷的盆栽與瓷磚的牆面及地板呼應，畫面非常和諧。
你可以請專家為你在中庭小角落打造一個禪風庭院，心情憂鬱時可以在此觀景，非常療癒！
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