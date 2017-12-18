14 善用空間的室內小庭院

現代人的居住空間有限，也許不是每個人都可以擁有一個寬敞的戶外庭院。然而其實你可以善用空間，在室內規劃小庭院，不僅節省空間，還能讓屋內的氛圍更有活力！如果你想要在家中打造一個美觀且不佔空間的小庭院，這次我們要介紹 14 種絕佳的設計，你一定能從中找到實用的靈感。

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