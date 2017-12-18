2017 年最受歡迎的 7 間小房子

現今的台灣不管是地價或是施工成本都越來越高，想要蓋一間房子也越來越有難度。如果說預算不是太高，蓋一間小房子是比較理想的選擇。在 2017 年我們為大家介紹過許多造型可愛，價錢也很可愛的小房子。今天我們特地挑選出今年最受到大家歡迎的 7 間小房子，這些房子包含組合屋，也有一般傳統的房屋。現在就跟著我們一起看看上榜的小房子有哪些，也順便看看你的最愛是否也雀屏中選了呢！
沒錯，榮登2017年最受歡迎的小房子，就是由台灣專家所打造的 7 坪組合式小木屋。這間原木屋的規格為4800 x 5400 mm，中央最高高度為 3270 mm，總面積大約為 7 坪左右，而專家也可以依照你的需求，為你量身打造。
小木屋採取組合式的結構，因此兩個禮拜就能蓋好，便宜又溫馨！
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有著高低層次的屋頂，這間灰色的鄉間小屋雖然面積不大，卻還有車庫的區域。對於住在鄉下的屋主來說，是舒適且便利的好選擇！
乍看之下這間小房子似乎嬌小玲瓏，然而一走進屋內，那挑高的木質空間讓人非常驚艷！房子的後方還有寬敞的泳池區，是非常適合小家庭居住的舒適空間。
位在韓國，這間只有九坪大的童話小屋外觀別緻可愛，屋內使用了大量木頭，讓人感受到溫暖。雖然空間很小，但是各個生活領域都規劃地十分完善！
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又是來自台灣的好設計！這間行動木屋只有區區2.12坪，非常適合一人的農居生活～小木屋使用了無毒的材質，因此讓居者可以住得安心愜意。
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這間結構非常有現代感的小房子裡頭裝潢超可愛！開放式的公共領域散發木質溫暖，讓人一進門就不想出去了！
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