你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

2017 年最受歡迎的 7 間小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

現今的台灣不管是地價或是施工成本都越來越高，想要蓋一間房子也越來越有難度。如果說預算不是太高，蓋一間小房子是比較理想的選擇。在 2017 年我們為大家介紹過許多造型可愛，價錢也很可愛的小房子。今天我們特地挑選出今年最受到大家歡迎的 7 間小房子，這些房子包含組合屋，也有一般傳統的房屋。現在就跟著我們一起看看上榜的小房子有哪些，也順便看看你的最愛是否也雀屏中選了呢！

1. 兩個禮拜就蓋好的小木屋

完工囉~ 金城堡股份有限公司 木屋 實木 Wood effect wood,house,log house,Chalet,木屋,原木
金城堡股份有限公司

完工囉~

金城堡股份有限公司
金城堡股份有限公司
金城堡股份有限公司

沒錯，榮登2017年最受歡迎的小房子，就是由台灣專家所打造的 7 坪組合式小木屋。這間原木屋的規格為4800 x 5400 mm，中央最高高度為 3270 mm，總面積大約為 7 坪左右，而專家也可以依照你的需求，為你量身打造。

小木屋採取組合式的結構，因此兩個禮拜就能蓋好，便宜又溫馨！

點此看更多細節：田園風原木屋: 一個有鋼構地基的 7 坪小居所

2. 鄉間小房子

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

有著高低層次的屋頂，這間灰色的鄉間小屋雖然面積不大，卻還有車庫的區域。對於住在鄉下的屋主來說，是舒適且便利的好選擇！

3. 裡頭有驚喜！

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

乍看之下這間小房子似乎嬌小玲瓏，然而一走進屋內，那挑高的木質空間讓人非常驚艷！房子的後方還有寬敞的泳池區，是非常適合小家庭居住的舒適空間。

4. 9 坪大的木質空間

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Grey
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

位在韓國，這間只有九坪大的童話小屋外觀別緻可愛，屋內使用了大量木頭，讓人感受到溫暖。雖然空間很小，但是各個生活領域都規劃地十分完善！

點此看更多細節：鄉村風情的童話小屋: 只有 9 坪大的木質空間

5. 可愛的小房子

homify 度假別墅
homify

homify
homify
homify

不管是大門的設計或是各種小細節，這間小房子到處都十分可愛，屋內的設計則十分典雅！

6. 行動小木屋

Qcamp FAMWOOD 自然紅屋 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 天空,植物,植物群落,建造,树,长椅,阴影,桌子,房子,户外家具
FAMWOOD 自然紅屋

Qcamp

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

又是來自台灣的好設計！這間行動木屋只有區區2.12坪，非常適合一人的農居生活～小木屋使用了無毒的材質，因此讓居者可以住得安心愜意。

點此看更多細節：行動露營區: 輕質感的小坪數木質組合屋

7. 溫馨小房子

RUSTICASA | Casa "Reciclada" | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 木頭 Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

這間結構非常有現代感的小房子裡頭裝潢超可愛！開放式的公共領域散發木質溫暖，讓人一進門就不想出去了！

點此看更多細節：小坪數木頭平房：一個有超可愛室內裝潢的溫馨居所 （含平面圖）

14 善用空間的室內小庭院

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了