2017 年最受歡迎的 7 間小房子

沒錯，榮登2017年最受歡迎的小房子，就是由台灣專家所打造的 7 坪組合式小木屋。這間原木屋的規格為4800 x 5400 mm，中央最高高度為 3270 mm，總面積大約為 7 坪左右，而專家也可以依照你的需求，為你量身打造。

小木屋採取組合式的結構，因此兩個禮拜就能蓋好，便宜又溫馨！

點此看更多細節：田園風原木屋: 一個有鋼構地基的 7 坪小居所