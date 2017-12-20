2017 年最受歡迎的 18 間低價獨棟房

homify 的線上雜誌總是希望可以為大家介紹各種不同類型，來自世界各地的房屋專案，而在這其中也不乏許多低造價的案例。雖然說每個國家的生活水平都不一樣，但是我們希望可以從別人蓋屋的建材，結構等細節中，從中找到一些節省預算的好方法。因此，2017 年我們也介紹了許多低價的獨棟房，有些是傳統類型的房屋，有些則是組合屋。不管是現代風或是鄉村風，這些獨棟房可以說是 物美價廉 。

接下來為大家介紹 2017 年最受到你們歡迎的 18 間低價獨棟房，看看你的最愛是否上榜了吧!