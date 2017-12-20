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2017 年最受歡迎的 18 間低價獨棟房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
終（つい）の住まい, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 房子
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homify 的線上雜誌總是希望可以為大家介紹各種不同類型，來自世界各地的房屋專案，而在這其中也不乏許多低造價的案例。雖然說每個國家的生活水平都不一樣，但是我們希望可以從別人蓋屋的建材，結構等細節中，從中找到一些節省預算的好方法。因此，2017 年我們也介紹了許多低價的獨棟房，有些是傳統類型的房屋，有些則是組合屋。不管是現代風或是鄉村風，這些獨棟房可以說是物美價廉

接下來為大家介紹 2017 年最受到你們歡迎的 18 間低價獨棟房，看看你的最愛是否上榜了吧!

1. 大受歡迎的兩層樓獨棟房

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, kt2015 kt2015
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位在泰國的這間黑白相間的兩層樓獨棟房可以說擄獲了許多人的心~總造價折合台幣約為 327 萬台幣左右，350 平方米左右的面積，十分適合五人左右的家庭。

延伸閱讀: 4 間不到 350 萬台幣的獨棟鄉間住宅

2. 300 萬台幣完工的日式平房

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氏原求建築設計工房

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接下來這間黑色的日式平房非常適合養老用，而折合台幣約 300 萬元的低造價非常合理!

點此看更多: 300 萬台幣完工！適合養老的黑色平房

3. 60.5 坪的雙層美宅

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
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這間 60.5 坪的雙層美房造價大約只需要 127 萬台幣，大器的外觀非常有魅力，受到許多人喜愛。

點此看更多: 造價 127 萬的 60.5 坪雙層美宅

4. 土耳其的低價房屋

Taras drewniany. Realizacja w Suchej., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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來自土耳其的獨棟房造價低於 390 萬台幣，主要的祕訣就在於簡單的結構與建材

點此看更多: 9 間低於 390 萬新台幣的鄉間美宅

5. 38 坪的簡約別墅

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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這間郊區的別墅外觀採用灰色及白色為主調，裡外都搭配別緻的木質元素，內部也採用類似的色調。美麗的木頭露臺以及大庭院，都是非常吸引人的亮點。而這間別墅的造價約為台幣 210 萬元!

點此看更多: 台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅

6. 350 台幣的獨棟房

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來自波蘭的組合屋專家非常擅長於打造美觀又便宜的住宅，這間房子也不例外。 52 坪的雙層美房造價大約是 45 萬波蘭幣，折合台幣大約 350 萬！

點此看更多: 350 萬台幣完工，52 坪的雙層家庭美房

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7. 便宜貨櫃屋

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利用回收貨櫃改裝成的家面積只有 4.5 坪，價格為巴西貨幣雷亞爾 R$ 26,900 元，換算新台幣約 266,715 元。

點此看更多: 低成本的迷你貨櫃屋：造價 26.6 萬台幣的小巧可愛空間

8. 49.27 坪的獨棟房

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波蘭的專家們為了有小孩的家庭精心打造這間溫馨居所。這間房子含有車庫，寬敞的庭院以及陽台。

在這 49.27 坪的空間中，時尚的裝潢會讓人忘記身在鄉間。由於專家是組合屋達人，因此這間美麗的組合屋以 278 萬台幣便完工了！

點此看更多: 278 萬台幣完工！49.27 坪的明亮系時尚鄉間住宅

11. 210 萬的豪宅

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CDR CONSTRUCTORA

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這間美麗又具備所有現代生活所需的設備的小豪宅，造價大約為 130 萬比索，折合台幣大約 210 萬，可以說是高貴不貴的好居所。

點此看更多: 造價 210 萬的溫暖豪宅：含車庫、有個性不冰冷的現代好居所

12. 54.45 坪的獨棟房

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這間 54.45 坪的獨棟房非常優雅，外觀結合了傳統以及現代的元素，室內的風格則非常時尚有品味。這間美麗有品味的房子，造價只需要約台幣 277 萬。

點此看更多: 低成本時尚: 造價 277 萬台幣的優雅兩層樓住宅

13. 620 萬台幣的家

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這間雙層房含有絕美的高級泳池和日光浴區，時尚又耐看的室內裝潢，以及透亮的落地玻璃窗。不僅功能齊全，非常有質感之外，造價只需要 620 萬台幣！

點此看更多: 造價 620 萬台幣：一間你夢寐以求、設備齊全的夢幻美房

14. 貨櫃屋

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由台灣專家打造的貨櫃屋民宿造價只需要台幣 280 萬元，內部的裝潢十分時尚!

點此看更多:造價 280 萬台幣，環保、實惠又時尚的貨櫃屋民宿

15. 195 萬的獨棟房

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這個兩房的家造價約 195 萬台幣，非常適合預算有限的三人小家庭。

點此看更多: 明亮系家庭生活：造價 195 萬台幣的鄉間預製組合屋

16. 163 萬的家

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這間由土耳其專家所打造的房子只需要約台幣163萬左右！專家運用木材搭配其他材料，溫馨又美麗。

點此看更多; 造價163萬：一所完美的42坪溫馨家庭獨棟房子

17. 575 萬台幣的家

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這間獨棟別墅的面積頗寬敞，設計也十分細膩，然而造價大約只需 575 萬台幣~

點此看更多: 造價 575 萬台幣! 一間有美麗內院與露臺的開放式獨棟別墅

18. 315 萬的小豪宅

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占地約 72.6 坪的這間小豪宅造價僅需要台幣 315 萬左右，充滿現代感的設計手法十分吸引人。

點此看更多:現代化時尚家居: 造價台幣 315 萬的小豪宅

19. 31 萬的鄉間居所

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這間鄉間住宅的主要建材為石磚以及混凝土，使用的顏色非常有泰國的熱力。造價則只需要 31 萬台幣左右。

點此看更多: 造價 31 萬！泰國的美麗鄉間住宅

20. 38 萬的小木屋

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這間組合式小木屋外型可愛，還提供了先進的隔熱、隔音、環保等特質，造價僅新台幣 37 萬 8 千元。

小坪數組合木屋: 造價 38 萬台幣的防熱堅固居所

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