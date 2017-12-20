裝修廚房前必看！13 種讓你靈感滿滿的絕美設計

裝修廚房之前要考慮到許多事情，比方說你想要獨立式的廚房還是開放式的？喜歡現代風的廚房，還是北歐風或是鄉村風呢？除此之外，一字型、二字形、Ｌ型、中島廚房… 等，各式各樣的廚房類型供你選擇。你可以跟專家討論，選擇最適合你的風格與格局～
為了讓你在裝修前可以有些概念，我們找到了 13 款絕美的廚房設計。這些樣式皆不同的廚房款式，絕對可以讓你靈感爆發！現在就一塊欣賞吧！
為了讓廚房既有開放感，但又保持獨立的空間，專家設計了玻璃拉門，讓廚房的油煙不會外露。除此之外，廚櫃的美麗花紋與白色搭配地非常和諧，美觀又實用。
對於狹長型的空間來說，一字型廚房是最好的選擇。木頭的地板讓空間充滿溫度，白色的廚櫃則讓空間保持寬敞。
對於喜歡大膽的顏色跟復古設計的你來說，這間廚房是完美的範例。綠色的廚櫃鮮艷卻不會刺眼，搭配上木頭圓桌與餐椅，非常有鄉間的復古風情。
選用的儲物櫃非常有鄉村氣息，中島本身則有現代感，混搭起來更有層次。
這間現代風的廚房的牆面裝上了木頭層架，讓杯盤成為廚房裡頭的另類裝飾品。
這間廚房的廚櫃與流理檯沿著牆面而設計，中間的空間則成為用餐區，是運用完善的格局。
木頭的廚房質感很棒，牆面的圓形收納櫃則帶有濃厚的趣味，十分有巧思！
粉嫩綠色的廚房帶有鄉村風的特色，為了增加機能，專家特地設置了吧臺桌，讓大夥可以在此一起享用早餐！
木頭的檯面不僅可以當成吧臺桌以及料理的地方，也有隔間的功能，非常實用！
白色的ㄇ字型廚房十分典雅，搭配上木頭地板與條紋的窗簾，非常和諧柔和。
這間廚房最大的特色就是有美麗花紋的磁磚地板，沈穩中帶有可愛的個性。
住在小公寓的話，廚房就要設計更為精簡。這間小廚房雖然小，但是功能齊全又美觀，非常完美！
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