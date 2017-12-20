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裝修廚房前必看！13 種讓你靈感滿滿的絕美設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa en Garín, 2424 ARQUITECTURA 2424 ARQUITECTURA 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭
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裝修廚房之前要考慮到許多事情，比方說你想要獨立式的廚房還是開放式的？喜歡現代風的廚房，還是北歐風或是鄉村風呢？除此之外，一字型、二字形、Ｌ型、中島廚房… 等，各式各樣的廚房類型供你選擇。你可以跟專家討論，選擇最適合你的風格與格局～

為了讓你在裝修前可以有些概念，我們找到了 13 款絕美的廚房設計。這些樣式皆不同的廚房款式，絕對可以讓你靈感爆發！現在就一塊欣賞吧！

1. 透明玻璃拉門

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GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
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為了讓廚房既有開放感，但又保持獨立的空間，專家設計了玻璃拉門，讓廚房的油煙不會外露。除此之外，廚櫃的美麗花紋與白色搭配地非常和諧，美觀又實用。

2. 寬敞的廚房

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FABRI

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FABRI
FABRI

對於大家庭來說，這間廚房絕對是最佳的選擇！沿著牆面的櫥櫃與流理檯、冰箱、收納櫃等功能超齊全，再加上一個木頭流理檯的中島，非常完美！

3. 一字型廚房

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Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
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對於狹長型的空間來說，一字型廚房是最好的選擇。木頭的地板讓空間充滿溫度，白色的廚櫃則讓空間保持寬敞。

4. 特殊顏色

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Tejero &amp; Ángel Diseño de Interiores

Tejero & Ángel Diseño de Interiores
Tejero &amp; Ángel Diseño de Interiores
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對於喜歡大膽的顏色跟復古設計的你來說，這間廚房是完美的範例。綠色的廚櫃鮮艷卻不會刺眼，搭配上木頭圓桌與餐椅，非常有鄉間的復古風情。

5. 混搭

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2424 ARQUITECTURA

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2424 ARQUITECTURA
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選用的儲物櫃非常有鄉村氣息，中島本身則有現代感，混搭起來更有層次。

6. 木頭層架

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Covet Design

Covet Design
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這間現代風的廚房的牆面裝上了木頭層架，讓杯盤成為廚房裡頭的另類裝飾品。

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7. 圍著餐廳

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Till Manecke:Architect

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這間廚房的廚櫃與流理檯沿著牆面而設計，中間的空間則成為用餐區，是運用完善的格局。

8.充滿趣味

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Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
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木頭的廚房質感很棒，牆面的圓形收納櫃則帶有濃厚的趣味，十分有巧思！

9. 吧臺桌

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Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
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粉嫩綠色的廚房帶有鄉村風的特色，為了增加機能，專家特地設置了吧臺桌，讓大夥可以在此一起享用早餐！

10. 分隔空間

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Panorama Arquitetura &amp; Interiores

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Panorama Arquitetura &amp; Interiores
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木頭的檯面不僅可以當成吧臺桌以及料理的地方，也有隔間的功能，非常實用！

11. ㄇ字型設計

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Home Staging Sylt GmbH

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白色的ㄇ字型廚房十分典雅，搭配上木頭地板與條紋的窗簾，非常和諧柔和。

12. 地板

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VH INTERIOR DESIGN

文山高公館

VH INTERIOR DESIGN
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這間廚房最大的特色就是有美麗花紋的磁磚地板，沈穩中帶有可愛的個性。

13. 小廚房

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住在小公寓的話，廚房就要設計更為精簡。這間小廚房雖然小，但是功能齊全又美觀，非常完美！

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