裝修廚房前必看！13 種讓你靈感滿滿的絕美設計

裝修廚房之前要考慮到許多事情，比方說你想要獨立式的廚房還是開放式的？喜歡現代風的廚房，還是北歐風或是鄉村風呢？除此之外，一字型、二字形、Ｌ型、中島廚房… 等，各式各樣的廚房類型供你選擇。你可以跟專家討論，選擇最適合你的風格與格局～

為了讓你在裝修前可以有些概念，我們找到了 13 款絕美的廚房設計。這些樣式皆不同的廚房款式，絕對可以讓你靈感爆發！現在就一塊欣賞吧！