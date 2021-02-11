老屋翻新：一間擁有絕美廚房的狹長型獨棟房

狹長型的房屋最常見的問題就是陰暗無光，格局難以運用。想要裝潢長型屋本身就有困難，而這次負責的專家不僅負責裝潢，還要重新翻修獨棟房的外觀。這間獨棟房在整修之前非常簡陋，屋子裡頭的各個角落都十分老舊，住在這裡對於屋主來說十分不便。為了讓屋主們可以舒適地過活，專家不僅賦予老屋現代的造型，室內也大翻新，變身成為有現代家電設備的明亮好空間。

趕快跟著我們，一塊欣賞這間老屋翻新的前後樣貌吧！