老屋翻新：一間擁有絕美廚房的狹長型獨棟房

狹長型的房屋最常見的問題就是陰暗無光，格局難以運用。想要裝潢長型屋本身就有困難，而這次負責的專家不僅負責裝潢，還要重新翻修獨棟房的外觀。這間獨棟房在整修之前非常簡陋，屋子裡頭的各個角落都十分老舊，住在這裡對於屋主來說十分不便。為了讓屋主們可以舒適地過活，專家不僅賦予老屋現代的造型，室內也大翻新，變身成為有現代家電設備的明亮好空間。
趕快跟著我們，一塊欣賞這間老屋翻新的前後樣貌吧！
改造前的獨棟房不僅風格過時，看起來還十分殘破，那老派的鐵捲門，更是急需翻新！專家賦予了老屋現代的靈魂，以白色的俐落空間，展現不一樣的個性。不管是白天或是黑夜，都非常有特色。
瞧瞧改造前的廚房，那殘破的樣貌以及跟不上時代的設備，叫誰能夠享受煮菜的樂趣呢？
專家規劃了Ｌ型的廚房，讓這個空間機能性更為充足，不僅外觀升級，所有設備也更便利了！
為了妥善運用狹長型的空間，專家將Ｌ型中間的留白區域規劃成用餐區，讓各個公用領域可以緊密連結。
改造前的樓梯間堆滿了雜物，淪為儲物區。專家作風大膽，以黑色的樓梯搭配白色的牆面，展現超級搶眼的個性。
小閣樓的牆面有寬寬的氣窗，因此採光跟通風都非常好。
專家利用不同的地板材質，區分出生活的領域，是非常聰明的做法。
有遮陽棚的陽臺對於住在炎熱氣候的人來說，特別貼心。在此種上綠色植物，就成功打造出一個紓壓的小空間。
浴室改造前沒有乾濕分離，地板的顏色更是讓人敬謝不敏。
改造後的中性色系讓人感到舒服自在，現代的衛浴設備也讓盥洗的時間更為愉悅～
改造後的臥室鋪設了木頭地板，非常溫暖。由於空間不大，因此結合書房，功能性更佳。
最重要的公共領域選用白色，外加挑高的設計，非常明亮寬敞。