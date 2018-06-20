7 種消除頑強污漬的好方法

我們所生活的環境整潔十分重要，不管你將家裡裝潢得多美，如果不乾淨的話，也會有礙觀瞻。家中的整潔度會影響居住的人的心情，更會讓訪客對你有不同的看法。
當你不小心在白色的襯衫上灑了紅酒，或者是準備食物的時候，被蕃茄醬潑到，或者是將醬汁滴在地毯上，都會讓你感到非常苦惱。為了避免家中充滿難看的污漬，我們將要為你介紹 7 種去除頑強污漬的好方法。準備好了嗎？一起筆記吧！
當你正在看一本書，一邊品著紅酒的時候，突如其來的門鈴聲嚇到了你，害你打翻了整杯紅酒，最慘的是，你正穿著淺色的衣服！為了要對付紅酒的污漬，你可以塗一點醋然後等待幾分鐘。接著你可以在上面放上一些小蘇打粉，然後再用軟毛的刷子擦拭。下一步就是將你的襯衫放進去洗衣機裡，或者是可以用手洗，以防紅酒在衣服表面沈澱。
地毯是能夠帶給室內溫度，並且轉換氣氛的元素。你可以在客廳或是臥室放上一張地毯，點亮整個空間。然而雖然地毯的優點多多，可是清理確有點麻煩。若是醬汁等食物掉到地毯上，產生了污漬，你可以用醋、洗滌劑與水混合在一塊，然後漿抹布沾溼，然後清理地毯上的污漬。
你也是每天不喝咖啡就全身不對勁的人嗎？有時候喝咖啡的時候難免手一抖，就讓衣服或是布織品上沾上了咖啡。想要清除咖啡漬的話，最好的方法就是使用碳酸氫鹽和醋。你可以先使用布把咖啡汁先抹掉，然後在重複用碳酸氫鹽摩擦。一旦你將基本的咖啡漬去除，你只需要把衣服清洗一洗就好了。
有時候總是會不小心踩到口香糖，或者是不小心掉到衣服或是地毯上。最好的清潔方式是用冰讓口香糖變硬，一旦口香糖變硬了以後，就可以輕鬆地清除。另外一個方法是使用熱度，你可以將烘培用紙放在污漬上，然後用熨斗燙過一次，這樣口香糖就可以黏附在紙上。接下來你就只需要清洗衣服就可以了！
番茄肉醬義大利麵超級好吃，而自己做的口味更是讚！然而，在料理的時候，非常有可能被噴到番茄汁。想要清除蕃茄污漬的話，最好的方法就是在上面塗上清潔劑與過氧化氫的混合物。你可以將它們調和之後，用噴霧器噴灑，然後等待十五分鐘左右，再用布清理表面！
如果動作不夠快的話，非常難消除油漬。而要對付油漬的話，最簡單的方法就是用小蘇打，洗滌劑，紙巾，檸檬和刷子。要清除污漬的方法很簡單，將紙放在污漬的後面，以避免油漬滲透到衣服的另外一面。然後你可以用碳酸氫鹽（或鹽）塗在污漬上，讓它起待個半小時。一旦半小時過去之後，將小蘇打粉去除，然後輕輕擦拭表面，然後再塗上清潔劑。接著再用檸檬塗抹在上面，然後把衣服洗乾淨。
草莓是非常受到歡迎的水果，然而草莓汁所產生的污漬也讓人很頭痛。想要輕鬆去除這些污漬的話，可以調配洗滌劑、水與醋，然後在洗衣機裡面清洗被沾染到的衣服或是布織物。
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