7 種消除頑強污漬的好方法

我們所生活的環境整潔十分重要，不管你將家裡裝潢得多美，如果不乾淨的話，也會有礙觀瞻。家中的整潔度會影響居住的人的心情，更會讓訪客對你有不同的看法。

當你不小心在白色的襯衫上灑了紅酒，或者是準備食物的時候，被蕃茄醬潑到，或者是將醬汁滴在地毯上，都會讓你感到非常苦惱。為了避免家中充滿難看的污漬，我們將要為你介紹 7 種去除頑強污漬的好方法。準備好了嗎？一起筆記吧！