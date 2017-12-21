用宜家的家具佈置家裡：一間北歐風的小公寓為你示範

今天我們要欣賞的小公寓，是一對夫妻與小孩的溫馨小窩。整間公寓的翻修主旨以符合全家人的需求為主，而經過了專家的協助之後，公寓裡頭機能性更強！除此之外，選擇的家具大多是是來自於宜家的款式，因此所花費的金額不會太高。專家與屋主商量之後，希望能夠以宜家的家具為主軸，進而創造出一個比當初還有舒適且氣氛輕鬆的家。
使用宜家的家具，也能享受高質感！讓我們一塊看看這間小公寓如何辦到的吧！
廚房的靈感來自復古的風格，專家搭配深淺的藍色，以及魚骨形的磁磚，打造出不同的層次。廚房家具的門是使用宜家的系列，與裝潢的風格非常搭配。藍色的廚櫃門，十分有老式的魅力。
為了分隔廚房與客廳及餐廳的區域，但又不要有壓迫感，讓兩處的人都能與彼此對話，專家使用了白色金屬框的玻璃窗，讓兩個空間的自然光能穿透。
專家重新分配空間，半開放式的廚房與其它角落更有連結性，空間無限蔓延。從這張圖，我們也可以看到廚房的復古瓷磚地板，非常可愛別緻！
客廳的佈置非常簡單，淺色和木質元素營造出清新舒適的感覺。 家具主要來自宜家，而宜家傢俱的好處是不僅美觀，功能性也很強，特別適合小空間。
浴室的牆面也是使用白色，然而專家選用具有光澤度的磁磚，讓空間的明亮度高。使用的家具則結合了復古以及北歐的風格，延續了廚房的佈置風格。水槽以及鏡子的組合，也非常有美感！
在離開浴室之前，怎能不看看瓷磚地板呢？這間浴室的磁磚地板來自於傳統的液壓瓷磚，像是帶我們回到了舊時光一樣，而其豐富的色彩，更是讓純白的空間裡頭更豐富了！
主臥室的顏色使用了粉粉的天藍色，讓人聯想到藍天白雲。來自宜家的Hemnes系列的梳妝台，則增加了復古的元素。
往後退後幾步，可以清楚看到整間臥室的用色與結構。白與藍讓人彷彿看到藍天白雲，而家具的款式非常搭配，沒有突兀感。
小孩房是讓孩子們盡情做夢的區域，因此設計可以更大膽。在此我們看到來自宜家的Kallax擱板、Dombås衣櫃和Malm五斗櫃。這些收納機能強的家具價格也不昂貴，因此隨著孩子長大做更換，也不會太傷財。
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