用宜家的家具佈置家裡：一間北歐風的小公寓為你示範

今天我們要欣賞的小公寓，是一對夫妻與小孩的溫馨小窩。整間公寓的翻修主旨以符合全家人的需求為主，而經過了專家的協助之後，公寓裡頭機能性更強！除此之外，選擇的家具大多是是來自於宜家的款式，因此所花費的金額不會太高。專家與屋主商量之後，希望能夠以宜家的家具為主軸，進而創造出一個比當初還有舒適且氣氛輕鬆的家。

使用宜家的家具，也能享受高質感！讓我們一塊看看這間小公寓如何辦到的吧！