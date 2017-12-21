改造凌亂老屋：一間結合鄉村風與現代風的超舒適鄉間居所

相信大家已經見識過老屋翻新的無窮魅力，而今天我們依舊要帶你們一塊體驗將一個凌亂且老舊的空間，改造成令人驚艷的舒適居所的過程！這次改造專案的主角，是位在鄉下的一間平房。不管是屋內或是屋外都沒有完善的規劃，因此十分凌亂。特別是屋外的庭院，變成隨性的曬衣處，客人來訪都會暗自直搖頭。

在專家出馬之後，這間平房變身成為結合鄉村風與現代風的超舒適住宅，屋子裡頭變得明亮有時尚感，屋外則有美麗的水池以及洗衣區。

聽起來是不是非常迷人呢？趕快一起看看吧～