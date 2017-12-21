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改造凌亂老屋：一間結合鄉村風與現代風的超舒適鄉間居所

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Reforma em Cozinha e Quintal, Reinaldo Pampolha Arquitetura Reinaldo Pampolha Arquitetura
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相信大家已經見識過老屋翻新的無窮魅力，而今天我們依舊要帶你們一塊體驗將一個凌亂且老舊的空間，改造成令人驚艷的舒適居所的過程！這次改造專案的主角，是位在鄉下的一間平房。不管是屋內或是屋外都沒有完善的規劃，因此十分凌亂。特別是屋外的庭院，變成隨性的曬衣處，客人來訪都會暗自直搖頭。

專家出馬之後，這間平房變身成為結合鄉村風與現代風的超舒適住宅，屋子裡頭變得明亮有時尚感，屋外則有美麗的水池以及洗衣區。

聽起來是不是非常迷人呢？趕快一起看看吧～

改造前的庭院

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改造前的庭院雜亂無章，曬衣線就這樣大剌剌地阻擋人的去路，一點也不美觀。半戶外的洗衣區沒有完善的收納設計，因此機能性不佳。

另外一個區域也同樣凌亂，平房的外牆則十分過時！

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改造前的廚房與餐廳

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改造前的廚房跟餐廳亂的讓人傻眼，這一切都是因為沒有收納的設計。除此之外，屋子裡頭毫無美感可言，真的超需要著手改造！

污漬

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改造前的牆面有許多不雅觀的污漬，家中的整潔度看起來實在令人堪憂。

改造後煥然一新

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專家為房屋外牆換上新的顏色，瞬間鮮活起來！洗衣間還有美麗的雕花遮屏，傳統的屋瓦則帶有鄉村的風味。

戶外燒烤區

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為了喜愛戶外生活的一家人，專家規劃了有燒烤區的戶外廚房。利用磁磚搭配混凝土牆面，十分可愛迷人。

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浪漫的戶外空間

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白色的牆面有特殊的紋理，樹木以及水池在燈光的照射之下，更顯浪漫。

室內廚房

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室內的廚房選用了現代的款式，大量的櫥櫃讓烹飪的人再也不用擔心廚房用品散落四處。

細節

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用餐區

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用餐區與廚房連結，是非常適合現代家庭的格局。

與戶外連結

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用餐區的旁邊就是玻璃推門，因此在此用餐的時候，還可以感受到戶外的氣息，超級愜意～

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