台灣製造的獨棟別墅： 2020年最受歡迎的 17 款設計

建築界不論景氣如何，每年仍會有新案推出，有些是全新推案，有些則是老屋改建。市場能手有如過江之鯽，但是能在群雄並立之中突圍而出，不是資歷雄厚的老手，便是身懷絕才的新銳。今天要介紹給你 2020 年來自不同設計師最受歡迎的 17 款台灣製造獨棟別墅設計，相信一定會深得你的心。你是否也對獨棟別墅情有獨鍾呢，你喜歡什麼樣的獨棟別墅設計，是現代風，日式風還是來自獨立設計師的奇妙構想呢？立刻一起來參觀這些作品吧！