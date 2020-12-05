台灣製造的獨棟別墅： 2020年最受歡迎的 17 款設計

坐落於新竹的這座獨棟住宅社區，面對著一片美麗的丘林綠地。建築師因應業主未來家庭成員擴增的需求，規劃出能夠同時兼容公共生活、私密起居與公共娛樂空間的安排。各個樓層都可遙望綠景，獨立的空間還保持了豐富的互動關係。
位於雲林的這座住宅，以和自然生態和平共居為設計標的，讓兩層樓的住家沈浸在綠意環抱的詩意裡。空間可容一家 5 口共居，規劃有停車場、客廳、餐廳及臥室，每個空間都可以通往走廊。透過大片落地窗，迎進戶外的和風及陽光，四時都可以親近大自然。
這座以深淺咖啡色系精心規劃出來的住家，猶如一啜香醇濃郁的單品，伴著業主一家人品嚐生活中美好的點點滴滴。說來神奇，這棟住宅是根據業主在一次旅遊中遇上的一棟夢想之屋，提供相片讓建築師為他打造出心目中有品味的理想房子！
位於苗栗的這座住宅，是採用塑木複合材料來建造。經典風格的設計，搭配不同深淺的棕色及灰黑色系，樸實得有如一方璞玉，散發出大戶人家的沈穩氣派！
這是一座目前非常熱賣，而且詢問度極高的美式鄉村風住家。許多業主是採用鄉間農舍來改造，將之設計成適合 3 代同堂的家庭格局，是相當經濟實惠的鋼構屋。
這座建築採用木頭、紅磚及混凝土為材，打造出樸實耐用的居所。業主不但能維持其資產價值，享有長久居住的舒適性，同時還保有多重的「終身保固維修」服務，能夠永續安心居住。
兩層樓式的建築物，採用黑白對比色系呈現出鮮明的視覺效果。房子四周及上下樓層都裝置起大片的透明門窗，出入完全沒有阻礙，簡樸中自帶一股沈著穩健的氣質～
映入眼簾的大門，以烤漆金屬格柵搭配鋼板及噴砂玻璃，讓入口呈現活潑的意象。庭院中綠意葱葱，簡單的景觀配置，利用岩面磚與抿石子創造出有規律的動線，引領前往玄關方向，走道旁鋪滿卵石搭配石板，加入天然元素軟化硬鋪面質感，讓回家的第一進空間就享受到自然的洗禮。
「多孔隙住宅」是建築師為都市中的宜蘭厝所下的定義，期許這樣的定義能成為台灣都市透天住宅的新原型。把房子拉開一點，房間與房間之間有了可以呼吸的空隙。多樣化的生活平台，可供種花、養狗、曬衣、保養腳踏車，偶爾眺望遠方沉思，種種生活風貌都在孔隙平台展現。
業主購入新成屋，期待能讓 3 代人同住，希望空間能夠明亮清爽。建築師因此以現代簡約為主軸，利用木皮、石材、鏡面、不鏽鋼鐵件，透過材質變化來營造簡約，但又帶有不同面貌的空間氛圍。
這棟簡單明亮的三層宅第，搭襯著天朗氣清的背景，予人親切平和的感受。採用老房子改造，翻新成可供多個家庭共居的住宅，矗立在都市群聚的建築中自成一股清流 ，低調地吟唱著歲月之歌～
建築師說：「芥子不只是一座建築物的名字，更是一種心靈的流動。」這座被命名為芥子的住宅，便是一座言語很少，心意卻很多的建築。樓高 3.5 層，採用兩丁掛磚、鋁格柵、鐵件、玻璃、清水混凝土、鐵木的外觀，營造出濃濃禪意，令人心生嚮往～
這棟鋼骨住宅運用結構通氣、外斷熱設計，打造出高效能的被動式住宅。雙層壁、雙層屋頂、雙層 low-e 玻璃設計，可達到斷熱、省能、隔音、零壁癌的優越性能，再搭配 24 小時機械式換氣系統，提高屋內空氣品質營造健康的居住環境。
三層樓住宅坐落於山坡地社區的一隅，住宅的入口是由建築的中間第二層延伸到室內。中間層完全開放的客廳空間，提供居住者使用上最大的自由度，一樓規劃為起居室，三樓則為臥房空間。窗外山巒隨天候變幻無窮的景色，為建築注入一股自然的靈魂。
大門打造為兩個長方形的方框，一直一豎，在堅硬的混凝土框內，嵌入溫暖的木材，以柔軟的調性平衡冷硬的質感。門側兩邊栽植著大型觀賞用植物，極具動態之美的線條宛如武林高手在過招。
簡單大氣的日式風格獨棟別墅，整體構造簡約明朗，從裡到外散發一種休閒自然的度假氣息，非常適合有小孩或者有毛孩的大家庭。
這是一棟舊屋翻修的案例，採用格柵線條與大量石材搭配，重新塑造出帶有藝術風的透天厝。沈穩的造型融合了深色及淺灰色階，飾以垂直及水平線條，共構出內斂而出色的外觀。
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