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客廳旁有陽台！ 19 種超清新的好設計

Genie Chien Genie Chien
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人的欲望無窮盡，有了屋頂四壁，接下來，想要更多的念頭，便遏抑不住地滋生。窩在客廳裡，你最想要的，可能不是花園、車庫，也不是豪華浴缸或游泳池，而是一個空間，有陽光遍灑，容許你自由呼吸。閒時擺上茶几、懶骨頭，就這麼從晨曦到日落，擁抱美好的每一瞬間。但現實往往並不能夠如我們所願，在大多數的時候我們是很難一直沐浴在這樣的放鬆又舒適的環境裡面的，特別是生活在城市裡的人們，每天面對的形形色色的事物已經足夠讓我們煩心的了，這時候我們只想回到家，然後希望能夠有這樣的一個空間，能夠讓我們可以暫時從這種疲憊的狀態中逃離出來，獲得一些可能短暫卻至關重要的個人時間。沒錯，其實你所夢想的，也許就只是一座伴在客廳旁的陽台！以下 19 款超清新的好設計，保證讓你的夢想成真～ 對了，如果你還有更多問題，也可以與我們的設計師們聯繫喔～

​1. 夢想空間

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賀澤室內設計 HOZO_interior_design

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賀澤室內設計 HOZO_interior_design
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清晨天快亮之前，將吧台椅挪到陽台。日出山頭後，看著山的光影逐漸清晰，感受著微微涼意，然後發呆出神。這正是女主人夢想空間的實現～

2. 沈澱靜思

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思維空間設計

原森

思維空間設計
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思維空間設計

完美的空間設計，提供你沈澱靜思的好場域。室內起居室與室外陽台都妝點了植栽，帶進大自然的氣息來～

​3. 日系質感

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楊允幀空間設計

輕拂禪風意境

楊允幀空間設計
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以簡約、日系質感為風格引領，透過櫃體、格柵等半開放式的設計手法，隔出機能領域，讓視覺得以透視、延伸，形塑一股通透、流動的氣息～

​4. 溫柔婉約

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珞石設計 LoqStudio

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珞石設計 LoqStudio
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木質地板搭配咖啡色系內部裝潢，襯托出一股溫柔婉約的氣質。讓想像往前延伸，與室外廣闊的天空接軌～

​5. 自然隨興

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思維空間設計

文心加賀

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

松木、橡木、烤漆，以及復古文化石打造出來的空間，洋溢著北歐式的自然隨興氛圍，讓家居生活備感紓壓清閒～

​6. 北歐設計

餐廳與廚房支間的拉門 沐光植境設計事業 客廳 Wood effect
沐光植境設計事業

餐廳與廚房支間的拉門

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北歐風的客廳設計，可以隨心生活，與愛人相伴、閱讀、休憩的場域。以灰色水泥漆搭配單寧藍牆面，推開落地窗便可擁抱明亮的天光～

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​7. 空間留白

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沐禾設計事務所

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沐禾設計事務所
沐禾設計事務所
沐禾設計事務所

窗明几淨，迎進室外陽光，回歸自然，不追求奢華絢麗。大量的白賦予純粹的視覺意象，簡化立面表情，也適度為空間留白。不經雕琢的質感，最是惟美動人～

​8. 日式風情

客廳 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

極簡的室內設計，帶有濃濃的日式風情。運用石材、鋼刷實木皮、系統櫃體，以及超耐磨木地板打造出簡約內室，與窗外的小小陽台相得益彰～

​9. 現代藝術

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Temza design and build

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裸露的磚牆和玻璃落地窗，搭配造型桌椅，將這個區塊打造得有如一項現代藝術展覽館。步到戶外，還可坐擁令人難以置信的倫敦美景～

​10. 開放空間

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直譯空間設計有限公司

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全開放式空間，將居家、工作、休閒和聚會一網打盡，陽台上的美景綠意，更是不時對你招手～

​11. 綠意妝點

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Ben Herzog Architect

Brooklyn Heights Addition

Ben Herzog Architect
Ben Herzog Architect
Ben Herzog Architect

在溫馨可愛的小客廳旁，就是一處開闊的陽台。設計師運用綠意妝點出一處美好的園藝空間，為生活的質感加分～

​12. 光的白描

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理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

森．光景｜Wood-Scape

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

光的白描讓這個場域呈現出冷凝的意象。立面雪白明澈，對映地面波光泠泠，潤澤室內物件本質。透明玻璃門片則帶來清透效果，讓視覺無限延伸～

​13. 純粹獨白

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臣田設計

純粹獨白

臣田設計
臣田設計
臣田設計

以「純粹獨白」為名，移除隔間，捨棄僵硬的制式場域，取而代之的是恰如其分的柔軟線條。在大面積的白底之中，體現帶有流動的靜謐感，充滿安靜的對話～

​14. 律動空間

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Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

愉悅的色彩為生活添加躍動的調性，厭倦了過於純淨的空間感受，不妨嘗試一下色彩與線條的遊戲，隨興潑灑出空間的律動感～

​15. 自然原味

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思維空間設計

K-HOUSE

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

中性色系加上極簡風格，是永不退流行的主流。樸實的超耐磨木地板，加上簡約的系統櫃體，輕鬆便還你生活自然原味～

​16. 通透自在

光合之家, 行一建築 _ Yuan Architects 行一建築 _ Yuan Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
行一建築 _ Yuan Architects

光合之家

行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects

優雅的灰色系客廳外，就是一處傍著綠色草坪的陽台。大片落地窗讓室內外儼然融合為一，無阻隔的通透感為家居帶來自在的氛圍～

​17. 簡單幾何

客廳電視牆 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 客廳電視牆
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

客廳電視牆

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

客廳的空間以鞋櫃作為隔間，將起居和進出口區隔開來。鞋櫃的背面則設計成一座電視牆，以簡單的幾何線條和木皮材質，銜接通往戶外的落地窗設計。

​18. 完美境界

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PAUL CREMOUX studio

PAUL CREMOUX studio
PAUL CREMOUX studio
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結合餐廳、廚房、客廳的空間中，再添加了書房的功能。生活的場域在向外延伸擴展到陽台之後，達到了最完美的境界！

​19. 靜謐空間

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也許你什麼都不想要，心中渴求的，就是這方極簡式的靜謐空間。陽光下，端一杯香茗，輕鬆地搖晃出一個美好的夢境～

如果你正在尋找客廳結合陽台的設計，一定不能錯過以下文章：

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