客廳旁有陽台！ 19 種超清新的好設計

人的欲望無窮盡，有了屋頂四壁，接下來，想要更多的念頭，便遏抑不住地滋生。窩在客廳裡，你最想要的，可能不是花園、車庫，也不是豪華浴缸或游泳池，而是一個空間，有陽光遍灑，容許你自由呼吸。閒時擺上茶几、懶骨頭，就這麼從晨曦到日落，擁抱美好的每一瞬間。但現實往往並不能夠如我們所願，在大多數的時候我們是很難一直沐浴在這樣的放鬆又舒適的環境裡面的，特別是生活在城市裡的人們，每天面對的形形色色的事物已經足夠讓我們煩心的了，這時候我們只想回到家，然後希望能夠有這樣的一個空間，能夠讓我們可以暫時從這種疲憊的狀態中逃離出來，獲得一些可能短暫卻至關重要的個人時間。沒錯，其實你所夢想的，也許就只是一座伴在客廳旁的陽台！以下 19 款超清新的好設計，保證讓你的夢想成真～ 對了，如果你還有更多問題，也可以與我們的設計師們聯繫喔～
清晨天快亮之前，將吧台椅挪到陽台。日出山頭後，看著山的光影逐漸清晰，感受著微微涼意，然後發呆出神。這正是女主人夢想空間的實現～
木質地板搭配咖啡色系內部裝潢，襯托出一股溫柔婉約的氣質。讓想像往前延伸，與室外廣闊的天空接軌～
窗明几淨，迎進室外陽光，回歸自然，不追求奢華絢麗。大量的白賦予純粹的視覺意象，簡化立面表情，也適度為空間留白。不經雕琢的質感，最是惟美動人～
極簡的室內設計，帶有濃濃的日式風情。運用石材、鋼刷實木皮、系統櫃體，以及超耐磨木地板打造出簡約內室，與窗外的小小陽台相得益彰～
裸露的磚牆和玻璃落地窗，搭配造型桌椅，將這個區塊打造得有如一項現代藝術展覽館。步到戶外，還可坐擁令人難以置信的倫敦美景～
全開放式空間，將居家、工作、休閒和聚會一網打盡，陽台上的美景綠意，更是不時對你招手～
在溫馨可愛的小客廳旁，就是一處開闊的陽台。設計師運用綠意妝點出一處美好的園藝空間，為生活的質感加分～
光的白描讓這個場域呈現出冷凝的意象。立面雪白明澈，對映地面波光泠泠，潤澤室內物件本質。透明玻璃門片則帶來清透效果，讓視覺無限延伸～
愉悅的色彩為生活添加躍動的調性，厭倦了過於純淨的空間感受，不妨嘗試一下色彩與線條的遊戲，隨興潑灑出空間的律動感～
優雅的灰色系客廳外，就是一處傍著綠色草坪的陽台。大片落地窗讓室內外儼然融合為一，無阻隔的通透感為家居帶來自在的氛圍～
客廳的空間以鞋櫃作為隔間，將起居和進出口區隔開來。鞋櫃的背面則設計成一座電視牆，以簡單的幾何線條和木皮材質，銜接通往戶外的落地窗設計。
結合餐廳、廚房、客廳的空間中，再添加了書房的功能。生活的場域在向外延伸擴展到陽台之後，達到了最完美的境界！
也許你什麼都不想要，心中渴求的，就是這方極簡式的靜謐空間。陽光下，端一杯香茗，輕鬆地搖晃出一個美好的夢境～
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