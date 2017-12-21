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現代獨棟房：11 種使用不同材質、風格各異的好設計

Genie Chien Genie Chien
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建築的世界多彩多姿，新的設計款式層出不窮，時時都有令人驚豔的好點子！在今天的點子簿中，你會發現 11 款非常不同凡響的房屋設計。有些是針對異常的天候而打造，可以適應非常炎熱和潮濕的氣候型態，有些採取簡約但極具吸引力的線條，還有一些則表現出精緻繁複的細節。現在就讓我們一起來細細品賞吧！

​1. 雙層頂蓋現代風格房子

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Litahouse design and building
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為適應炎熱的氣候，這棟現代風的住宅設計成雙層屋頂，熱空氣可以從雙層甲板之間透出去，加上牆上開的大型窗戶，讓內部也可以很通風。

2. 半挑高設計

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這座住家內部空間分為兩個區域，一半有雙層高度，另外一半則分為兩個樓層。正面採用石材來裝潢，另一片牆面則裝置上玻璃窗格，讓空氣可以自由流通到內部空間。

​3. 有迷人屋頂的住宅

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介於現代風格和質樸路線之間，這座住家有著簡單的外觀設計，磚紅的屋頂瓦片和房子入口處的磚牆，構成了極美的搭配。

​4. 有棚頂的門面裝潢

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這座住宅最吸引人之處，莫過於門口有自帶棚蓋的屋頂裝潢，部分採取傾斜設計，除了以灰色為主調之外，另外飾以白色、深灰及黑色線條，層層色調交相呼應，構成吸睛的美感。

​5. 帶有露台的房子

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運用挑高的天花板高度來對抗炎熱的天氣，是熱帶屢見不鮮的例子。這座房子的屋頂高度是一般的兩倍高。門面大部分裝置了木材和玻璃，大片的拉門和房子周圍的走廊，是它最具魅力的特點。

​6. 有游泳池的兩層樓房

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這座兩層樓的房子有著非常豪華的外觀。門面採用大片玻璃門窗，創造出絕佳的通風感。房子的一側連接一座大型游泳池，在家就可以享受休閒運動。

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​7. 簡單的線條和磚牆

SouthEast façade FG ARQUITECTES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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SouthEast façade

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這座房子採用簡約的構造，外觀帶有簡潔的線條，搭配美麗的紅磚牆壁，質樸中自帶一股迷人的氣質。

8. 雙重構造

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在這棟設計中，房子被分成兩個部分，一部分作為社交場域之用，另一部分則是屬於私人活動空間。內部可以通行無阻，動線毫無阻礙。

​9. 紅色的磚頂與白色的牆面

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同樣是現代風設計，這座住宅卻以紅色的屋頂瓦片， 與白色的外牆構成鮮明的對比，前庭設有開闊的休閒社交空場域，令人一見就傾心不已～

​10. 現代風線條和開放式庭院

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採用現代風的簡約線條，加上寬闊的平頂，以及外牆木頭格柵和長簾構成對比，開放的空間令人備感身心舒爽。

11. 有露台的絕美住宅

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這座超美的住家有著斜頂設計、墊高的樓地板，以及附頂蓋的平台。白色的牆壁對照灰色的石板屋頂，搭襯前院的廣闊草坪和石材地面，美出了一種新高度！

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