現代獨棟房：11 種使用不同材質、風格各異的好設計

建築的世界多彩多姿，新的設計款式層出不窮，時時都有令人驚豔的好點子！在今天的點子簿中，你會發現 11 款非常不同凡響的房屋設計。有些是針對異常的天候而打造，可以適應非常炎熱和潮濕的氣候型態，有些採取簡約但極具吸引力的線條，還有一些則表現出精緻繁複的細節。現在就讓我們一起來細細品賞吧！
為適應炎熱的氣候，這棟現代風的住宅設計成雙層屋頂，熱空氣可以從雙層甲板之間透出去，加上牆上開的大型窗戶，讓內部也可以很通風。
這座住家內部空間分為兩個區域，一半有雙層高度，另外一半則分為兩個樓層。正面採用石材來裝潢，另一片牆面則裝置上玻璃窗格，讓空氣可以自由流通到內部空間。
這座住宅最吸引人之處，莫過於門口有自帶棚蓋的屋頂裝潢，部分採取傾斜設計，除了以灰色為主調之外，另外飾以白色、深灰及黑色線條，層層色調交相呼應，構成吸睛的美感。
運用挑高的天花板高度來對抗炎熱的天氣，是熱帶屢見不鮮的例子。這座房子的屋頂高度是一般的兩倍高。門面大部分裝置了木材和玻璃，大片的拉門和房子周圍的走廊，是它最具魅力的特點。
這座兩層樓的房子有著非常豪華的外觀。門面採用大片玻璃門窗，創造出絕佳的通風感。房子的一側連接一座大型游泳池，在家就可以享受休閒運動。
這座房子採用簡約的構造，外觀帶有簡潔的線條，搭配美麗的紅磚牆壁，質樸中自帶一股迷人的氣質。
這座超美的住家有著斜頂設計、墊高的樓地板，以及附頂蓋的平台。白色的牆壁對照灰色的石板屋頂，搭襯前院的廣闊草坪和石材地面，美出了一種新高度！
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