現代獨棟房：11 種使用不同材質、風格各異的好設計

建築的世界多彩多姿，新的設計款式層出不窮，時時都有令人驚豔的好點子！在今天的點子簿中，你會發現 11 款非常不同凡響的房屋設計。有些是針對異常的天候而打造，可以適應非常炎熱和潮濕的氣候型態，有些採取簡約但極具吸引力的線條，還有一些則表現出精緻繁複的細節。現在就讓我們一起來細細品賞吧！