10 棟只要新台幣 127.5 萬元的好房子

良好的房子可遇而不可求，想要親自打造一座符合理想的家居，卻又往往因為估算的成本過高，而令人卻步不前。今天要介紹給你 10 棟只要 250 萬盧布，相當於新台幣 127.5 萬元，就能實現的好房子。它們擁有漂亮的造型和宜居的佈局，平均約 24-27 坪的空間內，包含有客廳、廚房、臥室、浴室，還有入口及門廊，美到讓你一看就心動不已！立刻跟著我們來參觀吧～