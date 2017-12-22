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10 棟只要新台幣 127.5 萬元的好房子

Genie Chien Genie Chien
Bungalowserie Top Star, Hanlo Haus Hanlo Haus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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良好的房子可遇而不可求，想要親自打造一座符合理想的家居，卻又往往因為估算的成本過高，而令人卻步不前。今天要介紹給你 10 棟只要 250 萬盧布，相當於新台幣 127.5 萬元，就能實現的好房子。它們擁有漂亮的造型和宜居的佈局，平均約 24-27 坪的空間內，包含有客廳、廚房、臥室、浴室，還有入口及門廊，美到讓你一看就心動不已！立刻跟著我們來參觀吧～

1. 絕美款

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Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
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第 1 款，我們為你獻上讓人怦然心動的超美款式！在開敞的地面上，以木作地板展開生活空間。紅磚屋頂搭上奶油色外牆，一看就讓人打從心底融化了～

2. 可愛平房

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Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
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打橫發展的住居，遠看帶些童話風，近看美到令人咋舌！深色屋頂搭配亮橘外觀，牆面上還開出多扇窗戶，為住家帶來流通的空氣～

3. 一應俱全款

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Hanlo Haus

Hanlo Haus
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這座面積約為 34  坪，內部設有一應俱全的生活空間。門前的木甲板提供良好的休閒場所，面對水池和草坪，簡直是人間仙居！

4. 黑頂白牆

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Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
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這棟漂亮的黑頂白牆平房，同樣擁有多功能的配備。略帶古風的造型，讓人憶起美好的舊時光～

5. 矩型設計

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Hanlo Haus

Hanlo Haus
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這棟矩型的平房設計，有著寬敞舒適的生活空間。門外圍繞著可供休閒的甲板，黃昏時分的晚霞美到令人心醉！

6. 全景設計

Projekt domu Swen II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
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這座住宅裝置了全景式的大，坐在客廳就可盡覽窗外美景。陽光美好時，正可坐在庭前享受清靜的時光。

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7. 有煙囪設計

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
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這座面積 36.3 坪的房子，最吸引人的地方就是屋頂上自帶煙囪，專家還設計了可以仰望天空的天窗，可以觀星賞月，也有助於迎進日光～

8. 客製款

3D Section Floor Plan CGI Design Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

3D Section Floor Plan CGI Design

Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation
Yantram Animation Studio Corporation

採用兩層式家居，你相信可以打造成這麼多功能的住家嗎？從配備上來看，我們不會懷疑這樣的空間，可以容納多位家人一起共居！

9. 地中海別墅

Bungalowserie Life, Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

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這樣的房子最棒的特色，就是你可以自行選擇外觀的顏色。亮麗的地中海款式非常吸睛，但巧克力色、赭石或灰調，也可以創造出不同的美感。

10. 自帶車庫款

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這座平房擁有兩個相連的生活空間，旁邊還附帶一座車庫，頂上覆有棚蓋，讓愛車不會受到日曬雨淋～

如果你正在尋找低成本的住家設計，一定不能錯過以下文章：

就要不一樣！ 9 間低成本的時尚貨櫃屋

看完他們的實作步驟，你也可以自己DIY製作涼棚！
10 棟只要新台幣 127.5 萬元的好房子，你最欣賞哪一棟呢？留言分享吧！

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