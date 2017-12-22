10 棟只要新台幣 127.5 萬元的好房子

良好的房子可遇而不可求，想要親自打造一座符合理想的家居，卻又往往因為估算的成本過高，而令人卻步不前。今天要介紹給你 10 棟只要 250 萬盧布，相當於新台幣 127.5 萬元，就能實現的好房子。它們擁有漂亮的造型和宜居的佈局，平均約 24-27 坪的空間內，包含有客廳、廚房、臥室、浴室，還有入口及門廊，美到讓你一看就心動不已！立刻跟著我們來參觀吧～
第 1 款，我們為你獻上讓人怦然心動的超美款式！在開敞的地面上，以木作地板展開生活空間。紅磚屋頂搭上奶油色外牆，一看就讓人打從心底融化了～
打橫發展的住居，遠看帶些童話風，近看美到令人咋舌！深色屋頂搭配亮橘外觀，牆面上還開出多扇窗戶，為住家帶來流通的空氣～
這座面積約為 34 坪，內部設有一應俱全的生活空間。門前的木甲板提供良好的休閒場所，面對水池和草坪，簡直是人間仙居！
這棟漂亮的黑頂白牆平房，同樣擁有多功能的配備。略帶古風的造型，讓人憶起美好的舊時光～
這棟矩型的平房設計，有著寬敞舒適的生活空間。門外圍繞著可供休閒的甲板，黃昏時分的晚霞美到令人心醉！
這座住宅裝置了全景式的大門，坐在客廳就可盡覽窗外美景。陽光美好時，正可坐在庭前享受清靜的時光。
這座面積 36.3 坪的房子，最吸引人的地方就是屋頂上自帶煙囪，專家還設計了可以仰望天空的天窗，可以觀星賞月，也有助於迎進日光～
採用兩層式家居，你相信可以打造成這麼多功能的住家嗎？從配備上來看，我們不會懷疑這樣的空間，可以容納多位家人一起共居！
這樣的房子最棒的特色，就是你可以自行選擇外觀的顏色。亮麗的地中海款式非常吸睛，但巧克力色、赭石或灰調，也可以創造出不同的美感。
這座平房擁有兩個相連的生活空間，旁邊還附帶一座車庫，頂上覆有棚蓋，讓愛車不會受到日曬雨淋～
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