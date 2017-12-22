看完他們的實作步驟，你也可以自己DIY製作涼棚！

在庭院搭建一個涼棚有什麼好處呢？你可以擴大生活的面積之外，還可以在涼棚下享受美好的戶外時光。你可以讓爬藤植物攀爬在涼棚上，或者是覆蓋合成材料，讓你的涼棚可以有遮蔭或是擋雨的效果。接下來我們將要一步一步介紹製作涼棚的過程，也許看過了這個實例之後，你可以自己DIY製作涼棚喔！
先在電腦上製作3D立體圖的話，你可以直接看到涼棚完工後的樣貌。並且調整比例以及細節，這樣在施工的時候比較不會出錯。
在要搭建涼棚的土地上鋪上平整的水泥地基，這個地方是要用來固定木頭柱子，因此很重要。
木頭的柱子底部有金屬的鉤帶，因此可以與混凝土的地板結合在一塊。
在牆上安裝一個鐵軌，這樣涼棚的柱子便可以固定在牆面上。固定在房屋結構上的Ｕ型金屬軌道嵌入了牆壁，因此可以固定木頭樑柱或是支撐的樑。
要將垂直與水平的柱子連結起來，你可以將列連接在一起，然後從柱子開始固定。
結構的主樑由柱子和牆壁支撐。 這些樑可以有一些弧度，這樣可以鋪上覆蓋涼棚的材料，有利於防止受損。
結構的托樑，以及一些比較小面積的木樑，垂直擺放。
大致上已經擺放好了主要結構的托樑，現在你可以決定覆蓋於上方的材料。你可以種植一些爬藤類的植物，美觀又省錢。
在角柱中，要設置一個支架，這樣結構才會更穩定。
如果說涼棚是與房子分開獨立的話，必須要放置四根柱子。如果是緊連著牆壁的側邊的話，可以直接與牆面結合。
你可以看到立柱內部的細節與托樑。
托樑固定在橫樑上，每個橫樑都在支撐的位置上。
將合成材料固定在每個托樑上，以防止隨風移動。這種合成的材料半透明，可以讓光穿越，但是又能夠防止雨水滲透。
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