看完他們的實作步驟，你也可以自己DIY製作涼棚！

在庭院搭建一個涼棚有什麼好處呢？你可以擴大生活的面積之外，還可以在涼棚下享受美好的戶外時光。你可以讓爬藤植物攀爬在涼棚上，或者是覆蓋合成材料，讓你的涼棚可以有遮蔭或是擋雨的效果。接下來我們將要一步一步介紹製作涼棚的過程，也許看過了這個實例之後，你可以自己DIY製作涼棚喔！