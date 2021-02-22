今年最受歡迎的 10 間農舍

在我們介紹過的眾多房屋類型，組合屋、貨櫃屋、平房、農舍都非常受到大家的喜愛。對於嚮往在農地中生活的人來說，能夠蓋一間農舍絕對是最完美的事情！我們可以一起試想一下這樣的場景：寬敞明亮的大房子，寬大的落地窗戶，小狗在地板上奔跑，透過窗外，我們可以看到蔓延的綠色、一望無垠的天空與白雲… 真的很美好，當然這只是我們腦海裡的其中一些傳統印象而已，實際上現代的農舍設計是非常多樣化的！今天我們來介紹一些打破你對農舍印象的絕美設計，而其中也不乏許多由台灣的專家所規劃設計的美麗居所。如果你也對農舍設計感興趣，那就千萬不要錯過今天的點子簿喔～ 究竟今年哪些農舍在homify的平台上最火紅呢？現在就讓我們一起揭曉吧！
結合石材、、混凝土與木頭，這間單層樓的挑高農舍美到讓我們說不出話來。不僅室內裝潢充滿木頭的溫度與美感，庭院的設計更是非常動人！
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同樣是單層，這間農舍的風格大不相同。淺色系的外觀非常有鄉村風格，而屋內的每個角落都非常別緻。
古樸、懷舊、溫馨是這間木質農舍的特色，家中的每個角落都十分別緻，充滿驚喜。
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鵝黃色的鄉間小農舍最大的特色就是石頭的露臺，而有小閣樓的設計也十分可愛。
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灰色系的外牆加上俐落的線條，這間現代風的農舍出自於台灣設計師之手。濃烈的時尚感讓人完全無法與農舍聯想在一起，是非常出色的設計。
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利用日式木造結構蓋成的和風農舍耐看，並且對居者的身體健康很有助益，是間十分經典的農舍。
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結合許多自然素材，這間擁有美麗庭院造景與水池的農舍美到令人不敢眨眼！
純白的外牆搭上黑色的金屬框架，這間位在三星鄉的農舍非常有現代感，而且還講求隔熱通風，十分完美。
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以木頭搭建而成的鋼構屋農舍非常有質樸氣息，而室內更是讓人感受到鄉下的純樸感。
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