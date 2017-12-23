自地自建：一間有隔熱與防水設計的現代風別墅

我們都夢想能夠在自己買的土地上蓋一間獨一無二的房子，然而很多時候，我們常常毫無頭緒，也因此耗費了時間又傷財。如果說你想要蓋一間自己的房子，找一位專業的建築師協助你，是最理想的方式。他們熟知各種法規，也與值得信賴的施工人員合作，因此可以讓你自地自建的過程更加順遂。 今天，我們將要介紹由FRAMASA建築商建造的現代風別墅，這間別墅的外觀簡單俐落，而隔熱與屋頂的防水設計都非常貼心。

讓我們看看專家們是如何從零開始，一步一步打造出完美的家吧！