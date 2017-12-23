自地自建：一間有隔熱與防水設計的現代風別墅

我們都夢想能夠在自己買的土地上蓋一間獨一無二的房子，然而很多時候，我們常常毫無頭緒，也因此耗費了時間又傷財。如果說你想要蓋一間自己的房子，找一位專業的建築師協助你，是最理想的方式。他們熟知各種法規，也與值得信賴的施工人員合作，因此可以讓你自地自建的過程更加順遂。 今天，我們將要介紹由FRAMASA建築商建造的現代風別墅，這間別墅的外觀簡單俐落，而隔熱與屋頂的防水設計都非常貼心。
讓我們看看專家們是如何從零開始，一步一步打造出完美的家吧！
這就是房子在建造初期的樣子，我們可以清楚地看到它是以鋼筋混凝土結構為基礎。
這座兩層樓的別墅的牆壁是用磚頭砌成的，並用水泥 – 灰砂砂漿粘合而成，進而打造出一座堅固耐用，堅固耐用的房子。 在這個階段，專家也開始進行裝接管道和水電裝置。
專家們完成了建築物的牆壁、堅固的地板和夾層，並把管道都安裝好，然後開始為每個房間安裝窗戶，以及外面的門。
房屋外牆採用不同類型的飾面和防水材料，室內才能夠保持舒爽的溫度，並節省能源消耗。
另外，在屋頂採用防水材料，不僅為了避免房屋內部的熱量增加，還可以避免雨水滲透導致房子潮濕，或者是因為積起來的水而損壞建築物。
後來，屋頂上覆蓋了小石頭覆蓋，因此較為美觀。 它還具有過濾水和保護建築物的功能，以防止雨水滲透。
在房子裡面，專家們正在安裝地板。 他們使用了，約60×60厘米的陶瓷磚，而銜接的方式讓磁磚之間幾乎看不到接縫。
在別墅內的其他空間使用了層壓木地板，而專家則確保了地板的平整度。
專家持續地進行外觀的最後處理，在外牆的每個區塊塗上油漆，並且以石頭和瓷磚妝點。
這就是別墅完工的樣子，灰與白的搭配十分簡約時尚。石頭砌成的圍牆搭配黑色的鐵柵門，安全性很高！
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