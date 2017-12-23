氣質超群的平房！混搭鄉村風與現代風、含車庫的高品味居所

鄉村風與現代風要如何在一間房子裡如何共存，展現和諧的氛圍且不突兀呢？ 今天所要介紹的這間位在鄉間的平房，正是結合這兩種風格的完美範例。橘紅色的屋瓦搭配中性色系的外牆，展現質樸味道的平房裡頭，既有復古鄉村風的味道，又有現代風的元素。廚房、臥室以及浴室都展現了混搭風的美感，而戶外的露臺則是十分美好的區域。
趕快出發一起欣賞這間氣質超群的平房，感受混搭風的魅力吧！
被大片的綠意包圍，這間有橘紅色屋瓦的平房更顯耀眼。乍看之下十分傳統，然後玻璃拉門的設計則非常有現代感。然而大門以及窗戶的設計，卻又有鄉間的可愛氣息。
剛才那個角度應該會讓你誤以為這間平房面積很小，其實不然！除了有大片空地，專家還規劃了車庫的空間，十分便利～
踏進白色的大門後，你可以看到專家混搭許多素材。比方說，凹凸不平的石頭搭配木頭地板，並且擺放許多古典的家飾品。
木頭的走廊上鋪上了古典味道很濃厚的地毯，讓人非常期待室內的樣貌。
客廳展現了古典鄉村風的派頭，角落的壁爐非常有情調，而牆面上則展現了屋主的個人品味。
餐廳與客廳連結在一起，這是現代人非常喜歡的開放式設計。
寬敞的廚房內安裝了十分有現代感的廚櫃家具。大量的收納櫃對於人數不少的家庭來說，是非常實用的設計。
臥室的裝潢簡單，讓人感到舒適清爽。玻璃的推門連結室內外的空間，也讓臥室的通風跟採光都非常棒！
使用大量石材的浴室讓人感到十分沈穩，並且非常有現代感！
另外一間浴室結合不同的色系，混搭混凝土與馬賽克磁磚，十分有層次。
最後我們來到有屋頂的露臺，在這個戶外的空間，全家人可以一起烤肉，在陽光的沐浴下享受佳餚！
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