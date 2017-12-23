氣質超群的平房！混搭鄉村風與現代風、含車庫的高品味居所

鄉村風與現代風要如何在一間房子裡如何共存，展現和諧的氛圍且不突兀呢？ 今天所要介紹的這間位在鄉間的平房，正是結合這兩種風格的完美範例。橘紅色的屋瓦搭配中性色系的外牆，展現質樸味道的平房裡頭，既有復古鄉村風的味道，又有現代風的元素。廚房、臥室以及浴室都展現了混搭風的美感，而戶外的露臺則是十分美好的區域。

趕快出發一起欣賞這間氣質超群的平房，感受混搭風的魅力吧！